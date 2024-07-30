Kastamonu\'da Köy Yangınlarını Azaltmak İçin Elektrik Kesilecek

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Köy yangınlarının çok fazla yaşandığı Kastamonu'da yazlık olarak kullanılan ya da boş olan evlerin elektriklerinin kesilerek ev yangınlarının azaltılması hedefleniyor.

Kastamonu'da İl Koordinasyon Kurulu (İKK) 2024 yılı 2. toplantısı, Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı (KUZKA) Toplantı Salonu'nda Vali Meftun Dallı başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantının açılışında konuşan Vali Dallı, "Kastamonu'da çok fazla yangın oluyor. Köylerimizdeki evler özellikle ahşap maalesef, bu yüzden de çok fazla yangınlarımız oluyor. Bu konuda hepimiz son derece mustaribiz. Bu yangınların büyük kısmı elektrik tesisatlarından kaynaklanıyor. Bunu da biliyoruz. Bu yüzden köylerdeki boş evlerin elektriklerinin bir şekilde şalterlerini kapatarak ya da sigortalarını sökerek veya başka bir formül bularak eğer ev kullanılmıyorsa ve elektriklerde eve bağlıysa, bu elektrikleri kessek ne olur. Hukuki bir sıkıntı çıkacağını düşünmüyoruz. Evlerin abonelikleri devam etsin, bu konuyla ilgili bir şey demiyoruz. Evine geldiğinde sigortasını açıp ya da şalteri kaldırıp elektriğini kullanmaya devam etsin ama evi boş iken elektrikleri bağlı, kimse yok. Belki de kabloyu fare kemiriyor ya da benzer bir sıkıntı oluyor ve bu da yangına sebebiyet veriyor. Elektriklerin kesilmesinin bir zararı yok. Bu konuda hukuki bir sıkıntı da

olmaz diye düşünüyorum. Kaymakam arkadaşlarımız, belediye başkanlarımız ya da ilgili kurum müdürlerimiz, muhtarlarımızla işbirliği yaparak inşallah kullanılmayan evlerin elektriklerinin kesilmesini ilçelerimizde, köylerimizde yapmaya gayret edelim. Bazı vatandaşlar yıl boyunca hiç evlerine gelmiyor ama elektrikler bağlı. Evlerine gelecek olanlar da geldiklerinde elektriklerini açıp kullanabilirler. Giderken de yine elektriklerini kapatıp giderlerse kısmen de olsa bu yangınların azaltılmasına faydası olur diye düşünüyoruz. Bu bir tedbirdir, bizler de bu tedbiri alalım istiyoruz" dedi.

Yangınlarla mücadele eden kurumlara teşekkür eden Vali Dallı, "Yangınlar sırasında ilgili bütün kurumlarımız çok büyük gayretler sarf ediyorlar hem orman yangınlarında hem köy yangınlarında. Belediyelerimize bu konuda teşekkür ediyoruz ama en az belediyelerimiz kadar Kastamonu Orman Bölge Müdürlüğüne de teşekkür ediyoruz. Bütün arazözleriyle, araçlarıyla nerede bir yangın var ise koşturuyorlar. Çıkan bu yangınların söndürülmesinde çok ciddi katkılar veriyorlar. Bütün ilgili kurumlarımıza teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

Köylerde yangınla mücadelede kullanılan malzemelerin tamamlanmasını da isteyen Vali Dallı, "Bir de köylerimizdeki su tanklarının, hidrant, hortum gibi yangın söndürme konularında İl Özel İdaresi olarak gittiğimiz köylerden çok fazla talepler oluyor. Bunlar da gündemimizden hiç düşmesin. Yapabileceğimiz ne var ise aynı şekilde bunları yapmaya inşallah devam edelim" şeklinde konuştu.

305 projenin proje tutarı 121 milyar lira

Proje tutarları hakkında bilgiler veren Vali Yardımcısı Hakan Kubalı ise, "Kurumlardan alınan bilgilere göre 305 projede ihale aşamasında olan 7, devam etmekte olan 176, bitmiş olan 40, projesine başlanmayan 79, tavsiye edilen 3, söz konusu projelerin proje tutarları toplamı 121 milyar 424 milyon 508 bin TL'dir. 2024 yılı ödenekleri toplamı 6 milyar 463 milyon 429 bin TL'dir. Yıl ödeneklerinin harcaması ise 3 milyar 213 milyon 116 bin TL olup yılda harcama oranı yüzde 50'dir. 22 adet eğitim sektörüne ait projenin ödeneği 435 milyon 893 bin TL'dir. 38 adet ulaştırma ve haberleşme sektörüne ait projenin ödeneği 2 milyar 88 milyon 867 bin TL'dir. 162 adet tarım sektörüne ait projenin ödeneği 2 milyar 38 milyon 416 bin TL'dir. 3 adet madencilik sektörüne ait projenin ödeneği 42 milyon 830 bin TL'dir. 1 adet imalat sektöründeki projenin ödeneği 2 milyon 476 bin TL'dir. 8 adet turizm sektörüne ait projenin ödeneği 11 milyon 289 bin TL'dir. 15 adet sağlık sektörüne ait projenin ödeneği 985 milyon 397 bin TL'dir. Enerji sektörüne ait proje ödenekleri toplamı 646 milyon 299 bin TL olup ve 47 adet diğer kamu hizmetlerine ait projelerin ödeneği 211 milyon 958 bin TL'dir. Projelerin ilçeler itibariyle dağılımı ise 100 proje merkez, 7 proje Abana, 2 proje Ağlı, 13 proje Araç, 6 proje Azdavay, 13 proje Bozkurt, 8 proje Cide, 7 proje Çatalzeytin, 8 proje Daday, 10 proje Devrekani, 3 proje Doğanyurt, 7 proje Hanönü, 2 proje İhsangazi, 20 proje İnebolu, 7 proje Küre, 10 proje Pınarbaşı, 2 proje Şenpazar, 18 proje Taşköprü, 20 proje Tosya ve 42 proje de muhtelif olmak üzere birçok ilçeye ait olmak üzere toplamda 305 proje yürütülmektedir. İl ve İlçe Belediyelere ait ise 17 adet proje bulunmaktadır. Proje tutarları ise 130 milyon 359 bin TL'dir. 2024 yılı ödeneklerinin toplamı da 110 milyon 655 bin TL'dir. Yıllık ödeneklerinin harcaması da 76 milyon 88 bin TL'dir. Harcama oranı yüzde 69'dur" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından kurumlar, yapıkları ve yapacakları yatırımlar hakkında koordinasyon kuruluna bilgi verdi. - KASTAMONU