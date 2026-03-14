Kozan\'da Kadınlar Bayram Sofraları İçin İçli Köfte Hazırlıyor

Adana'nın Kozan ilçesinde kadınlar, yaklaşan Ramazan Bayramı öncesi bayram sofralarını süsleyecek yöresel lezzetler için hazırlıklara başladı. İlçede özellikle bayram sofralarının vazgeçilmezlerinden olan İçli köfte, kadınların imece usulü çalışmasıyla evlerde büyük bir özenle hazırlanıyor.

Kozan'da kadınlar, günler öncesinden bir araya gelerek kentim yöresel lezzetlerinden içli köfte yapımı için hazırlıklara başladı. Zahmetli ve ince işçilik gerektiren içli köfte, kadınlar tarafından titizlikle hazırlanıyor. İki farklı bulgur çeşidinin kullanıldığı içli köftenin hamuru uzun uğraşlarla hazırlanırken, iç harcı ise kıyma, kuyruk yağı ve baharatlarla lezzetlendiriliyor. Kadınlar, gün boyu süren hazırlıkların ardından hazırlanan içli köfteleri bayramda misafirlerine ikram etmek için saklıyor.

"Çok ince işçiliği var"

İçli köfte hazırlayan kadınlardan Atike Solmuşgül, bu geleneğin yıllardır sürdüğünü belirterek, "İftar ve bayram sofralarımızın vazgeçilmezidir. İnce bulgur ve setik dediğimiz bulguru kullanırız. İç harcında kıyma, kuyruk yağı, salça ve baharat olur. Gün boyu süren bir hazırlık gerektirir. Çok ince işçiliği vardır" dedi.

"Kalabalık aile sofralarında vazgeçilmezdir"

Kadınlardan Sevda Ersin ise imece usulü hazırlık yaptıklarını belirterek, "Yöresel olarak misafirlerimiz için hazırlıyoruz. Özellikle tadını bilmeyenlere ikram ediyoruz. Kalabalık aile sofralarında vazgeçilmezdir. Ailede çalışan ya da yapamayanlar için de hazırlıyoruz" diye konuştu. - ADANA