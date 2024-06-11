Kozan'da Filistin ve Doğu Türkistan için bayrak yürüyüşü düzenlendi

Yerel

Adana'nın Kozan ilçesinde Filistin ve Doğu Türkistan'da yaşanan zulüm ve soykırıma 'dur' denilmesi için tek yürek olan vatandaşlar, Kozan sokaklarında bayrakları ile yürüdüler. Mazlum Filistin ve Doğu Türkistan için eller semaya açıldı.

Kozan'da Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği öncülüğünde ilçedeki tüm sivil toplum kuruluşları, ilçe protokol üyeleri, Kozan Belediye Başkanı Mustafa Atlı, Feke Belediye Başkanı Cömert Özen, siyasi parti temsilcileri ve yüzlerce vatandaş bir araya gelerek Gazze ve Doğu Türkistan için bayrak yürüyüşü düzenledi.

Göçyolu'nda başlayan ve Adnan Menderes Parkı'nda son bulan yürüyüşte Türk bayrağı, Filistin bayrağı ve Doğu Türkistan bayrağı birlikte açılarak sloganlar eşliğinde yürüyen yüzlerce kişi dualar ederek Gazze ve Doğu Türkistan şehitlerini andılar.

Programda konuşan Kozan Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği Başkanı Sümmani Göztaş, Kozanlıların Gazze ve Doğu Türkistan'da yaşanan zulümlere karşı tek yürek olup onların sesi olmak adına bir araya geldiğini ifade ederek, "Gazze ve Doğu Türkistan'da masum insanlar ölüyor. Kimlikleri, dininden dolayı bu yapılan insanlık suçudur. Filistin halkını yok etmeye çalışan İsrail'i ve Doğu Türkistan'da yaşanan zulümleri kınıyoruz" dedi.

Sivil toplum kuruluşları adına konuşan Zahide Azgın da yaşanan zulüm ve soykırıma karşı Kozan'dan ses yükselttiklerini ve boykot ürünlerini sürdürerek bu zulme tepki vermeye devam edeceklerini söyledi. "Dünya 5'ten büyüktür" diyerek Gazze ve Doğu Türkistan'da yaşanan insanlık dışı vahşete ses olmak adına bir araya geldiklerini ifade eden Zahide Azgın, "Türk milleti alicenap bir millettir. Dünya'nın neresinde ezilen olmuşsa o milletin arkasında ve yanında olmuştur. Bir tarafta dindaşlarımız bir tarafta soydaşlarımız var. Gazze'de, Filistin'de, Doğu Türkistan'da mazlumların sesi olmak için bir aradayız. Tüm Türkiye olarak onların yanındayız" dedi.

Feke ilçesindeki vatandaşlar adına yürüyüşe katılan Feke Belediye Başkanı Cömert Özen ise "Türk beklenendir, mazlum milletlerin her zaman yanındadır" diyerek, "Devletimiz her zaman mazlumların yanında olduk. Burada Kozan'dan onların yanında olduğumuzu söylemek, sesimizi yükselmek, bu vahşete 'dur' denmesi için bir araya geldik" ifadelerini kullandı.

Kozan ilçe müftüsü vatandaşlarla birlikte dua okuyarak, ardından Kozan gençlik merkezi öğrencileri tarafından hazırlanan Filistin ve Doğu Türkistan resim sergisi ziyaret edildi. Yerel ve ulusal basın mensuplarına Filistin ve Doğu Türkistan halklarının sesi oldukları için teşekkür plaketi takdim edildi. - ADANA