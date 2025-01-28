KTO 2025 İlk Meclis Toplantısı Yapıldı

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Kayseri Ticaret Odası'nda 2025 yılının ilk meclis toplantısı gerçekleştirildi. KTO Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy, "Geleceğin parlayan yıldızı Türkiye Cumhuriyeti Devleti olacağına inancımız tamdır" dedi.

Rifat Hisarcıklıoğlu Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen Ocak Ayı Meclis Toplantısı'na KTO Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy ve üyeler katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından başlayan toplantıda konuşan KTO Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy; "Küresel ekonomi; yüksek enflasyon ve jeopolitik gerginlikler ile ticaret kavgalarının etkisiyle 2024 yılını potansiyelin altında bir büyümeyle kapattı. Jeopolitik gerginlikler, 2025 yılının en büyük açmazlarından biri olmaya devam edecek. Hem Ukrayna hem de Gazze'de süren savaşların yanı sıra savaşlar üzerinden oluşan kamplaşmanın 2025'e damgasını vuracağa benziyor. İkinci önemli risk ise ABD ile Çin arasında artması beklenen ticaret kısıtlamaları ve buna bağlı olarak korumacı politikalar. Avrupa ekonomisindeki zayıflık ve Çin ekonomisindeki yavaşlamada büyümeye yönelik başlıca riskler arasında görülüyor. Trump'ın ikinci dönemi, ticaret savaşlarını ileri bir aşamaya taşıyabilir. Bu bir yandan küresel mal ticaretinin sınırlanması, diğer yandan da Amerika Birleşik Devletleri, Çin ve Avrupa'nın geri kalanı için büyüme üzerinde baskı oluşturabilir. Genel yaklaşım, Trump'ın Beyaz Saray'da ikinci döneminde Amerika ekonomisinde olduğu kadar küresel ekonomide de bir rol oynamaya çalışacağı yönünde. Ancak Trump, Amerika'nın ithalatına kapsamlı tarifeler tehdidinde bulunsa da bu tehditlerin fazla hayata geçemeyeceği öngürülüyor. Çünkü çok büyük bir enflasyona sebep olabilir" ifadelerini kullandı.

"2024'ün öne çıkan başarılarından biri enflasyondaki yavaşlama oldu"

2024 yılının öne çıkan başarılarından birinin enflasyondaki yavaşlama olduğunu söyleyen Gülsoy, "Türkiye ekonomisini bir sacayağı gibi düşünecek olursak bu ayaklardan bir tanesi, enflasyon. 2024 yılının öne çıkan önemli başarılarından biri ise enflasyondaki yavaşlama oldu. Mayıs 2024'te yüzde 75'i aşarak zirve noktaya ulaşmıştı. Sene sonunu TÜİK rakamlarına göre yüzde 44.4 ile kapattık. Dolayısıyla 32 puanlık bir aşağı geliş yaşandı. Bu yıl da enflasyonla mücadele açısından tüm gözler yine Merkez Bankası'nın üzerinde olacak. Merkez Bankası, faiz indirim beklentilerini göğüslemek zorunda kalacak. Bildiğiniz gibi Para Politikası Kurulu, geçtiğimiz Ocak ayında, politika faizini 250 baz puan daha düşürerek yüzde 45'e çekti. Sıkılaşma devam edecek gibi. Şubat ayında faiz kararı açıklamayacak olması nedeniyle Şimdi gözler ise Mart ayında yapılacak toplantıda olacak. Onu da merakla bekliyoruz" dedi.

"Tarımsal üretimi artırmak zorundayız"

Tarımsal üretimin artırılmasının zorunlu olduğunu aktaran Gülsoy, "Türkiye ekonomisinin 2025'te çıkışa geçmesi, ancak bu faktörlerin bir araya gelmesi ve uyumlu politikaların izlenmesiyle mümkün olabilir görüşündeyiz. Öte yandan, Tarımsal üretimi artırmak zorundayız. Gıdada sürdürülebilir fiyat istikrarını tesis etmek zorundayız. Enflasyonla mücadele önemli gördüğümüz bir diğer konu, kredi piyasasına yönelik makro ihtiyatlı kısıtlamaların gözden geçirme ihtiyacıdır. Hala çok yüksek seyreden kredi maliyetlerinin enflasyonunda dikkate alınarak sellektif bazda yeniden gözden geçirilmesinin bu süreçte önemli bir işlev göreceğini düşünüyoruz. Merkez Bankası bu kapsamda KOBİ'ler için aylık kredi artış hızına ilişkin limiti yukarı doğru çekmesi olumlu bir adım. Genel anlamda kredi limiti aşağı doğru çekildi ama KOBİ'lerle ilgili bir limit yukarı doğru çekildi. O yüzden bu enflasyon canavarından biran önce kurtulacağız bunun başka çaresi yok. İstikrarlı ve üretken bir ekonomiye dönüşün başka bir yolu maalesef yok" ifadelerini kullandı.

"Geleceğin yıldızı Türkiye olacaktır"

Geleceğin parlayan yıldızının Türkiye olacağına inançlarının tam olduğunu söyleyen Başkan Gülsoy, "Küresel konjektör geçmiş yıllara nazaran önemli sonuçlar doğuracağını belirtmek istiyorum. Rusya - Ukrayna savaşı ile Ortadoğu'da yaşanan çatışmaların sona ermesi, bölgesel ticaretimiz bakımından önemli kazanımlar sağlayabilecektir. Bu anlamda ihracatımızı etkileyecek gelişmeleri kısaca sizlerle paylaşmak istiyorum. Özellikle Suriye'de ortaya çıkan yeni tabloda Türkiye'nin insiyatifinin birinci önemde olduğunu biliyoruz. Bu konuda vakit kaybetmemiz gerekiyor. Rusya - Ukrayna savaşı sona ererse Türkiye'nin rolünün üst düzeye çıkacağını bekleyebiliriz. Diğer taraftan tedarik zincirlerinde yeniden yapılanmanın dış ticaretimiz üzerinde olumlu bir etki yapacağını bekliyoruz. Özellikle otomotivde dünya ölçeğinde üretim yapan Uzak Doğulu bazı firmaların Türkiye'ye dönük yatırım yapma kararları yeni alanlar açabilir. En önemli beklentimizden bir tanesi 2024 yılında kurdaki artış ile enflasyon arasında yaşanan yüzde 30 üzerindeki makas. Bu makas sadece ihracatçılarımızı değil, turizm, gastronomi gibi bir çok sektörü ilgilendiriyor. Yani büyük bir aileyi ilgilendiriyor. Bu çok hassas bir konu. 2025 yılında bu konuda beklentilerimiz var. İş dünyası, yine üretmeye, ihracat yapmaya, istihdam sağlamaya tam gaz devam edecek. Biz devletimize ve milletimize güveniyoruz. Geleceğin parlayan yıldızı Türkiye Cumhuriyeti Devleti olacağına inancımız tamdır" diye konuştu.

"Komitelerimiz ile ticarette geleceği inşa ediyoruz"

Komiteleriyle birlikte çalışarak, ticaretlerinde geleceği inşa ettiklerini belirten Gülsoy, sözlerini şu şekilde sürdürdü:

"2024 yılında en çok faaliyet gösteren Meslek Komitelerimize ödüllerini takdim edeceğiz. Komitelerimizle birlik ve beraberlik içinde çalışarak ticaretimizin geleceğini inşa ediyoruz. Komitelerimiz aracılığıyla üyelerimizi ve sektörlerimizi yakından takip etmeye çalışıyoruz. Komitelerimizin çalışmaları, sektörel dayanışmayı arttırmanın yanı sıra, şehrimizin ve ülkemizin ekonomisine katma değer kazandıracak nitelikte stratejik bir vizyonu da ortaya koyuyor. Sektörlerimizin nabzını ne kadar iyi tutarsak, ekonomimize o ölçüde güç katarız. Bu kapsamda 2024 yılında en çok faaliyet gösteren Sigorta Acenteleri ve Aracıları, Yük ve Yolcu Taşımacılığı, Eğitim Sektörü, Gayrimenkul Kiralama ve Bina Yönetimi Hizmetleri, İnşaat Malzemeleri Üretimi ve Ticareti Meslek Komite üyelerimizi de tebrik ediyorum. 2025 yılının ülkemize, milletimize hayırlısıyla huzur ve bereket getirmesini temenni ediyorum."

Konuşmaların ardından gündem maddeleri okunarak oylandı. - KAYSERİ