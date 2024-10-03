KTO'da yılın ahisine kaftanı giydirildi - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

KTO'da yılın ahisine kaftanı giydirildi

KTO\'da yılın ahisine kaftanı giydirildi

Kayseri Ticaret Odası (KTO) tarafından yılın ahisi seçilen Nuh Hasyüncü'ye kaftanı giydirildi.

03.10.2024 18:25  Güncelleme: 18:38
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayseri Ticaret Odası (KTO) tarafından yılın ahisi seçilen Nuh Hasyüncü'ye kaftanı giydirildi.

KTO Rifat Hisarcıklıoğlu Konferans Salonu'nda düzenlenen programa, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Kayseri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hakan Dedebağı, Kayseri Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy, Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay, Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Alan, oda başkanları, Ticaret Odası Üyeleri, Kayseri Ticaret Odası tarafından yılın ahisi seçilen Nuh Hasyüncü ve ailesi katıldı.

"Ahi, ölçü ve tartıda hile yapmayan kişidir"

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından başlayan programda açılış konuşmasını gerçekleştiren Ticaret Odası Başkanı Ömer Gülsoy, "Hacı Bektaş-ı Veli'den Yunus Emre'ye, Mevlana'dan, şehrimizin manevi mimarı Seyyid Burhaneddin Hazretlerine kadar ulaşan alperenlerin ve erenlerin en temel felsefi Türklüğü yüce dinimiz İslam'ın bayraktarı yapacak hamleleri gönülden gönüle bir tohum yeşertmek olmuştur. Temelleri Kayseri'de atılan Ahilik teşkilatı, elbette bir esnaf örgütüdür. Ancak bu teşkilatın içinde sadece esnaflarımız değil, o dönemde adalet dağıtan kadılar, ilim öğreten müderrisler, devlet adamları hatta askerlerde yer almış. Yani bir ahi elbette adı üzerine kardeşlik hukukuna özen göstermiş ve cömertliği kuruluş gayesine uygun olarak şiar edinmiştir. Ahi, ahlaklı ticaret yapan kişi demektir. Ahi, ölçü ve tartıda hile yapmayan kişidir. Ahi, varlık karşısında şükreden, yokluğa, çileye karşı da sabreden kişidir. Ahi, helal haram ölçüsünü şiar edinmiş, ustasının, ortağının, çırağının, yamağının hakkını gözeten, devletine vergisini, milletine zekatını eksiksiz veren kişidir" ifadelerini kullandı.

"Merhametli kalbi ile bizim nezdimizde 'Ahi' sıfatını hak etmiştir"

Ticaret Odası tarafından yılın ahisi seçilen Nuh Hasyüncü'nün merhametli kalbi ile ahilik sıfatını hak ettiğini aktaran Gülsoy, "Bu yılda Yönetim Kurulumuz tarafından aldığımız karar ile dürüst esnaflığının yanı sıra yardım çalışmaları kapsamında ihtiyaç sahiplerine, evlenecek çiftlere, çocuklara ve üniversite öğrencilerine yaptığı hizmetlerden dolayı Nuh Hasyüncü'yü Yılın Ahisi olarak seçtik. Hasyüncü hakkında bilgileri birazdan her ne kadar arkadaşlarımız paylaşacak olsa da bende kendisi hakkında birkaç cümle kurmak istiyorum. Cami Kebir Mahallemizde doğup büyüyen, köklü bir esnaf ailesinin içinden gelen Hasyüncü, özverileri çalışmaları ile toplum içerisinde takdir toplayan çalışkan bir kardeşimizdir. Henüz Ortaokul yıllarında babasının yanında baharat ticareti yaparak iş hayatına atılan ve genç yaşına rağmen, dürüst ticareti, merhametli kalbi ile bizim nezdimizde Ahi sıfatını hak etmiş, birçok kişiye de örnek olmuştur. Esnaf kimliğinin yanı sıra Erciyes Feneri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği ile de 23 yıldır insanımıza destek sağlamaktadır. Bugüne kadar yaptığı ve vesile olduğu yardım çalışmalarında; 'Nefsimizden bilmeyiz, yaptıran Allah'tır' yaklaşımı da tevazusunun bir göstergesidir" diye konuştu.

Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Alan da, ahiliğin çok önemli bir kavram olduğunu söyleyerek, Ticaret Odası tarafından yılın ahisi seçilen Nuh Hasyüncü'ye dürüst esnaflığından dolayı teşekkür ederek, başarılarının devamını diledi.

"Büyük bir medeniyetin evlatlarıyız"

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek ise, "Biz büyük bir medeniyetin evlatlarıyız' diyen cümleleri çok duymuşsunuzdur. Ancak gerçekten baktığımızda bu millet farklı bir medeniyete işarettir. Bu milletin inşa ettiği medeniyetin içerisinde 'altta kalanın canı çıksın' yoktur. Batının ortaya koyduğu medeniyet içerisinde size yüzlerce ahlaksız, zalimce cümle söyleyebilirim. 'Hak güçlü olanındır' gibi kapitalizmin ruhunda olan ve batını uydurduğu 'büyük balık küçük balığı yutar' gibi sözler halkın uydurduğu sözler değildir. Batılı filozofların ortaya koyduğu bir felsefedir. Ancak bizim medeniyetimizde, bizim paramızın üzerinde fakirin hakkının olduğuna inanılır. Dinimizde böyle emreder. Bizim inancımız ve kültürümüzde bu yöndedir. Bizim inancımızda güçlülük ya da güçsüzlük para, mal, mülk değildir. Aslında bizim medeniyetimiz dünyaya birçok farklı, insanca yaşamanın yolunu açan felsefe hediye etmiştir. Onların başında ahilik felsefesi gelir. Ahilik, kendisi için yaşamamak, başkaları için yaşamak, kendisi için istediğini başkası içinde istemektir. Fedakarlık, mütevazilik, doğruluk hepsini içerisine alan peygamber öğretisiyle oluşmuş bir felsefedir. Müslümanlık olmada ahilik olmaz" şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından, Vali Gökmen Çiçek ve KTO Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy tarafından yılın ahisi seçilen Nuh Hasyüncü'ye kaftan giydirildi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Ekonomi, kayseri, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel KTO'da yılın ahisine kaftanı giydirildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

20:00 MGK Toplantısının ardından 5 maddelik bildiri yayınlandı MGK Toplantısının ardından 5 maddelik bildiri yayınlandı
19:49 İktidarı da muhalefeti de sevindirmeyecek anket sonuçları geldi İktidarı da muhalefeti de sevindirmeyecek anket sonuçları geldi
17:59 Emre’yi ’Eşcinsel ilişki teklif ettiği için öldürdüm’ dedi ama birkaç gün önce yaptığı paylaşım tüyler ürpertti Emre'yi 'Eşcinsel ilişki teklif ettiği için öldürdüm' dedi ama birkaç gün önce yaptığı paylaşım tüyler ürpertti
17:23 Üsküdar açıklarında 2 gemi çarpıştı Üsküdar açıklarında 2 gemi çarpıştı
17:04 Batıya doğru hareket ediyor, kırıldığında 7.8’e kadar deprem üretecek Batıya doğru hareket ediyor, kırıldığında 7.8'e kadar deprem üretecek
10:06 Gönlünü Brezilyalı modele kaptırdı İşte Şeyma Subaşı’nın yeni aşkı Gönlünü Brezilyalı modele kaptırdı! İşte Şeyma Subaşı'nın yeni aşkı
10:02 Savaşacak ülkeler listesi yayımlandı Listede Türkiye de var Savaşacak ülkeler listesi yayımlandı! Listede Türkiye de var
09:59 Enflasyon eylül ayında yüzde 2,97 arttı, yıllık bazda yüzde 49,38 oldu Enflasyon eylül ayında yüzde 2,97 arttı, yıllık bazda yüzde 49,38 oldu
09:52 Kentucky’de polis amiri, yakın arkadaşı olan hakimi makam odasında öldürdü Kentucky'de polis amiri, yakın arkadaşı olan hakimi makam odasında öldürdü
09:40 Brezilya’da 8 saat içinde altı farklı estetik ameliyat geçiren kadın, hayatını kaybetti Brezilya'da 8 saat içinde altı farklı estetik ameliyat geçiren kadın, hayatını kaybetti
09:23 Kripto dünyasında beklenmedik gelişme: Üst düzey SEC yöneticisi istifa etti Kripto dünyasında beklenmedik gelişme: Üst düzey SEC yöneticisi istifa etti
08:54 Hindistan’daki mağarada 188 yaşında bir adam bulundu Hindistan'daki mağarada 188 yaşında bir adam bulundu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.10.2024 20:16:54. #1.13#
SON DAKİKA: KTO'da yılın ahisine kaftanı giydirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement