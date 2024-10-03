KTO\'da yılın ahisine kaftanı giydirildi

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Kayseri Ticaret Odası (KTO) tarafından yılın ahisi seçilen Nuh Hasyüncü'ye kaftanı giydirildi.

KTO Rifat Hisarcıklıoğlu Konferans Salonu'nda düzenlenen programa, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Kayseri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hakan Dedebağı, Kayseri Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy, Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay, Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Alan, oda başkanları, Ticaret Odası Üyeleri, Kayseri Ticaret Odası tarafından yılın ahisi seçilen Nuh Hasyüncü ve ailesi katıldı.

"Ahi, ölçü ve tartıda hile yapmayan kişidir"

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından başlayan programda açılış konuşmasını gerçekleştiren Ticaret Odası Başkanı Ömer Gülsoy, "Hacı Bektaş-ı Veli'den Yunus Emre'ye, Mevlana'dan, şehrimizin manevi mimarı Seyyid Burhaneddin Hazretlerine kadar ulaşan alperenlerin ve erenlerin en temel felsefi Türklüğü yüce dinimiz İslam'ın bayraktarı yapacak hamleleri gönülden gönüle bir tohum yeşertmek olmuştur. Temelleri Kayseri'de atılan Ahilik teşkilatı, elbette bir esnaf örgütüdür. Ancak bu teşkilatın içinde sadece esnaflarımız değil, o dönemde adalet dağıtan kadılar, ilim öğreten müderrisler, devlet adamları hatta askerlerde yer almış. Yani bir ahi elbette adı üzerine kardeşlik hukukuna özen göstermiş ve cömertliği kuruluş gayesine uygun olarak şiar edinmiştir. Ahi, ahlaklı ticaret yapan kişi demektir. Ahi, ölçü ve tartıda hile yapmayan kişidir. Ahi, varlık karşısında şükreden, yokluğa, çileye karşı da sabreden kişidir. Ahi, helal haram ölçüsünü şiar edinmiş, ustasının, ortağının, çırağının, yamağının hakkını gözeten, devletine vergisini, milletine zekatını eksiksiz veren kişidir" ifadelerini kullandı.

"Merhametli kalbi ile bizim nezdimizde 'Ahi' sıfatını hak etmiştir"

Ticaret Odası tarafından yılın ahisi seçilen Nuh Hasyüncü'nün merhametli kalbi ile ahilik sıfatını hak ettiğini aktaran Gülsoy, "Bu yılda Yönetim Kurulumuz tarafından aldığımız karar ile dürüst esnaflığının yanı sıra yardım çalışmaları kapsamında ihtiyaç sahiplerine, evlenecek çiftlere, çocuklara ve üniversite öğrencilerine yaptığı hizmetlerden dolayı Nuh Hasyüncü'yü Yılın Ahisi olarak seçtik. Hasyüncü hakkında bilgileri birazdan her ne kadar arkadaşlarımız paylaşacak olsa da bende kendisi hakkında birkaç cümle kurmak istiyorum. Cami Kebir Mahallemizde doğup büyüyen, köklü bir esnaf ailesinin içinden gelen Hasyüncü, özverileri çalışmaları ile toplum içerisinde takdir toplayan çalışkan bir kardeşimizdir. Henüz Ortaokul yıllarında babasının yanında baharat ticareti yaparak iş hayatına atılan ve genç yaşına rağmen, dürüst ticareti, merhametli kalbi ile bizim nezdimizde Ahi sıfatını hak etmiş, birçok kişiye de örnek olmuştur. Esnaf kimliğinin yanı sıra Erciyes Feneri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği ile de 23 yıldır insanımıza destek sağlamaktadır. Bugüne kadar yaptığı ve vesile olduğu yardım çalışmalarında; 'Nefsimizden bilmeyiz, yaptıran Allah'tır' yaklaşımı da tevazusunun bir göstergesidir" diye konuştu.

Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Alan da, ahiliğin çok önemli bir kavram olduğunu söyleyerek, Ticaret Odası tarafından yılın ahisi seçilen Nuh Hasyüncü'ye dürüst esnaflığından dolayı teşekkür ederek, başarılarının devamını diledi.

"Büyük bir medeniyetin evlatlarıyız"

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek ise, "Biz büyük bir medeniyetin evlatlarıyız' diyen cümleleri çok duymuşsunuzdur. Ancak gerçekten baktığımızda bu millet farklı bir medeniyete işarettir. Bu milletin inşa ettiği medeniyetin içerisinde 'altta kalanın canı çıksın' yoktur. Batının ortaya koyduğu medeniyet içerisinde size yüzlerce ahlaksız, zalimce cümle söyleyebilirim. 'Hak güçlü olanındır' gibi kapitalizmin ruhunda olan ve batını uydurduğu 'büyük balık küçük balığı yutar' gibi sözler halkın uydurduğu sözler değildir. Batılı filozofların ortaya koyduğu bir felsefedir. Ancak bizim medeniyetimizde, bizim paramızın üzerinde fakirin hakkının olduğuna inanılır. Dinimizde böyle emreder. Bizim inancımız ve kültürümüzde bu yöndedir. Bizim inancımızda güçlülük ya da güçsüzlük para, mal, mülk değildir. Aslında bizim medeniyetimiz dünyaya birçok farklı, insanca yaşamanın yolunu açan felsefe hediye etmiştir. Onların başında ahilik felsefesi gelir. Ahilik, kendisi için yaşamamak, başkaları için yaşamak, kendisi için istediğini başkası içinde istemektir. Fedakarlık, mütevazilik, doğruluk hepsini içerisine alan peygamber öğretisiyle oluşmuş bir felsefedir. Müslümanlık olmada ahilik olmaz" şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından, Vali Gökmen Çiçek ve KTO Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy tarafından yılın ahisi seçilen Nuh Hasyüncü'ye kaftan giydirildi. - KAYSERİ