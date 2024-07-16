KTO, KAYSO VE KTB, 15 Temmuz Milletin Zaferi\'nde meydanda nöbetteydi

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15 Temmuz hain darbe girişiminin yıl dönümünde, verilen destansı mücadele bir kez daha unutulmadı. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) mensubu olarak Kayseri Ticaret Odası (KTO), Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) ve Kayseri Ticaret Borsası (KTB) 15 Temmuz hain darbe girişiminin sekizinci yıl dönümünde, geçtiğimiz senelerde olduğu gibi Kayseri Cumhuriyet Meydanı'nda yapılan anma törenlerinde demokrasi çadırı ile yerini aldı.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında yapılan etkinlikler, Kayseri Valisi ve il protokolünün teşrifiyle Kartal Şehitliği önünde "Milletin Zaferi Yürüyüşü" ile başladı. Kayseri İş Dünyasının tam destek verdiği yürüyüşte Oda Başkanları ve Yönetim Kurulu Üyeleri, ellerinde Türk Bayraklarıyla il protokolü vatandaşlarla birlikte kol kola, omuz omuza Cumhuriyet Meydanına kadar yürüyerek İş dünyası birlik ve beraberliğini gösterdi.

KTO Başkanı Ömer Gülsoy, KAYSO Başkanı Mehmet Büyüksimitci, KTB Başkan Yardımcısı Bekir Çizmeli ile Yönetim Kurulu Üyeleri Cumhuriyet Meydanında düzenlenen programlara katıldı. Başkanlar, daha sonra 3 oda tarafından kurulan Demokrasi Çadırını ziyaret etti. Oda ve Borsa Yönetim Kurulu Üyeleri ile Odalar ve Borsa üyelerinin ziyaret ettiği çadırda, meydandaki vatandaşlara ikramlarda bulunuldu.

KTO Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy, Milletin Zaferi temasıyla 15 Temmuz'un 8'nci yıldönümünde anma etkinliklerinin düzenlendiğini belirtti. 15 Temmuz'un Türk Milleti için kahramanlık, özgürlük ve demokrasi destanının adı olduğunu dile getiren Gülsoy, "15 Temmuz, devletin içine sızmış ihanet şebekesine, terör örgütlerine karşı bu milletin diriliş ve varoluş hamlesidir.15 Temmuz, genelde milletimizin, özelde ise, siz kıymetli hemşerilerimizin, devletine, dinine, bayrağına, ezanına, demokrasisine velhasıl tüm kutsallarına ve değerlerine her şart altında sahip çıktığını gösteren tarihi bir gecenin adıdır. Sekiz yıl önce vatan sevdalısı Kayserililer nesepleri, mezhepleri, meslekleri ve siyasi görüşleri ne olursa olsun, hiçbir ayrım yapmadan, bu Meydan'da toplanarak, ecdadının kanıyla kurduğu Türkiye Cumhuriyeti'ne ve tüm kutsallarına canı pahasına sahip çıkacağı bir kez daha göstermiştir. O gün bizzat ve gönlü ile bu Meydan'da yer alarak darbe girişiminde bulunan alçaklara karşı birlik ve beraberlik içerisinde, 'kahrolsun darbeciler, kahrolsun hainler' diye haykıran tüm hemşerilerimi, o gece verdiğimiz tüm şehit ve gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyor, bu organizasyona katkı veren herkesi kutluyorum" ifadelerini kullandı.

KAYSO Başkanı Mehmet Büyüksimitci de, "15 Temmuz 2016 hain darbe girişiminin 8. yıldönümündeyiz. Ülkemizin istiklaline ve istikbaline yapılan bu alçakça saldırıyı unutmadık ve unutmayacağız. Türkiye, 15 Temmuz 2016 gecesi demokrasisine ve hukuk devleti yapısına kasteden hain ve alçakça bir saldırıyı geri püskürterek şunu açıkça göstermiştir ki, gücünü sandıktan, yetkisini milletten almayan bir idareyi asla meşru kabul etmeyiz. Demokrasi ve milletin iradesi dışında bir seçeneğe de boyun eğmeyiz. Türk iş dünyası, her zaman milletimizin, devletimizin ve demokrasinin yanında olmuştur, bundan sonrada olmaya devam edecektir" dedi.

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, AK Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahid Cıngı, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Garnizon Komutanı Hv. Tuğg. Haldun Taşan, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın ile kurum ve kuruluş temsilcilerinin de ziyaret ettiği Oda ve Borsa ortak çadırında, geç saatlere kadar süren etkinlikler kapsamında şehitler için okunan dualara eşlik edildi. - KAYSERİ