Küçük Batu'nun hayali gerçekleşti

Hayali olan polis arabasına bindi, polis merkezini gezdi

KAYSERİ - Kayseri'de yaşayan Ahmet Batu Özcan hayali olan polis otosuna binerek, polis merkezine giderek, polislerle vakit geçirdi.

Kayseri'de yaşayan ve hayali olan polis arabasına binerek, ekiplerle vakit geçirmek olan Ahmet Batu Özcan'ın hayali gerçek oldu. Özcan'ın ailesinin polis ekiplerini arayarak, durumu bildirmesi üzerine Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Ahmet Batu Özcan'ı evinden alan ekipler, hayali olan polis arabasına bindirerek, gezdirdi. Daha sonra Danişment Şehit Oktay İzgi Polis Merkezi'ne götürülen Özcan, polislerle sohbet ederek, polis merkezini gezdi. Küçük Özcan'ın mutluluğu yüzünden okundu.