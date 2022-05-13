Küçükçekmece'de "Lagün Kitap Günleri" Başlıyor - Son Dakika
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Küçükçekmece'de "Lagün Kitap Günleri" Başlıyor

13.05.2022 10:11
Küçükçekmece'de "Lagün Kitap Günleri" Başlıyor

Küçükçekmece Belediyesi, Atakent Menekşe Parkı’nda düzenleyeceği Lagün Kitap Günleri’nde birçok yazar ve yayıncının yanı sıra binlerce okuru ağırlayacak. Küçükçekmece Belediyesi ve YAYKOOP iş birliğiyle düzenlenen ve bir hafta boyunca sürecek olan Kitap Günleri’ne Türkiye’nin önde gelen ve sevilen kalemleri, araştırmacılar ve alanında uzman isimler konuk olacak.

Küçükçekmece Belediyesi, Atakent Menekşe Parkı'nda düzenleyeceği Lagün Kitap Günleri'nde birçok yazar ve yayıncının yanı sıra binlerce okuru ağırlayacak. Küçükçekmece Belediyesi ve YAYKOOP iş birliğiyle düzenlenen ve bir hafta boyunca sürecek olan Kitap Günleri'ne Türkiye'nin önde gelen ve sevilen kalemleri, araştırmacılar ve alanında uzman isimler konuk olacak.

3 Haziran Cuma günü başlayacak Lagün Kitap Günleri, 10 Haziran Cuma günü sona erecek. Bir hafta boyunca devam edecek Kitap Günleri'nde aralarında sevilen isimler ve güçlü kalemler Nebil Özgentürk ve Ayşe Kulin, Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu Başkanı Canan Güllü, Meteoroloji ve Afet Yönetimi Profesörü Miktad Kadıoğlu, Meteoroloji Mühendisi Bünyamin Sürmeli, Tarihçi -Yazar Sinan Meydan, Şair Murat Menteş, Yazar Mehmet Erte'nin de yer aldığı pek çok isim,  Küçükçekmecelilerle bir araya gelerek hem söyleşiler gerçekleştirecek hem de kitaplarını imzalayacak.

BAŞKAN KEMAL ÇEBİ'DEN İSTANBULLULAR'A DAVET

Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi, tüm İstanbullular'ı Kitap Günleri'ne davet ederek şunları söyledi:

"Küçükçekmece, geçmişten günümüze ilçemizde yaşasın yaşamasın edebiyatçıların ilgisini çekmiş ve kitaplara edebiyata konu olmuş bir kent. Bugün, bu kente ve kentliye yakışır etkinlikleri Küçükçekmece'ye taşımaya devam ediyoruz. Edebiyatın yenileyici ve birleştirici gücünden yola çıkarak, tatlı bir bahar havası soluduğumuz ve yaza adım attığımız şu günlere kitap kokusu da karışsın istedik. Kitap sevgisini, okuma alışkanlığını ve nitelikli okur sayısını artırmaya yönelik olarak Lagün Kitap Günleri'ni okurlarla buluşturuyoruz. Bu etkinlikte şairler, yazarlar, siyasetçiler ve gazetecilerle bir araya geleceğiz. Gelin; uzun zamandır hasretini çektiğimiz yaz aylarını, Küçükçekmece'de kitap kokusu ve sevdiğimiz yazarlarla karşılayalım. Tüm İstanbulluları Atakent Menekşe Parkı'nda gerçekleştireceğimiz Lagün Kitap Günleri'ne bekliyoruz."

İMZA GÜNLERİ, YAZAR BULUŞMALARI, ATÖLYELER YAPILACAK

Kitap şenliği boyunca özellikle çocuk ziyaretçilerin faydalı ve eğlenceli vakit geçirebileceği karikatür, origami, yaratıcı yazarlık, dedektiflik, hikaye yazma, portre çizim, masal terapisi ve kişisel gelişim atölyeleri düzenlenecek. Yaklaşık 50 yayınevinin katılacağı etkinlikte, çevre, kadın, tarih, şehir, sanat, edebiyat, şiir,  yaşam, gençlik, çocuklar ve sağlık, beslenme ve sinema konuları üzerinden söyleşiler gerçekleştirilecek. Kadınlar için de gastronomi yemek atölyesi düzenlenecek.

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Küçükçekmece Belediyesi, Küçükçekmece, Türkiye, Kitap, Yerel, Son Dakika

Kaynak: ANKA

Son Dakika Yerel Küçükçekmece'de 'Lagün Kitap Günleri' Başlıyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Küçükçekmece'de "Lagün Kitap Günleri" Başlıyor - Son Dakika
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