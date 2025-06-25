Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Kayseri'yi Ziyaret Etti ve Turizm Potansiyelini Vurguladı - Son Dakika
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Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Kayseri'yi Ziyaret Etti ve Turizm Potansiyelini Vurguladı

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Kayseri\'yi Ziyaret Etti ve Turizm Potansiyelini Vurguladı
25.06.2025 10:28  Güncelleme: 10:30
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Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'ı ziyaret etti. Kayseri'nin turizmdeki potansiyelini överek, şehrin kadim geçmişi ve modern altyapısına dikkat çekti. İkili, Kayseri'nin turizm master planı için ortak çalışmalar yapma kararı aldı.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'ı makamında ziyaret etti. Bakan Ersoy, Başkan Büyükkılıç ve Kayseri'den övgüyle bahsederek, "Yapmış olduğunuz çalışmalar şüphesiz takdire şayan, Kayseri turizmde iddialı" diyerek, Kayseri'nin kadim geçmişi ile birlikte bir turizm şehri olduğunu vurguladı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Kayseri Büyükşehir Belediyesi iş birliği ile hayata geçirilen Kayseri İl Halk Kütüphanesi'nin açılış töreni için kentte bulunan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Başkan Büyükkılıç'a nezaket ziyaretinde bulundu.

Bakan Ersoy'u belediye başkanlık girişinde çiçeklerle karşılayan Büyükkılıç, Bakan Ersoy ve beraberindeki heyet ile günün anısına hatıra fotoğrafı çektirdi.

Ersoy ve Büyükkılıç, daha sonra başkanlık makamına geçerken, Başkan Büyükkılıç, Bakan Ersoy'u sıcak ve samimi bir ortamda ağırladı.

Başkan Büyükkılıç, yaptığı konuşmada, "Kadim şehrimiz Kayseri, değişik medeniyetlere ev sahipliği yaparak, zenginlikler şehri olarak anılır. Her zaman için değerlerine bağlı, devletine katkı sağlayan yaklaşım içerisinde bu şehir geçmişten beri anılmıştır" dedi.

Kayseri'nin 75 bin üniversite, 325 bin ortaöğrenim öğrencisi ile dinamik bir nüfusa sahip olduğunu, Kayseri'yi kütüphaneler ve müzeler şehri yapma yönünde irade gösterdiklerini vurgulayan Başkan Büyükkılıç, Kayseri'nin yenilikçi ve inovatif bir şehir olduğunu söyledi.

Büyükkılıç kentin, Tarihi Kayseri Lisesi'nden Kapuzbaşı Şelaleleri'ne, Sarız'ın yaylalarından Kültepe Kaniş-Karum'a, 7,5 milyon yıllık fosil kazılarından Soğanlı Vadisi'ne, Koramaz Vadisi'nden Erciyes Kayak Merkezi'ne kadar birçok tarihi ve doğal güzelliklerinden bahsederek, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile uyum içerisinde çalıştıklarını da ifade etti.

"Yapmış Olduğunuz Çalışmalar Şüphesiz Takdire Şayan"

Sıcak karşılamadan duyduğu memnuniyeti dile getirerek sözlerine başlayan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Kayseri'nin modern ve büyük bir şehir olduğunu dile getirerek, "Kayseri çok modern ve büyük bir şehrimiz. Çok yeterli bir altyapısı var, o açıdan yapmış olduğunuz çalışmalar da şüphesiz takdire şayan" dedi ve Kayseri'nin kadim geçmişi ile birlikte bir turizm şehri olduğunu vurguladı.

Şehirlerin turizmini geliştirme noktasında yerel yönetimlerin de önemli olduğunu dile getiren Bakan Ersoy, faaliyetleri 81 ile yayma hedefleri olduğunu söyleyerek, "Kayseri zaten ciddi bir potansiyeli var. Şimdi bu yaptığımız ortak çalışmalarla birlikte ziyaretçi sayısını ciddi bir şekilde, hızlı bir şekilde arttıracağımızı düşünüyorum hem Türkiye genelinden hem dünyadan alacağımız ziyaretçilerle" dedi.

Ortak çalışmalarla işlerin daha hızlı bir şekilde yürütüldüğüne işaret eden Ersoy, "İnşallah Kayseri'nin değerlerinin sadece Türkiye pazarı içerisinde değil Türkiye pazarının dışında, dünyada da çok hızlı bir şekilde tanıtılmasını sağlayacağız" şeklinde konuştu.

"Bizleri Motive Ediyorsunuz"

Bakan Ersoy, Başkan Büyükkılıç'a yaptıkları uygulamalarla kendilerini heyecanlandırdıklarını, motive ettiklerini ifade ederek "Vermiş olduğunuz, yapmış olduğunuz iş birliğine açıkçası teşekkür ediyoruz. Bizleri motive ediyorsunuz. Bizi daha da heyecanlandırıyorsunuz. İnşallah Kayseri diğer şehirlerimize de örnek olur" ifadelerinde bulundu.

Turizm Master Planı Kapsamında 50 Yıllık Yol Haritası Oluşturulacak

Ayrıca Başkan Büyükkılıç, Kültepe'den çıkan tabletleri sergilemek üzere kayadan oyma bir müze yaptıklarını belirterek, master planı doğrultusunda bu eseri de Bakanlığa arz edeceklerini kaydetti.

Bakan Ersoy ise Turizm Master Planı kapsamında 50 yıllık yol haritasını birlikte oluşturacaklarını ifade etti.

Konuşmaların ardından hediye takdimi gerçekleştirilirken, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Büyükşehir Belediyesi şeref defterini de imzalayarak, Kayserililere selam ve sevgilerini iletti.

Bakan Ersoy'a, Büyükşehir Belediyesi ziyaretinde TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı, Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek ve AK Parti Kayseri Milletvekili Ayşe Böhürler de eşlik etti. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Kayseri'yi Ziyaret Etti ve Turizm Potansiyelini Vurguladı - Son Dakika

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