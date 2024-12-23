Kumar ve Bahis İçin Acil Çağrı - Son Dakika
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Yerel

Kumar ve Bahis İçin Acil Çağrı

Milletvekili Ün, elektronik para şirketlerinin kapatılmasını isteyerek kumar sorununa dikkat çekti.

23.12.2024 19:46
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Milletvekili Ün: "Elektronik para şirketlerinin fişini çekip bir gecede kumar ve bahsi bitirin"

DENİZLİ - Denizli Milletvekili Sema Silkin Ün, insanların ölümüne neden olan, aileleri parçalayan kumar ve bahis oyunlarına karşı Meclis kürsüsünden çağrı yaparak; "Bütün illegal bahis ve kumar sisteminin bir gecede çöküşüne şahitlik etmek istiyorsanız gelin bu para hareketini durdurun, bu para hareketine aracılık eden elektronik para şirketlerinin fişini bu gece çekin ki; gün ağarmadan hep birlikte aydınlığa kavuşalım" dedi.

Denizli Milletvekili Sema Silkin Ün, TBMM kürsüsünden insanların ölümüne neden olan, aileleri parçalayan kumar ve bahis oyunlarına karşı uyarılarda bulundu. İlgili bakanlıklara çağrı yapan Ün, "Daha önce bu kürsüden çok seferler dikkatinize sunduğum özellikle gençlerimiz için toplumsal bir sorun olmanın ötesinde artık güvenlik ve beka sorunu haline gelmiş kumar ve bahis konusunu bir kez daha ifade etmek istiyorum. İnanın bir insana yapacağınız en büyük kötülük onu kumara alıştırmaktır. Bakın Ulaştırma Bakanlığı Bilgi Teknolojileri Kurumu 2023 Yılı Faaliyet Raporunda diyor ki, ihbar merkezimize 245 bin 766 ihbar yapıldı. Bunların yarıdan fazlası kumar ve bahis ile ilgili. 40 milyar dolarlık bir pazar büyüklüğüyle ülkemizin ve gençliğimizin üzerine çökmüş bir çete varken, Maliye Bakanı işin vergisiyle, yasallığıyla meşgul. Bütün illegal bahis ve kumar sisteminin bir gecede çöküşüne şahitlik etmek istiyorsanız gelin bu para hareketini durdurun, bu para hareketine aracılık eden elektronik para şirketlerinin fişini bu gece çekin ki; gün ağarmadan hep birlikte aydınlığa kavuşalım" dedi.

Gençler dijital uyuşturucu batağında

Meclis kürsüsünden gençlerin yüzde 30'nun dijital uyuşturucu ağına düşürülerek, suça sürüklendiğine dikkat çeken Ün, "12-13 yaşındaki evlatlarımızın hoş geldin bonuslarının cazibesiyle akılları çeliniyor. Gençlerimiz ceplerinde kumarhane taşır hale geldi. Kumar borcu yüzünden her gün bir vatandaşımızın intihar haberi okuyoruz. Son birkaç yılda uyuşturucu gibi küresel bir sorun haline gelen kumar yüzünden, borç batağındaki ocaklar sönüyor. Sahte kazanç videolarıyla kadın, erkek, genç, yaşlı hatta çocuk, milletimiz kandırılıyor. At yarışı, iddia, piyango diyerek toplum elindeki telefondan daha fazla umut vadeden hazlara yönlendiriliyor. Daha fazla risk, daha fazla kazanç motivasyonuyla teşvik edilen kumar illeti maddi manevi bedeller ödetirken, vergisiyle, damga puluyla meşru hale getirilen kumar en alt kesimlerin dahi hayatına sokularken, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, siz neredesiniz? Neredesiniz biliyor musunuz? Devlet eliyle, muhafazakar iktidar eliyle gençleri bu ağlara düşürenlerin tam yanındasınız" dedi.

40 milyar dolarlık illegal pazar

İllegal kumar sitelerine para akışının nasıl yapıldığını, son dönemde sayıları hızla artan, mevduat toplama, kredi verme yetkileri olmayan elektronik para şirketlerinin gerçek faaliyetlerini soran Ün, "Türkiye de kayıtlı sabit hat ve mobil hatlardan her gün milyonlarca mesaj ve arama yapılarak insanların bu illegal mecralara davet edildiği sırrına bir ben mi vakıfım. 40 milyar doları bulan bu illegal kumar pazarını, kriminal çeteler vasıtasıyla bir gelir kaynağı olarak görenlerin yerli işbirlikçileri olabileceğinden bir ben mi şüphe ediyorum? Bu yıkıma kimler yol veriyor. Bu toplumsal çürümeye kimler fiyat biçip, razı geliyor. Mevduat toplama, kredi verme yetkileri olmayan elektronik para şirketlerinin gerçek faaliyetleri nedir. Bu şirketlerin uluslararası bağlantıları nedir. Bütün illegal bahis ve kumar sisteminin bir gecede çöküşüne şahitlik etmek istiyorsanız gelin bu para hareketini durdurun, bu para hareketine aracılık eden elektronik para şirketlerinin fişini bu gece çekin ki; gün ağarmadan hep birlikte aydınlığa kavuşalım" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kumar ve Bahis İçin Acil Çağrı - Son Dakika

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