Kumluca Atatürk Stadyumu Resmi Açılışını Gerçekleştirdi

(ANTALYA) - Antalya Büyükşehir Belediyesi ile Kumluca Belediyesi iş birliğiyle yapımı tamamlanan Kumluca Atatürk Stadyumu'nun resmi açılış töreni gerçekleştirildi. 26. Geleneksel Kumluca Tarım ve Seracılık Festivali etkinlikleri kapsamında düzenlenen törende konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, "Bu stadyum Kumluca'mızın heyecanına, sevincine, coşkusuna tanıklık edecek Kumluca'mızın önemli bir değeri olacaktır" dedi.

26. Geleneksel Kumluca Tarım ve Seracılık Festivali etkinlikleri kapsamında 29 Eylül 2023 tarihinde temeli atılan ve Antalya Büyükşehir Belediyesi ile Kumluca Belediyesi iş birliği ile yapımı tamamlanan Kumluca Atatürk Stadyumu'nun resmi açılışı yapıldı.

Açılışa Başkan Böcek, CHP Antalya Milletvekili Cavit Arı, CHP İl Başkanı Nail Kamacı, Kumluca Kaymakamı Bahadır Güneş, Kumluca Cumhuriyet Başsavcısı Gökhan Kıymacı, Kumluca Belediye Başkanı Mesut Avcıoğlu, Finike Belediye Başkanı Mustafa Geyikçi, Demre Belediye Başkanı Fahri Duran, Korkuteli Belediye Başkanı Saniye Caran, siyasi partilerin temsilcileri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.

Açılış töreninde konuşan Başkan Böcek, Kumluca'yı defalarca ziyaret ettiğini belirterek, şunları söyledi:

"Muhtarlarımızla, STK'larımızla, çiftçimizle, köylümüzle, vatandaşlarımızla her fırsatta biraraya geldim. Dertlerinizle dertlendim, sevinçlerinize ortak oldum. Cam seralardan gelmiş, bahçesinde portakal toplamış bir çiftçi çocuğu, yörük çocuğu Muhittin olarak hep yanınızda oldum. Yeri geldi sel oldu, dolu oldu, fırtına oldu seralarınız, evleriniz, işyerleriniz zarar gördü, size ilk koşan olduk, yaralarımızı beraber sardık. Yeri geldi Cumhuriyet tarihinin en büyük orman yangını, deprem felaketi oldu, bu sefer birlikte başka yerlere yardıma koştuk. İhtiyaçlarınız oldu köyünüze yol, tarlanıza su, sanayinize destek, sahillerinize arıtma tesisi, çocuklarımıza kreş, gençlerimize burs gibi birçok hizmeti yürekten yaptık. Kısacası iyi günde, kötü günde hep beraber olduk."

Kumluca'ya 1 milyar 624 milyon TL'lik yatırım

Bir Kumluca ziyareti sırasında Kumlucalıların "Buraya stat istiyoruz başkanım" dediğini hatırlatan Başkan Böcek, seçim vaatleri arasında olmamasına rağmen Kumluca'ya stadyum yapma sözü verdiğini aktararak, şöyle devam etti:

"Kumluca'mıza göreve geldiğim günden bu yana 1 milyar 624 milyon TL yatırım gerçekleştirdik. 2023 yılında yapımına başladığımız bu güzel stadyumu da Kumluca Belediyemiz işbirliği ile 2024 yılında 148 milyon TL yatırım ile tamamladık. Stadyuma hangi ismi koyalım diye arkadaşlar bana geldiklerinde hiç tereddüt etmeden adını ölümsüz kılmaya and içtiğimiz 'Atatürk' adını veriyoruz dedim. Ne mutlu ki bugün Kumluca Atatürk Stadyumu'nun açılışını siz Mustafa Kemal'in askerleriyle birlikte yapıyoruz. Bu güzel eseri sizlerle açıyor olmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Bu stat yeri gelecek futbola, güreşlere, atletizme, okçuluğa yeri gelecek konserlere, festivallere ve yeri gelecek milli bayramlarımıza ayrıca ulusal ve uluslararası birçok etkinliğe ev sahipliği yapacaktır. Bu stadyum Kumluca'mızın heyecanına, sevincine, coşkusuna tanıklık edecek Kumluca'mızın önemli bir değeri olacaktır."

Kumluca Belediye Başkanı Mesut Avcıoğlu da Kumluca Atatürk Stadyumu'nun tamamlanmasında maddi ve manevi destekleri için Başkan Böcek'e teşekkür etti. Başkan Avcıoğlu, stadyumun görselliği, güzelliği ve görkemiyle, yapılacak sportif, sanatsal ve kültürel aktivitelerle Kumluca'ya değer katacağını söyledi. Avcıoğlu geceye ve Kumluca'ya katkılarından dolayı Başkan Böcek'e plaket sundu. Başkan Böcek de 26. Geleneksel Kumluca Tarım ve Seracılık Festivali'nde yörük göçüne katkı sunan muhtarlara ve destek veren sponsorlara plaket verdi.

Şevval Sam şarkılarıyla stadyumu coşturdu

Açılış töreninin ardından ünlü sanatçı Şevval Sam sahne aldı. Şevval Sam, Karadeniz ezgileriyle ve sevilen şarkılarıyla Kumluca Atatürk Stadyumunu dolduran binlerce vatandaşa coşku dolu bir gece yaşattı. Başkan Böcek ve Avcıoğlu, gecenin anısına Şevval Sam'a ay yıldızlı plaket ve kahve fincanı hediye etti. Kumluca Atatürk Stadyumu'nun sadece sportif değil sanatsal ve kültürel etkinliklere de ev sahipliği yapacağını söyleyen Şevval Sam, stadyumun yapılmasında emeği geçen Başkan Böcek ve Avcıoğlu'na teşekkür etti.