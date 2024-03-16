Kumluca Belediyesi, 41 mahallede iftar yemekleri düzenliyor

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Kumluca Belediyesi, ilçe halkını, Ramazan etkinlikleri kapsamında 41 mahallede düzenlediği iftar yemeklerinde buluşturuyor.

Kumluca halkının yoğun katılım gösterdiği iftar yemeklerinin beşincisi, Kuzca, Büyükalan, Dere ve Gölcük Mahalleleri için Kuzca Kapalı Etkinlik Alanı'nda gerçekleştirildi.

İftar yemeğinde konuşan Başkan Mustafa Köleoğlu, "Kuzca, Büyükalan, Dere ve Gölcük Mahallelerimizin misafiriyiz. Beşinci iftar yemeğimizi Söğütcumasında yeryüzü soframızı kurarak gerçekleştiriyoruz. Bütün ailelerimizle burada toplandık. Emeklerinden dolayı Kumluca Belediyesi çalışma arkadaşlarıma aşevi ekibine çok teşekkür ediyorum" dedi.

İÇME SUYU, ASFALT, KARAYOLU VE BİRÇOK PROJEMİZLE YAYLALARIMIZA HİZMET ETTİK

Başkan Köleoğlu, şöyle devam etti:

"Göreve geldiğimiz zaman bütün muhtarlarımızla beraber buradaki sorunları masaya yatırdığımızda bütün evlerimize ulaşabilmek için bir planlama yaptık. Yakından uzaktan hastalarımızı ambulansla alınıp hastanelere kadar ulaşımını sağladık. Tedavileri tamamlandıktan sonra hastalarımızı ambulansla evlerine ulaştırdık. Yaptıklarımız yapacaklarımızın teminatıdır diye çıktığımız yolda bugün Söğütcumamızda, Büyükalanımızda, Dere Mahallemizde çok önemli bir şey daha yaptık. Parke bordür ve büz dediğimiz köylerimizdeki dere yapımında kullanılan büzlerin de fabrikasını kurduk. Köylerimizdeki derelerimize köprü yapacağız. İçme suyu sorunlarımızı çözdük. Asfalt çalışmamızı deremize kadar tamamladık. Dere Mahallemizle ilgili büyük bir müjdeyi vermek istiyorum. Planlamasını yaptık. Altınyaka'ya giden karayoluyla birleştirerek burayı da karayolları sınırı içine alarak adeta ulaşımda pratik nokta haline getireceğiz. Evde Sağlık Hizmetleri bakımlarıyla ilgili nerede büyük ailemiz varsa onların yanındayız. Mahalle şenliklerimizle mahalle ekonomimizi canlandırdık. 2020 yılında başladığımız projemiz Kuzca Mahallesi Köy Konağının planlaması hazırlandı ve tamamlayacağız. Yayla Hizmet Binamızın inşaatına başladık. 12 ay boyunca hizmetinizde olacak."