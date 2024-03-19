Kumluca Belediyesi Karabük Etkinlik Alanı\'nda İftar Programı Düzenledi

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Kumluca Belediyesi, Karabük Etkinlik Alanı'nda iftar programı düzenledi. Programa, Çayiçi, Karacaören ve Yeni Kışla Mahalleleri'nden vatandaşlar katıldı.

Kumluca Belediyesi, aşevinde hazırladığı yemekleri kentin farklı mahallelerinde kurduğu iftar sofralarında vatandaşlarla paylaşıyor. Bu kapsamda Karabük Etkinlik Alanı'nda kurulan iftar sofrasına, Kumluca Belediye Başkanı Başkan Köleoğlu da katıldı. Programda vatandaşlara seslenen Köleoğlu, şunları söyledi:

"Ramazan'ı Şerif programlarımız kapsamında düzenlediğimiz iftar yemeğine hoş geldiniz. Davetimize icabet ettiğiniz için Kumluca Belediyesi olarak minnetlerimi aktarmak istiyorum. Belediyemizin emekleriyle kurulan Aşevi'mizin yemek ikramını takdim ediyoruz. Allah tuttuğumuz oruçları kabul etsin. Kumluca Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışıyla halkımızın her türlü sorununa karşı her zaman yanlarında olmuştur. Aşevimizle, 10 bin kişinin aynı anda yemek yiyebileceği ve bütün köylerimizde ihtiyaç sahibi büyük ailemize ulaştığımız bir sistemi hayata geçirdik. Evde Sağlık ve Ambulans Hizmetimizle bütün ihtiyaç sahibi halkımıza ulaşarak sağlık ve bakım ihtiyaçlarını karşıladık ve nakil işlemlerini gerçekleştirdik. Mahalle Şenlikleri'mizle mahalle ekonomilerimize katkı sağladık. Parke Bordür Tesisi'mizle ilçemizin ihtiyacı olan malzemeleri karşılayacağız."