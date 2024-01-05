Kumluca Belediyesi\'nin 70. Yıl Etkinlikleri Başladı

Kumluca Belediyesi'nin kuruluşunun 70.yılı etkinlikleri başladı. 3 gün sürecek etkinlikler kapsamında spordan Yörük Türkmen geleneklerine, sanatsal çalışmalardan eğlenceli aktivitelere pek çok program gerçekleştirilecek.

Başkan Mustafa Köleoğlu, Kumluca Belediyesi'nin kuruluşunun 70.yılı etkinlikleri kapsamında Kumluca'da yaşayan Yörük Türkmen halkın kullandığı tarım aletlerinden yemek ve içecek kaplarına, geleneksel kıyafetlerden halı dokumalarına, günlük hayatta kullandıkları birçok araç gereç ve folklorik kıyafetin sergilendiği 70.Yıl Kent Müzesi'nin açılışını gerçekleştirdi.

Açılışa, Kumluca Kaymakamı Tekin Erdemir, Kumluca İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Akbulut, Cumhuriyet Halk Partisi Kumluca İlçe Başkanı Fahreddin Karaöz, Gelecek Partisi Kumluca İlçe Başkanı Mehmet Aksoy, Saadet Partisi Kumluca İlçe Başkanı Ergün Eren, Deva Partisi Kumluca İlçe Başkanı Veysel Akın, Sanayi Dernek Başkanı Durmuş Tomaç ve Ziraat Odası Başkanı Hidayet Kökçe katıldı.

Başkan Köleoğlu, burada yaptığı konuşmada, "Bugün Kumluca Belediyemizin 70.yaşını doldurduğu günlerdeyiz. Cumhuriyet Meydanımızda, Yörük Türkmenlerin diyarı dediğimiz Kumluca'mızda, bugün Kent Müzemizin açılışını kıl çadırlarımızın içerisinde gerçekleştirdik. Yörük Türkmenlerimizin yaşam biçimi olan ve kullandıkları malzemelerin tamamı, müzemizde sergileniyor. Turistlerin müzemizi ziyaret edip geleneksel kültürümüzü incelemesi ve kültürümüzü tanıması bakımından çok güzel bir ortam oldu. Amacımız, bundan sonraki nesillere bizim yaşam biçimimiz olan Yörük Türkmen kültürünün kalabilmesi hatta bunların gösterilmesi ve yaşatılmasıdır. Bütün herkesi Kent Müzemizi ziyaret etmeye beklerim" dedi.

Köleoğlu, 70. Yıl Kent Müzesi açılışından sonra Kumluca Mehmet Akif Ersoy Kültür Sanat ve Kongre Merkezi'nde, 5-6-7 Ocak günlerinde ziyarete açık kalacak Geçmişten Geleceğe 70. Yıl Fotoğraf Sergisi'nin açılışını yaptı. Katılımcılar, sergiye yoğun ilgi gösterdi.