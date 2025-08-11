Kur\'an kursu öğrencileri şehit teğmen için Kur\'an-ı Kerim tilaveti yaptı

Denizli'de yaz Kur'an kursuna devam eden 35 öğrenci için hayırseverler ve camii cemaatinin katkılarıyla düzenlenen tost ayran etkinliğinde şehit teğmen için Kur'an-ı Kerim tilaveti yapıldı.

Denizli'nin Merkezefendi ilçesindeki Hz. Ali TOKİ Camii'nde yaz Kur'an kursuna devam eden 35 öğrenci için cami cemaati ve hayırseverlerin katkılarıyla "Tost-Ayran Etkinliği" düzenlendi. Keyifli geçen etkinlikte öğrenciler hem ikramlarını aldı hem de unutulmaz bir vefa örneği sergiledi. Etkinlik sonunda, aynı mahalle de oturan 2022 yılında Pençe-Kilit operasyonunda şehit olan Piyade Teğmen Bekir Can Kerek için Kur'an-ı Kerim tilaveti yapıldı. Kur'an kursu öğrencileri tarafından okunan sureler ve yapılan dualarla şehit teğmen Bekir Can Kerek anıldı. Hz. Ali TOKİ Cami İmam Hatibi Mehmet Tekin, "Yaz kursumuza katılan çocuklarımızın büyük bölümü Kur'an-ı Kerim okumayı öğrendi. Çocuklarımızın bu başarısını ödüllendirmek istedik. Hayırseverlerimizin ve cami cemaatimizin destekleriyle 35 çocuğumuz için tost ayran etkinliği organize ettik. Etkinliğimizde aynı mahallede yaşayan şehidimiz Piyade Teğmen Bekir Can Kerek'in babası Salim Kerek'te bizleri yalnız bırakmadı. Misafirlerimizle birlikte çocuklarımızın unutamayacağı bir etkinliği yaptık. Destek veren herkesten Allah razı olsun. Etkinliğimizde şehidimiz Bekir Can Kerek ve diğer şehitlerimizi de unutmadık. Okuduğumuz surelerle, yaptığımız dualarla da aziz şehitlerimizi bir kez daha andık. Ruhları şad olsun. Aziz şehitlerimizi gazilerimizi hiçbir zaman unutmuyoruz. Onları her zaman hayır dualarla anıyoruz. Mekanları cennet olsun" dedi. - DENİZLİ