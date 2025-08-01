Kurbağalıdere Yaşam Vadisi ve Yenisahra Stadı Açıldı - Son Dakika
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Kurbağalıdere Yaşam Vadisi ve Yenisahra Stadı Açıldı

Kurbağalıdere Yaşam Vadisi ve Yenisahra Stadı Açıldı
01.08.2025 11:47  Güncelleme: 11:53
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Ataşehir Belediyesi işbirliği ile hazırlanan Kurbağalıdere Yaşam Vadisi 2. Etap 1. Kısım ve Yenisahra Stadı'nın açılışı törenle gerçekleştirildi. Törene birçok önemli isim katılırken, projelerin İstanbul'a kazandırdığı yeşil alan ve spor imkanları vurgulandı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından yürütülen ve Ataşehir Belediyesi'nin katkılarıyla tamamlanan Kurbağalıdere Yaşam Vadisi 2. Etap 1. Kısım ile Yenisahra Stadının açılışı coşkulu bir törenle gerçekleştirildi. Törene İBB Başkan Vekili Nuri Aslan, Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel ve CHP İstanbul Milletvekili Ali Gökçek'in yanı sıra çok sayıda belediye başkanı, amatör spor kulüplerinin temsilcileri ve sporcular katıldı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB), Ataşehir Belediyesi'nin katkılarıyla hayata geçirdiği Yenisahra Stadı ve Kurbağalıdere Yaşam Vadisi 2. Etap 1. Kısım alanı, düzenlenen törenle halkın hizmetine açıldı. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği açılış töreni, renkli ve coşkulu anlara sahne oldu. Açılışa, Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan Vekili Nuri Aslan, CHP İstanbul Milletvekili Ali Gökçek, Türkiye Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonu (TASKK) Genel Başkanı Ali Düşmez, Tuzla Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl, Sancaktepe Belediye Başkanı Alper Yeğin, amatör spor kulüplerinin yöneticileri, antrenörler, çok sayıda sporcu ve mahalle halkı katıldı.

"Hedef, 10 milyon metrekarelik yeşil alan"

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkan Vekili Nuri Aslan, törende yaptığı konuşmada İstanbul'a kazandırılan yeşil alanlara ve kamusal yatırımlara dikkat çekti. Konuşmasında, Başkan Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul vizyonunu vurgulayan Aslan, şu ifadeleri kullandı: "Bir şehri sevmek ne demek? Bir şehri sevmek, içinde yaşayan herkesi, her canlıyı sevmektir. Tüm vatandaşların hayatını güzelleştirmektir. Sokaklarını, parklarını, statlarını hayatla buluşturmaktır. Kamusal alanları birer insan hakkı olarak görüyoruz ve bu anlayışla çoğaltmak zorundayız. Başkanımız Ekrem İmamoğlu'nun burada olmaması, bu hizmet aşkını gölgelemez. Onun vizyonuyla İstanbul'un her köşesinde nefes alınacak alanlar oluşturmaya devam edeceğiz. 2019 yılı sonrasında 26 yeni spor tesisini sıfırdan yaptık. 4 tesise ek fonksiyonlar ilave ettik. Ekrem Başkanımızın 2036 Olimpiyatları'na ev sahipliği yapma hedefini birlikte gerçekleştireceğiz."

İBB Başkan Vekili Nuri Aslan, İstanbul'un dört bir yanına kazandırılan yaşam vadileri hakkında bilgi verirken, 2019 yılından bu yana 18 yaşam vadisinin hizmete açıldığını, 7 vadide çalışmaların sürdüğünü ve 36 yeni yaşam vadisinin daha planlandığını ifade etti. Hedeflerinin 10 milyon metrekarelik yeşil alanı İstanbul halkının kullanımına sunmak olduğunu belirterek, "Kurbağalıdere yıllarca ihmal edildi. Çevresinde ciddi koku oluşmuştu. Başkanımızın talimatıyla başlattığımız çalışmalarla dereyi ıslah ettik ve çevresini modern bir yaşam vadisine dönüştürdük. Bu alan aynı zamanda afet toplanma merkezi olarak da değerlendirilecek " dedi.

"Bir hayal gerçeğe dönüştü"

Kurbağalıdere Yaşam Vadisi ve Yenisahra Stadının açılışına ilişkin bir hayalin gerçeğe dönüştüğünü dile getiren Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel; "Bugün bir belediye başkanı olarak değil, gençliği Ataşehir'de geçmiş bir kardeşiniz olarak konuşuyorum. Bu saha, çocukluğumuzun bayramlarına ev sahipliği yapmış ama zamanla bakımsız kalmıştı. Şimdi burada, Yenisahra Stadı ve İpek Parkı ile Kurbağalıdere Yaşam Vadisi'nin ilk adımını hep birlikte açıyoruz" ifadelerini kullandı. Başkan Adıgüzel sözlerine şöyle devam etti: "Bu bir hayaldi ve en büyük destekçisi, İstanbul'un her noktasına hizmet götürme kararlılığını gösteren Sayın Ekrem İmamoğlu'dur. Fiziken aramızda olmasa da bu projelerin mimarı olarak her alkışı hak ediyor. Kurbağalıdere Vadisi tamamlandığında, Ataşehir'in dört bir yanından vatandaşlarımızın doğayla, sporla ve yeşille buluştuğu bir alan olacak. Bu vizyonu ortaya koyan Sayın Ekrem İmamoğlu'na, projeyi sürdüren İBB Başkan Vekilimiz Sayın Nuri Aslan'a, değerli muhtarımız Şeref Uzun'a ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum."

"Ataşehir'e nefes aldıracak yatırımlar yapıyoruz"

Kurbağalıdere Yaşam Vadisi ve Yenisahra Stadı'nın sosyal yaşamı canlandıracağını ve gençlerin sporla iç içe büyümesine katkı sağlayacağını vurgulayan Başkan Adıgüzel, "Bu projelerle sadece bugünü değil, çocuklarımızın ve gençlerimizin geleceğini de şekillendiriyoruz. Yeşil ve spor alanlarını çoğaltmak, toplumun her kesimini sağlıklı ve mutlu bireyler olarak desteklemek demektir" dedi.

Konuşmaların ardından kurdele kesimiyle birlikte tesisin kapıları resmen açıldı. Protokol üyeleri ilk olarak sahaya çıkarak topa vuruş yaptı ve çocuklarla birlikte sahada keyifli anlar yaşadı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kurbağalıdere Yaşam Vadisi ve Yenisahra Stadı Açıldı - Son Dakika

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