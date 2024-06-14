Kurban Bayramı öncesinde Kırıkkale'de yoğun trafik - Son Dakika
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Kurban Bayramı öncesinde Kırıkkale'de yoğun trafik

Kurban Bayramı öncesinde yola çıkan vatandaşlar, 43 ilin geçiş güzergahı olan 'kilit kavşak' Kırıkkale'de yoğun trafik oluşturdu. Kara yolundaki artan araç trafiği dron ile havadan görüntülendi. Ulaşımda 43 ilin geçiş güzergahı 'kilit kavşak' Kırıkkale'de, 9 günlük Kurban Bayramı tatili dolayısıyla trafik yoğunluğu yaşanıyor. Özellikle Ankara-Kırıkkale kara yolundaki trafik adeta durma noktasına gelirken, araçlar tampon tampona ilerlemek zorunda kaldı. Kırıkkale-Kayseri kara yolunda da trafiğin akıcı şekilde ilerlediği görüldü. Kavşaklarda ve araçların yoğun olduğu noktalarda trafik akışını düzenlemek için ek tedbirler alındı. Jandarma ve emniyet ekipleri, yoğunluk sebebiyle ulaşımın aksamaması için çalışmalarını sürdürüyor. Kırıkkale Emniyet Müdürlüğü, sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada, vatandaşları trafik kurallarına uymaları konusunda uyardı. Özellikle hız limitlerine dikkat edilmesi, emniyet kemerlerinin takılması gerektiği açıklamada, cep telefonu kullanımından da kaçınılması gerektiği vurgulandı.

14.06.2024 15:44
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Kurban Bayramı öncesinde yola çıkan vatandaşlar, 43 ilin geçiş güzergahı olan "kilit kavşak" Kırıkkale'de yoğun trafik oluşturdu. Kara yolundaki artan araç trafiği dron ile havadan görüntülendi.

Ulaşımda 43 ilin geçiş güzergahı "kilit kavşak" Kırıkkale'de, 9 günlük Kurban Bayramı tatili dolayısıyla trafik yoğunluğu yaşanıyor. Özellikle Ankara-Kırıkkale kara yolundaki trafik adeta durma noktasına gelirken, araçlar tampon tampona ilerlemek zorunda kaldı. Kırıkkale- Kayseri kara yolunda da trafiğin akıcı şekilde ilerlediği görüldü. Kavşaklarda ve araçların yoğun olduğu noktalarda trafik akışını düzenlemek için ek tedbirler alındı. Jandarma ve emniyet ekipleri, yoğunluk sebebiyle ulaşımın aksamaması için çalışmalarını sürdürüyor.

Kırıkkale Emniyet Müdürlüğü, sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada, vatandaşları trafik kurallarına uymaları konusunda uyardı. Özellikle hız limitlerine dikkat edilmesi, emniyet kemerlerinin takılması gerektiği açıklamada, cep telefonu kullanımından da kaçınılması gerektiği vurgulandı. - KIRIKKALE

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kurban Bayramı öncesinde Kırıkkale'de yoğun trafik - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kurban Bayramı öncesinde Kırıkkale'de yoğun trafik - Son Dakika
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