Kurban Bayramı Tatili Burhaniye'yi Doldurdu

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Kurban Bayramı dolayısıyla tatili fırsata çeviren binlerce turist, Burhaniye'ye akın etti.

Mavi Bayraklı Plajları, her geçen gün değişen ve gelişen imajı ile her kesimden kitleye hitap eden destinasyonlarıyla, bu yıl da Burhaniye bayram tatilinde yoğun ilgi gördü.

Güncel nüfusun 66 bin olduğu ilçenin nüfusu, kurban bayramını tatil fırsatına çeviren ve aile ziyareti için şehir dışından gelen turistlerle birlikte 350 bine ulaştı.

Her yıl artan mavi bayraklı plajları, ücretsiz olarak halkın kullanımına açık denize sıfır parkları, temiz havasıyla, mavi ile yeşilin buluştuğu Burhaniye'de, otellerde doluluk oranı ise yüzde yüze ulaştı. Burhaniye Belediyesi ekipleri, bayram süresince sahada aralıksız çalışarak hizmet vermeye devam etti. Plajların bakımı, temizliği ve güvenliği konusunda Burhaniye Belediyesi Sağlık İşleri, Temizlik İşleri ve Zabıta Müdürlüğü ekipleri bayram süresince görev yaptı.

Burhaniye Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler, bayram boyunca çalışmaları bizzat takip etti. Bölge esnafının yüzü yaşanan büyük yoğunluk nedeniyle gülerken, yaşanan yoğunluğun hafta sonuna dek sürmesi bekleniyor. - BALIKESİR