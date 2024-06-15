Kurban Bayramı Tatiliyle Trabzon Şehirlerarası Otobüs Terminali Yoğunluğu

Yerel

Kurban Bayramı için belirlenen 9 günlük resmi tatil bugün itibariyle başladı. Bu 9 günlük tatili Trabzon dışında geçirmek ya da Trabzon'da değerlendirmek isteyen vatandaşların gelmesiyle birlikte Trabzon Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde yoğunluğun arttığı görüldü.

Bayram dolayısıyla ilan edilen 9 günlük resmi tatilde bir çok vatandaş şehirlerarası seyahat etmek için yola çıktı. Vatandaşların bir bölümü akrabalarını ziyaret etmek için, bir bölümü ise turistik bölgelere gitmeyi tercih ederek çeşitli şehirlere gitti. Tatilin başlamasıyla beraber Trabzon Şehirlerarası Otobüs Terminali de bu yoğunluktan nasibi aldı. Şehre gelen vatandaşları yakınları karşılarken, yola çıkmaya hazırlanan vatandaşları da yakınları uğurladı.

Bir otobüs firması adına şoförlük yapan Mustafa Karaali, Rize'den Antalya'ya doğru gittiğini belirterek "Yollarda gidişimizde bir sorun olacağını düşünmüyorum ancak geri dönüş yolunda trafik ile karşılaşacağımızı düşünüyorum. Çünkü dönüş yolu bayağı bir kalabalık. Yollardaki trafik yoğunluğu yüzde 90 artış gösterdi. Karadeniz'e geliş yönü çok yoğun. Özellikle Gerede ve Samsun tarafında trafik çok fazla yoğun" dedi.

Başka bir otobüs firması adına çalışan Muhammet Okur ise "Trafikte öncelikle herkesin dikkat etmesini istiyorum. Neden derseniz trafik çok yoğun, kazalar yaşanıyor. Herkes yavaş olsun, acele etmesin, Allah herkesin yardımcısı olsun. Ben şu an Hatay'a gideceğim. Biletler biraz pahalı olduğu için çoğu vatandaş aracıyla da seyahat ettiği için aşırı trafik yoğunluğu var. Trabzon'da üniversite öğrencisi olan Kahramanmaraşlı Gültekin Köse, "Bugün memleketime gidiyorum. Bilet bulma konusunda biraz sıkıntı yaşadık. Hatta ek seferlerin açılmasını talep ettik bazı firmalardan ancak olmadı. Ama bir şekilde bileti buldum. Okul da bitti dönüyoruz artık" şeklinde konuştu.

Erzurum'da öğrenci olduğunu bayram için Trabzon'a gezmeye geldiğini söyleyen Ömer Yılmaz ise "Bilet alırken çok zorluk yaşadım, yoğunluk var malum bayram öncesi olduğu için. Bayramı Trabzon'da değerlendirmeye geldim ailemle. Deniz'i özledim, Trabzonspor'u özledim bu yüzden buraya geldim. Yolda da bir sıkıntı yaşamadım, denetimler sıkı" diye konuştu.

Zonguldak'ta üniversite öğrencisi olan Barkın Üçüncü ise Artvinli olduğunu ve memleketini görmeye geldiğini ifade ederek "Bayram dolayısıyla geldim. Bilet bulmakta çok zorlandım, son anda bulabildim. Şu an Trabzon'a geldim ancak buradan aktarma yapıp Artvin'e Arhavi'ye devam edeceğim. Zonguldak tarafında trafik yoğunluğu fazla değildi ancak bu tarafa doğru gelirken yoğunluk arttı" ifadelerini kullandı. - TRABZON