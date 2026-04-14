Kurbanlık Satışlarında Ekonomik Zorluklar - Son Dakika
Kurbanlık Satışlarında Ekonomik Zorluklar

14.04.2026 11:15
Aydın'da kurban pazarı, artan maliyetler ve azalan taleple zor günler geçiriyor. Üreticiler kaygılı.

Haber: Osman BEKAR

(AYDIN) - Aydın'ın Nazilli ilçesinde hayvan pazarında kurbanlık satışı yapmaya çalışan üreticiler, artan maliyetler ve satışların azlığından dert yandı. Bir üretici, "Kurban kesmek artık ultra lüks, normal lüks değil. Köylü, kentli elinde beslediği varsa kesecek; emekliye kurban yok. Bir bacak alacak, yiyecek. Torununa, evine gelene gidene yedirecek" dedi.

Yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde üreticiler, ekonomik olarak yaşadıkları zorlukları anlattı. Nazilli Ticaret Borsası Hayvan Pazarı'nda kurbanlık satışı yapmaya çalışan bir üretici, beş hayvan için 65 bin TL istediğini ancak alıcıların tanesine 10 bin TL verdiğini vurgulayarak şunları söyledi:

"Maliyetler çok yüksek. Bir çuval yemi 800-900 TL'den alıyorum, saman ayrı. Bakımı ve rezilliği hariç. 13-14-15 bin liraya satmam lazım ki kurtarsın. Yemler çok pahalı, girdiler çok pahalı. Parası olan kurban keser. Emekli, ufak bir kuzu alıp kesebilir isterse; 15-20 bin liraya kuzu var. Ama bir adamın 20 bin lirası varsa, onu çoluk çocuğuna mı harcayacak ne yapsın? Başka parası yoksa ne yapsın?"

"Asgari ücretli iki-üç kişi bir kuzu alır"

Bir başka hayvan satıcısı ise "Hayvanlara 24 bin lira istiyoruz. Maliyetler çok ağır. Her gün yeme zam, mazota zam. Bir torba yem 1100 lira, mazot 90 lira olmuş. Bakım, iğne, ilaç, hap derken… Kurban kesmek artık ultra lüks, normal lüks değil. Köylü, kentli elinde beslediği varsa kesecek; emekliye kurban yok. Bir bacak alacak, yiyecek. Torununa, evine gelene gidene yedirecek. Şu kuzuyu bu duruma getirmek için 5 ay geçiyor. 5 ay boyunca bu kuzu yiyor. Kuzunun yetişme maliyetini hesap ederken kuzunun büyümesi için  5 torba yem 7 bin lira. Hapı, iğnesi, ilacı, bakımı… Anasının bakımı hariç, kuzunun bakımı 10 bin lirayı geçiyor. Bir sene de anasına bakıyorum bunu doğurtacağım diye. Asgari ücretli iki kişi bir kuzu alır, üç kişi bir kuzu alır. Yapacak bir şey yok, durum bu."

Keçi satan bir yurttaş, "Kurtarsa da kurtarmasa da satıyoruz. İhtiyaç var. Yem pahalı, mera yok, çoban yok. Masraflar ağır. Emekli kurban kesmez. 20 bin lira alıyor, bir kurbanlık 25-30 bin lira. Kurban işi bitti. Genç zaten kurban işinden uzak; 50 bin maaşlı olsa da bayramda gezmeye gider" dedi.

"Bitmiş durumdayız"

Satışların çok kötü olduğunu söyleyen bir üretici, "Alıp satılmıyor. Üretici de tüketici de bitik durumda. Sabahtan beri duruyoruz, satılmıyor, 'hayırlı olsun' diyen yok. Mazot 80 lira, yem 900 lira. Bir kuzu 17-18 bin liradan başlıyor, 25 bin lirayı buluyor. Emekli zaten kesemez. Asgari ücret 28 bin lira, kurbanlık 35 bin lira. Kirada duran zaten kesemez. Bitmiş durumdayız. Kısır koyunlar 15-20 bin, erkek kuzular en kötü 20 bin lira. Artık söyleyecek söz kalmadı" dedi.

Kaynak: ANKA

Son Dakika Yerel Kurbanlık Satışlarında Ekonomik Zorluklar - Son Dakika

