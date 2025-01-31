Küresünniler Derneği'nden AKP İl Başkanı Arvas'ın İstifasını İstedi: "Bizi "Acem" Diye Nitelendirmek Acemice Bir Davranışın Göstergesidir" - Son Dakika
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Küresünniler Derneği'nden AKP İl Başkanı Arvas'ın İstifasını İstedi: "Bizi "Acem" Diye Nitelendirmek Acemice Bir Davranışın Göstergesidir"

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Van Küresünniler Derneği Başkanı Bilal Yücebaş, dernek binasında yaptığı açıklamada, AKP Van İl Başkanı Abdulahat Arvas’ın Küresünni aşireti için kullandığı "acem" ifadesine sert tepki gösterdi. Yücebaş, "Böylesine bütünleştirici bir aşireti "acem" diye nitelendirmek acemice bir davranışın göstergesidir" dedi ve özür beklediklerini ifade etti.

31.01.2025 18:06
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(VAN) - Van Küresünniler Derneği Başkanı Bilal Yücebaş, dernek binasında yaptığı açıklamada, AKP Van İl Başkanı Abdulahat Arvas'ın Küresünni aşireti için kullandığı "acem" ifadesine sert tepki gösterdi. Yücebaş, "Böylesine bütünleştirici bir aşireti acem diye nitelendirmek acemice bir davranışın göstergesidir" dedi ve özür beklediklerini ifade etti.

Küresünniler Derneği Başkanı Bilal Yücebaş, dernek binasında yaptığı açıklamada, AKP Van İl Başkanı Abdulahat Arvas'ın Küresünni aşireti için kullandığı "acem" ifadesine tepki gösterdi. Yücebaş, Arvas'ın sözlerinin ötekileştirici ve küçümseyici olduğunu belirterek, bu söylemin kabul edilemez olduğunu vurguladı. Açıklamanın ardından dernek üyeleri Cumhuriyet Caddesi'ne yürüyerek, Arvas'ın istifa etmesi yönünde sloganlar attı.

"Özür bekledik ama gelmedi"

Bilal Yücebaş, yaptığı konuşmada "acem" kelimesinin tarih boyunca farklı anlamlar taşıdığını ancak Van'da Küresünni aşiretine yönelik bir küçümseme ifadesi olarak kullanıldığını belirtti. Arvas'ın bu sözcüğü bilinçli olarak kullandığı algısının aileyi rahatsız ettiğini ifade eden Yücebaş, bu söylemin toplumda bölünmeye yol açabileceğine dikkat çekti.

Beklenen özür yerine bu tepkinin üç beş kişiyle sınırlı olduğunu söylemesi ve basite indirgemesi üzerine bu açıklamayı yapmaya gerek duyduk. Rahatsızlık duyduğumuz bu sözcüğün ilimizde ailemizi küçümsemek ev ötekileştirmek amacıyla kullanıldığını bildiğimiz halde il başkanının bu ifadeyi kullanması bizleri rahatsız etmektedir. Tarihsel olarak Oğuzların Sepni koluna mensup bir Türk aşireti olarak Osmanlı zamanında da Batı Karadeniz bölgesinde meskun bir topluluk olarak yer almış kadim bir aşirettir. Yaşadıkları yerlerde tam olarak bir tutkal görevi görerek Türk- Kürt ve diğer Türk aşiretleriyle akraba olarak kaynaşmışlardır. Böylesine bütünleştirici bir aşireti acem diye nitelendirmek acemice bir davranışın göstergesidir.

"Cumhurbaşkanımızın söylemiyle çelişen bir tavır"

Yücebaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, "Çalmadık kapı, sıkmadık el bırakmayacağız" söylemine atıfta bulunarak, Arvas'ın tutumunun bu anlayışla çeliştiğini belirtti. Küresünni aşiretinin tarih boyunca Türkiye'de birlik ve beraberliği savunduğunu vurgulayan Yücebaş, bu tür ötekileştirici söylemlerin kardeşlik iklimine zarar verdiğini ifade etti.

Basın açıklamasının ardından Küresünniler Derneği üyeleri, Cumhuriyet Caddesi'nde toplanarak AKP Van İl Başkanı Abdulahat Arvas'ın istifa etmesi yönünde sloganlar attı. Grup, Arvas'ın görevde kaldığı sürece tepkilerinin devam edeceğini belirtti.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Küresünniler Derneği'nden AKP İl Başkanı Arvas'ın İstifasını İstedi: 'Bizi 'Acem' Diye Nitelendirmek Acemice Bir Davranışın Göstergesidir' - Son Dakika

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