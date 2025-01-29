Kürşat Coşkun, Türkiye 10'uncusu Olup Milli Takıma Seçildi - Son Dakika
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Kürşat Coşkun, Türkiye 10'uncusu Olup Milli Takıma Seçildi

Kürşat Coşkun, Türkiye 10\'uncusu Olup Milli Takıma Seçildi

Adıyamanlı Kürşat Coşkun, Türkiye Küçükler ve Yıldızlar Şampiyonası'nda 10'uncu oldu ve milli takıma girdi.

29.01.2025 11:24
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Türkiye Küçükler ve Yıldızlar Satranç Şampiyonası'nda Adıyamanlı 11 yaşındaki sporcu Kürşat Coşkun, Türkiye 10'uncusu olarak milli takıma seçildi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Türkiye Satranç Federasyonu (TSF) iş birliğiyle 18-25 Ocak tarihleri arasında Antalya'da düzenlenen Türkiye Küçükler ve Yıldızlar Satranç Şampiyonası'na Türkiye'nin dört bir yanından 7-12 ve 13-18 yaş gruplarında 2 bin 700'ün üzerinde sporcu katıldı. Büyük bir heyecana sahne olan turnuvada Adıyamanlı depremzede sporcu Kürşat Coşkun, Türkiye genelinde 10'uncu olarak önemli bir başarıya imza attı ve milli takım kadrosuna dahil edildi.

Adıyaman Gençlik ve Spor İl Müdürü Fikret Keleş, başarılı sporcuyu makamında ağırlayarak tebrik etti ve Kürşat Coşkun ile bir süre satranç oynadı. Müdür Keleş, genç sporcunun başarısının Adıyaman için büyük bir gurur kaynağı olduğunu vurguladı. Keleş, "Satranç, tamamen beyin gücü gerektiren ve fiziksel gücün hiçbir öneminin olmadığı bir spor dalıdır. Kürşat Coşkun, ilimizin gurur kaynağı olarak Türkiye 10'uncusu olmuştur. Kendisi, küçük yaşlarından beri satrançla ilgileniyor ve katıldığı hemen her turnuvadan kupa ya da madalya ile dönüyor. Bu başarının ileride dünya şampiyonluğuna dönüşeceğine inanıyorum. Başta ailesi olmak üzere antrenörünü ve Kürşat Coşkun'u yürekten kutluyor, başarılarının devamını diliyorum" diye konuştu.

Adıyamanlı sporcuların her geçen gün daha büyük başarılar elde ettiğine dikkat çeken Keleş, bu tür başarıların Adıyaman'ın sportif alanda potansiyelini gözler önüne serdiğini söyledi. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kürşat Coşkun, Türkiye 10'uncusu Olup Milli Takıma Seçildi - Son Dakika

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