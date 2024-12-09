Kürtlerin Kimlik Mücadelesi Diğer Kültürlerin Haklarını Koruma Mücadelesidir - Son Dakika
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Kürtlerin Kimlik Mücadelesi Diğer Kültürlerin Haklarını Koruma Mücadelesidir

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Van'da düzenlenen İnsan Hakları Haftası panelinde konuşan Büyükşehir Belediye Eş Başkanı Abdullah Zeydan, Kürtlerin kimlik mücadelesinin diğer kültürlerin haklarını koruma mücadelesiyle bağlantılı olduğunu belirtti. Panelde Kürt sorununun ortak bir mesele olduğu vurgulandı.

09.12.2024 17:22  Güncelleme: 17:57
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(VAN) - Sivil toplum örgütleri ve meslek odaları tarafından 10- 17 Aralık İnsan Hakları Haftası dolayısıyla düzenlenen panelde konuşan Büyükşehir Belediye Eş Başkanı Abdullah Zeydan, "Kürtlerin yürüttüğü kimlik mücadelesi diğer kültürlerin de haklarını koruma mücadelesidir" dedi.

Van'da insan hakları örgütleri tarafından düzenlenen İnsan Hakları Haftası etkinlikleri kapsamında, Van Barosu Konferans Salonu'nda "Herkes İçin İnsan Hakları" konulu panel düzenlendi.

Panele Van Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı Neslihan Şedal, DEM Parti Van Milletvekili Mahmut Dindar, DEM Parti ve DBP Van İl eş başkanları, ilçe belediye eş başkanları, Van'daki kurum kuruluş temsilcileri ve çok sayıda yurttaş katıldı.

Moderatörlüğünü İnsan Hakları Derneği Van Şube Eşbaşkanı Avukat Mehmet Salih Coşkun'un yaptığı panele Batman Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı Gülistan Sönük, Van Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı Abdullah Zeydan ile İnsan Hakları Aktivisti ve DEM Parti Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu panelist olarak katıldı.

Van Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı Abdullah Zeydan, "Kürt halkının yüzyıllar boyunca baskı ve zulümlere maruz kaldığını" ifade ederek, şunları söyledi:

"Cumhuriyet'in kuruluşuyla birlikte hayata geçen, özellikle İttihatçıların ideolojisiyle yeni bir ulus tanımıyla ve hepinizin bildiği gibi Türklük tanımıyla, Cumhuriyet'in kuruluşuyla birlikte inkar edilen, imha edilmeye çalışılan ve asimilasyona uğrayan bir Kürt halkının varlığından söz ediyoruz. 1920 Meclis'i bunun bariz örneklerinden biridir, hem Kürdistan hem Lazistan milletvekilleri ait oldukları coğrafya ismiyle kürsüye davet edilmeleri ve bununla birlikte tüm kimliklere saygılı biçimde kucak açan 1921 Anayasası bu temeldeydi. 1923 Anayasası ile yeni bir millet tanımı, tüm kimlikleri Türk ulusu altında toplayan bir anlayışla farklı kimlikleri başta Kürt kimlikleri olmak üzere asimile etme ve imha etme süreçleri başlatıldı. ve bunları daha çok Kürtler üzerinden yaptılar. Çünkü şunu çok iyi biliyorlardı, eğer Kürtleri imha ve asimilasyona tabi tutarlarsa zaten diğer kimlikleri haliyle bastırabilirlerdi. Dolayısıyla Kürtlerin yürüttüğü kimlik, onur, kültür mücadelesi aynı zamanda diğer kimliklerin ve farklı kültür ve halklar, inançların da korunma mücadelesidir."

"Kürt sorunu sadece Kürtlerin meselesi değil"

DEM Parti Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu ise Kürt sorununun mutlak suretle ortak biçimde çözülmesi gerektiğini belirterek, şöyle konuştu:

"Kürt meselesi sadece Kürtlerin meselesi değildir. Hepimizin meselesidir. Birlikte çözmemiz gerekir. Ben sizin ne hissettiğinizi anlamazsam olur mu? Ben anlamaya, hissetmeye çalışıyorum ne yaşadığınızı ve neler yaşamamanız gerektiğini ve bu konuda da Türkiye toplumuna örnek olmak istiyorum. Arkadaş bak Kürt meselesine duyarsız kalırsan yarın öbür gün sen de bu bedeli ödersin, bir asker cenazesi olarak oğlun gelir evine döner, kimse istemiyor bunu. Ne Kürt evlatlarının cenazesi gelsin ne Türk evlatlarının cenazesi gelsin. Gelin bu meseleyi hep birlikte halledelim."

Kaynak: ANKA

Abdullah Zeydan, İnsan Hakları, Sivil Toplum, Kültür Sanat, Politika, Yerel, Van, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kürtlerin Kimlik Mücadelesi Diğer Kültürlerin Haklarını Koruma Mücadelesidir - Son Dakika

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