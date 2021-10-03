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Kurtulmuş: "Bizim hedefimiz yeniden güçlü Türkiye'yi kurmaktır" - Son Dakika

Kurtulmuş: "Bizim hedefimiz yeniden güçlü Türkiye'yi kurmaktır"

03.10.2021 20:42
Kurtulmuş:

Yaklaşık bir yıl önce hizmete giren Fatsa Belediyesi yeni hizmet binasının resmi açılışı AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş'un da katılımıyla görkemli bir törenle gerçekleşti.

Yaklaşık bir yıl önce hizmete giren Fatsa Belediyesi yeni hizmet binasının resmi açılışı AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş'un da katılımıyla görkemli bir törenle gerçekleşti.

Kurtulmuş açılışta yaptığı konuşmada Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar'ın "Görevden Değil Gönülden" sloganını çok beğendiğini ifade ederek, "Bir işi görev olsun diye yaparsanız o biraz memur işi olur ama gönülden yaparsanız vatandaşımızın gönlünü almak için yaparsanız kendi gönlünüzün kapısını vatandaşa açarsanız hem yapılan hizmetler dolayısıyla memnuniyet çok yüksek olur" dedi.

Açılışa, AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş'un yanı sıra Ordu Valisi Tuncay Sonel, AK Parti Ordu Milletvekili Op. Dr. Şenel Yediyıldız, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, Fatsa Kaymakamı Ömer Lütfi Yaran, AK Parti Ordu İl Başkanı Halit Tomakin, MHP Ordu Başkanı Naci Şanlıtürk, Saadet Partisi İlçe Başkanı İsmail Koçan, çevre ilçe belediye başkanları, resmi kurum müdürleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Hedefimiz Fatsamızı gelecek vizyonuna ulaştırmak

Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar ise konuşmasında, "Fatsa'da yaşayan herkesin evi olan geleneksel mimarimizi yansıtan, çevreye duyarlı teknik özellikleriyle, Fatsa'ya ve Fatsalıya daha kaliteli hizmet sunmamıza vesile olan, Yeni Belediye hizmet binamızın açılışına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Milletimizin Allah devletimize zeval vermesin duasının gerisindeki en önemli vesileden biri de ihtiyaç duyduğunda kendisine sahip çıkacak bu tür kurumlara olan güvenidir, itimadıdır. Bu güvene ve itimada sahip olan Güçlü Devletimizin kurumlarından biri olan Belediyeler, Halkın her sorununda müracaat ettiği, sorununa çözüm aradığı, nice umudun - nice duanın kapısıdır. İnsanlığın hayrına ve milletimizin geleceğine adanmış ömrü ile halkımızın müşterek değerlerine duyduğu saygı, Dünyadaki tüm mazlum insanların umudu olan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde ve liderliğinde; Genel Başkan Vekilimiz, Valimiz, Büyükşehir Belediye Başkanımız, Milletvekillerimiz, Ak Parti İl Başkanımız, ilçe başkanımız ve hemşehrilerimiz ile oluşturduğumuz birlik - beraberlik ve uyum sayesinde çok daha güçlü bir Türkiye, Ordu ve Fatsa oluşturacağız. Ben, Fatsa Belediye Başkanı olarak, dahası bir Fatsalı kardeşiniz olarak; Fatsa'mıza hizmet etmiş, taş üstüne taş koymuş herkese samimi duygularımla şükranlarımı sunuyor, teşekkür ediyorum. Fatsa Belediyemiz görkemli bir binaya kavuştu. Ancak binanın görkemi ve ihtişamı tek başına bir şey ifade etmiyor. Aslolan, Fatsa'mızı gelecek vizyonuna hazırlayarak hak ettiği gelişmişlik seviyesine ulaştırmaktır. Bizim canla başla 24 saat esaslı çalışmaktaki gayemiz tam da budur. Aslolan, halkımıza hizmet etmek, adalet ve hak'kı savunmak, yoksula, yetime ve muhtaca el uzatıp gönül kapılarını aralamak ve hayır dualarını almaktır. Yeni hizmet binamızın bizlerden sonra da görev yapacak Fatsa sevdalısı arkadaşlarımıza, Fatsa'mıza ve halkımıza hayırlı uğurlu olmasını diliyor, açılışmızı onurlandıran kıymetli büyüklerimize ve misafirlerimize şükranlarımı sunuyorum" diye konuştu.

Açılışta son konuşmayı yapan AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş da Fatsa'nın son yıllarda almış olduğu hizmetler sayesinde eksiklerini tamamlamış olan bir ilçe olduğunu belirterek, "İlçe belediye binamızın burada yapılmış olması, böylesine muhteşem bir binanın kapısını çalacak herkese hizmet verecek olması sadece belediyecilik hizmetleri bakımından değil, şehrin değerini artırması bakımından da önemlidir. Bizim hedefimiz yeniden güçlü Türkiye'yi kurmaktır. Her alanda ekonomisi ile siyaseti ile eğitimi ile sağlığıyla yerel yönetimleri ile çok güçlü bir Türkiye'yi kurmak mecburiyetindeyiz. Güçlü ve büyük ülkeler güçlü şehirlerden oluşuyor. Burada bir slogan gördüm, hoşuma gitti. 'Görevden değil, gönülden'. Bir işi görev olsun diye yaparsanız o biraz memur işi olur ama gönülden yaparsanız vatandaşımızın gönlünü almak için yaparsanız kendi gönlünüzün kapısını vatandaşa açarsanız hem yapılan hizmetler dolayısıyla memnuniyet çok yüksek olur hem de işlerinizi daha kolay bir şekilde yaparsınız. Hizmeti toplumun bütün kesimlerine yaparsınız. Yapılan hizmetler şan şöhret olmak için yapılan hizmetler değildir hele görevimi yapayım diyecek işler hiç değildir. Bu işler halkın duasını kazanmak Allah'ın rızasını kazanmak için yapılırsa yöneticiye güç verir motivasyonunu arttırır. Bu hizmet binamızın görevden değil gönülden, ben de bu sözü zihnime yazdım, güzel bir slogan. Hakikaten gönülden bu hizmetleri yapacağız. Allah'ın izniyle halkın duasını da kazanacağız. Hepimizin görevi bu vatanı daha ileriye götürmektir. Fatsa'da bize son seçimde verilen destek son yapılan anketlerde Fatsa'daki memnuniyet oranı seçimde aldığı oy oranından daha yüksek. Demek ki vatandaşımız takdir etmesini biliyor. Bundan sonra bizim kadrolarımızın en önemli işi girmeyi başardıkları gönüllerden düşmemeyi başarmaktır. Gönül'e girmek çok zordur, çaba ister vakit ister, enerji ister, emek ister. Onun için 2023'e giden yolda bizim için kilit burasıdır. Gönülden düşmemek ise çok zor bir iştir. Onun için gönlüne girdiğimiz vatandaşın gönlünden düşmemeyi başaracağız. Henüz gönlünü alamadığımız vatandaşın gönlüne girmeyi başaracağız. Allah'ın izniyle gönüllere girdikten sonra insanların zihinlerinde yer edebiliriz. 2023 Türkiye siyaset tarihinin en kritik seçimlerinden birisidir. Bu seçimlerde yeniden Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a inşallah büyük bir oy oranıyla Cumhurbaşkanı seçtirmek için şimdiden gece gündüz gayretle çalışacağız ve inşallah daha güçlü Türkiye'ye daha müreffeh bir Türkiye'ye ulaşmak için gayretimizi sıklaştıracağız. Allah yolunuzu açık eylesin. Allah milletimizle olan gönül bağımızı bırakmasın" dedi.

Yapılan konuşmalardan sonra Ordu İl Müftüsü Dr. İsmail Çiçek tarafından dua yapıldı ve binanın açılış kurdelesi protokol mensupları tarafından kesildi.

AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş kurdelenin kesilmesinden sonra Belediye Başkanlık makamında anı defterine günün anısına duygu ve düşüncelerini yadı. Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar Numan Kurtulmuş'a hediye takdiminde bulundu. - ORDU

Kurtulmuş: Bizim hedefimiz yeniden güçlü Türkiye'yi kurmaktır
Kurtulmuş: Bizim hedefimiz yeniden güçlü Türkiye'yi kurmaktır
Kurtulmuş: Bizim hedefimiz yeniden güçlü Türkiye'yi kurmaktır
Kurtulmuş: Bizim hedefimiz yeniden güçlü Türkiye'yi kurmaktır
Kurtulmuş: Bizim hedefimiz yeniden güçlü Türkiye'yi kurmaktır
Kurtulmuş: Bizim hedefimiz yeniden güçlü Türkiye'yi kurmaktır
Kurtulmuş: Bizim hedefimiz yeniden güçlü Türkiye'yi kurmaktır

Numan Kurtulmuş, AK Parti, Türkiye, Fatsa, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Kurtulmuş: 'Bizim hedefimiz yeniden güçlü Türkiye'yi kurmaktır' - Son Dakika


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