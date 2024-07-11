Kurtuluş Savaşı'nda kullanılan denk kayıkları yeniden yapılıyor - Son Dakika
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Yerel

Kurtuluş Savaşı'nda kullanılan denk kayıkları yeniden yapılıyor

Kurtuluş Savaşı\'nda kullanılan denk kayıkları yeniden yapılıyor

Kurtuluş Savaşı'nda Karadeniz'den gelen mühimmatın Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde karaya çıkartılmasında büyük rol oynayan denk kayıkları, 100 yıl sonra yeniden ilgi görmeye başladı. İnebolu Belediyesi, Kastamonu Müzesi ve diğer kurumlar tarafından talep edilen denk kayıkları, İnebolu'da sergilenecek ve diğer şehirlere gönderilecek.

11.07.2024 13:40  Güncelleme: 13:45
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Kurtuluş Savaşı'nda Karadeniz'den gelen mühimmatın Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde karaya çıkartılmasında büyük rol oynayan denk kayıkları, 100 yıl sonra yeniden ilgi görmeye başladı.

Kurtuluş Savaşı'nın lojistik merkezlerinden olan Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde, Karadeniz'den gelen mühimmatın karaya çıkartıldığı denk kayıkları bir asır sonra gün yüzüne çıkartılıyor. 3 yıl boyunca silah ve cephanelerin karaya çıkartılarak kağnılarla Ankara'ya taşındığı İnebolu ilçesinde yaşayan balıkçıların kullandığı denk kayıkları, o dönemki ruhun yaşatılması için yeniden yapılıyor. Zamanla yok olan denk kayığı İnebolu'da da sergilenmek üzere 6 ay süren yapım ile yeniden inşa edildi. Vatandaşlardan büyük ilgi gören denk kayığı için talepler arttı. İnebolu Belediyesi ile Kastamonu Müzesi ve birçok kurum, denk kayığı için talepte bulundu. Kastamonu Müzesinin bahçesinde de sergilenmesi planlanan, beyaz şeritli İstiklal madalyalı İnebolu ilçesinin denk kayığı, kenti ziyaret edecek olan herkes tarafından görülebilecek.

"8 metre boyunda ikinci denk kayığını yapmak üzere çalışmaya başladım"

İnebolu ilçesinde kayık üretimi yapan Mehmet Aksoy, "1919-1924 yılları arasında Kurtuluş Savaşı'nda kullanılan denk kayıkları, İnebolu'da zaman içerisinde işlevini yitirerek yok olmuştu. İnebolu Kaymakamlığı tarafından başlatılan proje kapsamında bir tane denk kayığı yaparak denize indirdik. Bu denk kayığını sosyal medyada ya da haberlerde görenler büyük ilgi gösterdi. Şu anda denk kayığına karşı bir talep oluştu. Bu talebin gündeme gelmesiyle birlikte İnebolu Belediyesi ile Kastamonu Valiliği ve Kastamonu Müzesi tarafından denk kayığı yaptırılmak istendi. Şu anda İnebolu Belediyesine 8 metre boyunda denk kayığı yapılmak üzere çalışmalara başladım. Bu çerçevede İstanbul Beşiktaş'taki müzede de sergilenen denk kayığı zamanla bozulmuş ve görselliğini yitirmiş vaziyette. Beşiktaş'taki müzeden de bizlere bir talep geldi. Bizler de sırasıyla İnebolu'dan başlayarak Kastamonu, İstanbul ile Ankara'ya denk kayıklarını yapıp göndereceğiz" dedi.

"Bundan sonrada talep oldukça yapımını sürdüreceğiz"

İnebolu denk kayığının öneminin Kurtuluş Savaşı'ndan geldiğini söyleyen Aksoy, "Denk kayığının yaygınlaştırılması noktasındaki çalışmalarımız sürüyor. Teknemizi doğal ağaçlardan yapıyoruz. Kestane ağacını kullanıyoruz. Malzemeleri diğer denk kayığında kullandığımız gibi birinci sınıf malzemeden kullanıyoruz. Şu anda bekleyen üç tane denk kayığı siparişimiz bulunuyor. Bir tane daha öncesinden yapmıştık, şu anda Karadeniz'de yüzdürülüyor. Şimdi de hem İnebolu Belediyesine hem Kastamonu Valiliğine hem Kastamonu Müzesine hem de İstanbul'da Beşiktaş'taki müze ile Ankara'ya da denk kayıkları yapacağız inşallah. Bizlerin yapımları devam ederken görüştüğümüz kurumlarda mevcut. Şu anda İnebolu Belediyesi'nin siparişi olan teknelere başladık ve yapımına devam ediyoruz. İnşallah bizlerde denk kayığını yaşatmak ve daha çok insanlara tanıtmak için bizlerde bunun üretimini devam ettireceğiz ve bundan sonrada talep oldukça yapımını sürdüreceğiz" diye konuştu.

"3 ay içerisinde bitirip denk kayığını müzenin bahçesine koymayı düşünüyoruz"

Kastamonu Müzesi'nin de denk kayığı yapımı noktasında taleplerinin olduğunu anlatan Mehmet Aksoy, "İnşallah Kastamonu Valiliğimizin ve Kastamonu Müzesi'nin de olurlarının ardından bir denk kayığı daha yapacağız. Kastamonu Müzesi'nde sergilenecek olan denk kayığı, müzenin bahçesinde sergilenecek yani açık alanda olacak. Herkes bu denk kayığını görebilecek. Özellikle dış cephesini biraz daha sağlamlaştıracağız. Farklı dış malzemelerden kullanacağız. Herkesin görebilmesi için müzenin bahçesinde açık alanda sergilenecek. Kastamonu Müzesini ziyaret eden ya da önünden geçen herkes denk kayığını görebilecek. İnşallah 3 ay içerisinde bitirip denk kayığını müzenin bahçesine koymayı düşünüyoruz" şeklinde konuştu. - KASTAMONU

Kaynak: İHA

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