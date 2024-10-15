Kuşadası Belediye Başkanı, Jeotermal Enerji Projesine Karşı Köylülere Destek Verdi

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(AYDIN)- Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, İzmir'in Havutçulu, Çamlık ve Gökçealan köylerini kapsayan alanda yapılması planlanan Jeotermal Enerji Santrali (JES) projesine karşı mücadele eden köylülere destek verdi. Düzenlenen protesto eylemine katılan Başkan Günel, "Havamıza, suyumuza ve toprağımıza sahip çıkmak için sonuna kadar mücadelemize devam edeceğiz" dedi.

İzmir'in Havutçulu, Çamlık ve Gökçealan köylerini içine alan sahada yapılması planlanan JES projesine karşı Selçuk Kent Konseyi tarafından protesto eylemi düzenlendi. Havutçulu'da çevreci dernek, sivil toplum kuruluşları ve köylülerin katılımıyla gerçekleştirilen eyleme, Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel de destek verdi. Eylemde ellerinde, "Bu köy JES istemiyor", "Almak istiyorsak nefes, köyümüzde olmasın JES" "Dumanı zehirli, bu nasıl enerji?" yazılı dövizler taşıyan çevreciler, 'JES'e hayır' dedi.

Efes Selçuk halkının haklı mücadelesine sonuna kadar destek vereceklerini belirten Başkan Günel, "Bugün JES'e karşı topraklarımıza sahip çıkmak için Efes Selçuk'taydık. Aydın, Gökçealan, Havutçulu, Çamlık köyleri ve Selçuk halkı bu topraklardan geçiniyor. Bu toprakların geliriyle çocuklarını okutuyor ve yarınlarını kuruyor. Siz bizlerin geleceğini yok edemezsiniz. Tarım alanlarına jeotermal enerji santrali yaptırmamak ve ÇED toplantılarının yapılmasına izin vermemek için Selçuk halkıyla omuz omuza olacağız. Havamıza, suyumuza, toprağımıza sahip çıkmak için sonuna kadar mücadelemize devam edeceğiz" diye konuştu.