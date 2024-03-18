Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, 'Goca Adalılar' ile Buluştu

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Kemal Arıkan Caddesi'nde Avcılar ve Atıcılar Kulübü önünde düzenlenen 'Goca Adalılar' buluşmasında vatandaşlarla bir araya geldi.
Başkan Günel, ilçenin yerli ailelerinden 'Goca Adalılar' ile buluştu. Etkinliğe, CHP Aydın Milletvekili Bülent Tezcan, CHP Kuşadası İlçe Örgütü Başkanı Mehmet Gürbilek, 1999-2009 yılları arasında iki dönem Kuşadası Belediye Başkanlığı yapan Fuat Akdoğan ve çok sayıda vatandaş katıldı.
Etkinlikte CHP Aydın Milletvekili Bülent Tezcan, "Kuşadası'nın marka değerini yükseltmek için yaptığı tüm çalışmalardan dolayı Başkanımız Ömer Günel'i tebrik ediyorum. Geçirdiği 5 yılın sonunda gönül rahatlığıyla söylüyorum ki Ömer Günel'in hizmet karnesi pekiyi. Bir sonraki dönem de Kuşadası'na en iyi hizmetleri getireceğinden hiçbir şüphemiz yoktur" dedi.
"İYİ Kİ KUŞADASI'NDA SİYASET YAPIYORUM"
Günel ise "Kuşadası'nda gerçekten çok toplantı yaptık ama bugün beraber olmaktan o kadar onur duyduğum insanlar görüyorum ki. Kuşadası'nın köklü ve emektar aileleriyle bir arada olduğum için duygulanmamak elde değil. İyi ki varsınız, bizimlesiniz ve iyi ki Kuşadası'nda siyaset yapıyorum. Sizlere 5 yıl daha hizmet edecek olmanın mutluluğunu duyuyorum" diye konuştu.
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