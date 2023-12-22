 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Kuşadası Belediye Başkanı Şoför Esnafıyla Buluştu - Son Dakika
Üye Girişi

Kuşadası Belediye Başkanı Şoför Esnafıyla Buluştu

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Kuşadası Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası'nı ziyaret ederek kentte ulaşım sektöründe hizmet veren esnafla bir araya geldi. Başkan Günel, esnafa bugüne kadar yapılan yatırımlar hakkında bilgi verirken, bir sonraki dönemde vizyon projelerin hayata geçirileceğini söyledi.

Kuşadası Belediye Başkanı Şoför Esnafıyla Buluştu
22.12.2023 - 17:44,
Abone Ol

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Kuşadası Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası'nı ziyaret ederek kentte ulaşım sektöründe hizmet veren esnafla bir araya geldi. Toplantıda şoför esnafına bugüne kadar Kuşadası'nda gerçekleştirdikleri alt ve üstyapı yatırımları hakkında bilgi veren Başkan Ömer Günel, "Görevde olduğumuz 4 buçuk yılda söz verdiklerimizin 3 katını yaptık. Bir sonraki dönemimizde de kentimizde vizyon projeler hayata geçireceğiz" dedi.

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, mümkün olan her fırsatta esnafın sorunlarını dinlemeye devam ediyor. Bu kapsamda Başkan Ömer Günel, Kuşadası Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Hüsnü Öten, minibüsçü esnafı ve taksi duraklarının temsilcileriyle buluştu. Yaklaşık 2 saat süren toplantıda tek tek söz alan esnaf ve temsilciler, Başkan Ömer Günel'e talep ve önerilerini iletti. Başkan Ömer Günel ise esnaf ve temsilcilerle yapımına başlanan 'Kent Meydanı' projesi, Aydın Büyükşehir Belediyesi ile birlikte gerçekleştirilecek olan sahil bandı düzenlemesi ve yeni yapılacak olan otogarla ilgili fikir alış verişinde bulundu.

"BİZLERLE ÇOK YAKINDAN İLGİLENİYOR"

Toplantıda konuşan Kuşadası Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Hüsnü Öten, Başkan Ömer Günel'in kendileriyle her zaman çok yakından ilgilendiğini söyledi. Başkan Ömer Günel'in göreve gelmesinin ardından Kuşadası'nda büyük bir değişimin yaşandığını belirten Hüsnü Öten, "Kuşadası Türkiye'nin en önemli turizm kentlerinden birisi. Başkanımızın gerçekleştirdiği yatırımlar sayesinde Kuşadası'na artık daha çok yerli ve yabancı turist geliyor. Bu sezon hem taksici hem de minibüsçü esnafımız çok iyi iş yaptı. Deyim yerindeyse turistlere araba yetiştiremedik" dedi.

"KRUVAZİYER TURİZMİNDE REKOR KIRDIK"

Toplantıda Kuşadası'nın çok bereketli bir turizm sezonu yaşadığına dikkat çeken Başkan Ömer Günel ise, "Kentimize kasım ayı verilerine göre şu ana kadar 523 kruvaziyer gemisiyle, 774 bin 884 turist geldi. Bu anlamda Kuşadası 2023 yılında kruvaziyer turizminde rekor kırdı. Buradan 2024 yılının çok daha iyi geçeceğini müjdelemek isterim. Yakaladığımız bu yükselişte Kuşadası Belediyesi olarak bizim uluslararası kruvaziyer acenteleriyle kurduğumuz iyi ilişkiler çok önemli bir rol oynuyor. Tabi burada sizlere de çok önemli görevler düşüyor. Turistlere güler yüzlü davranmanız ve araçlarınızı her zaman temiz tutmanız çok önemli" diye konuştu.

"TÜM MAHALLELERİMİZE YATIRIM YAPTIK"

Minibüsçü esnafı ve taksi duraklarının temsilcilerine Kuşadası'nda gerçekleştirdikleri alt ve üstyapı yatırımları hakkında da bilgi veren Başkan Ömer Günel, "Kentimizde bulunan 23 mahallenin hepsinde alt ve üstyapı yatırımları gerçekleştirdik. Aydın Büyükşehir Belediyemiz ile büyük bir uyum içerisinde çalışarak Davutlar Mahallemizin kanalizasyon sorununu çözdük. 2024 yılında Güzelçamlı ve Kuştur bölgesinin de bu sorunu ortadan kalkacak. Görevde olduğumuz süre boyunca Kuşadası'nın 30 yılda birikmiş olan sorunlarını çözüme kavuşturduk. 4 buçuk yılda söz verdiklerimizin 3 katını yaptık. Bir sonraki dönemimizde ise kentimizde vizyon projeler hayata geçireceğiz. Ayrıca taksi duraklarımızın modern ve estetik olması için başlattığımız yenileme çalışmaları sürecek" dedi.

Kaynak: ANKA
YORUMLAR

Ömer Günel, Kuşadası, Ulaşım, Yerel, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kuşadası Belediye Başkanı Şoför Esnafıyla Buluştu - Son Dakika


17:42
İstanbul merkezli 13 ilde düzenlenen Kafes-23 operasyonlarında 5 yerel organize suç örgütü çökertildi, 93 şüpheli yakalandı İstanbul merkezli 13 ilde düzenlenen Kafes-23 operasyonlarında 5 yerel organize suç örgütü çökertildi, 93 şüpheli yakalandı
17:07
Ankaragücü Halil Umut Meler'e saldıran Faruk Koca'ya sahip çıktı Ankaragücü Halil Umut Meler'e saldıran Faruk Koca'ya sahip çıktı
17:03
ÇEVKO Vakfı Yeşil Nokta Öğrenci ve Basın Ödülleri sahiplerini buldu ÇEVKO Vakfı Yeşil Nokta Öğrenci ve Basın Ödülleri sahiplerini buldu
16:36
''Uyuşturucu batağına düştüm'' diyen Damla Ersubaşı, suçu eski eşine attı: Videoyu montajlamış ''Uyuşturucu batağına düştüm'' diyen Damla Ersubaşı, suçu eski eşine attı: Videoyu montajlamış
16:28
Avcılar Emniyet Müdürü, eski polis memurunun iş yerini basıp darbetti Avcılar Emniyet Müdürü, eski polis memurunun iş yerini basıp darbetti
16:00
Kızılcık Şerbeti'nin Pembe'si sahnede kendinden geçti! Hem şarkı söyledi hem dans etti Kızılcık Şerbeti'nin Pembe'si sahnede kendinden geçti! Hem şarkı söyledi hem dans etti
15:55
Borsa İstanbul'a yeni endeks! BIST 500 bugün itibarıyla devreye alındı Borsa İstanbul'a yeni endeks! BIST 500 bugün itibarıyla devreye alındı
15:54
Şanlıurfa'da öğretmenleri taşıyan minibüs devrildi Şanlıurfa'da öğretmenleri taşıyan minibüs devrildi

Son Dakika
17:42 İstanbul merkezli 13 ilde düzenlenen Kafes-23 operasyonlarında 5 yerel organize suç örgütü çökertildi, 93 şüpheli yakalandı
17:07 Ankaragücü Halil Umut Meler'e saldıran Faruk Koca'ya sahip çıktı
17:03 ÇEVKO Vakfı Yeşil Nokta Öğrenci ve Basın Ödülleri sahiplerini buldu
16:36 ''Uyuşturucu batağına düştüm'' diyen Damla Ersubaşı, suçu eski eşine attı: Videoyu montajlamış
16:28 Avcılar Emniyet Müdürü, eski polis memurunun iş yerini basıp darbetti
16:00 Kızılcık Şerbeti'nin Pembe'si sahnede kendinden geçti! Hem şarkı söyledi hem dans etti
15:55 Borsa İstanbul'a yeni endeks! BIST 500 bugün itibarıyla devreye alındı
15:54 Şanlıurfa'da öğretmenleri taşıyan minibüs devrildi
15:46 Futbolcu olmanın başka bir yönü! Neymar, tedavisi sırasında acıdan feryat etti
15:42 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Piyasaları manipüle eden tamahkarlara meydanı boş bırakamayız
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.12.2023 18:17:49. #1.11#
SON DAKİKA: Kuşadası Belediye Başkanı Şoför Esnafıyla Buluştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement