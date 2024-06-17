Kuşadası'nda Bayramda Nüfus 1 Milyonu Geçti - Son Dakika
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Yerel

Kuşadası'nda Bayramda Nüfus 1 Milyonu Geçti

Kuşadası ilçesinde Kurban Bayramı tatili boyunca yoğun bir tatilci akını yaşandı. Bayramın ikinci gününe kadar ilçeye 111 bin 499 araç giriş yaptı ve nüfus 1 milyonu aştı. Tatilciler güneşli havayı fırsat bilerek plajları ve mesire alanlarını doldurdu.

17.06.2024 16:22
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Kuşadası'nın nüfusu bayramda 1 milyonu geçti

İlçeye 111 bin 499 araç giriş yaptı

AYDIN - Aydın'ın Kuşadası ilçesi, Kurban Bayramı boyunca tatilcilerin akınına uğradı. Kent girişinde kilometrelerce araç kuyruğu oluşurken, bayram tatilinin başladığı 14 Haziran'dan bayramın ikinci gününe kadar ilçeye 111 bin 499 aracın giriş yaptığı bildirildi. Nüfusu 1 milyonu aşan kentte güneşli havayı fırsat bilenler plajları ve mesire alanlarını doldurdu.

Türkiye'nin turizm cenneti Kuşadası, Kurban Bayramı tatilinde ziyaretçilerle doldu. Yazlıkçılar ve günübirlik tatil için gelenlerin daha çok olduğu ilçenin özellikle İzmir yönünden girişinde uzun araç kuyrukları oluştu. İlçedeki konaklama tesislerinde yüzde 90'ının üzerinde doluluk oranına ulaşıldı. Kentin 133 bin 177 olan resmi nüfusu 1 milyonu aştı. İlçede güneşli havayı fırsat bilenler başta Kadınlar Denizi, Dilek Yarımadası Milli Parkı, Sevgi Plajı ve mesire alanları olmak üzere sahilleri doldurdu. Bayram dolayısıyla kent en hareketli günlerini yaşarken restoran ve kafeteryalardaki yoğunluk esnafın yüzünü güldürdü. Kurban Bayrami tatilinin başladığı 14 Haziran Cuma'dan ikinci güne kadar ilçeye 111 bin 499 aracın giriş yaptığı bildirildi.

Kaynak: İHA

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