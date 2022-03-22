Kütahya Belediyesi'ne araç takviyesi - Son Dakika
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Kütahya Belediyesi'ne araç takviyesi

22.03.2022 09:02
Kütahya Belediyesi'ne araç takviyesi

Kütahya Belediyesi'ne araç takviyesi Belediye Başkanı Alim Işık: "Artık belediyenin öz malı araçlarla hizmet veriyoruz" Kütahya Belediyesi'nde uzun süre devam eden kiralık araç dönemi, 2019 yılından itibaren yapılan araç satın alımlarıyla son buldu ve yeni araç filosu 110'a çıktı.

Kütahya Belediyesi'ne araç takviyesi

Belediye Başkanı Alim Işık:

"Artık belediyenin öz malı araçlarla hizmet veriyoruz"

KÜTAHYA - Kütahya Belediyesi'nde uzun süre devam eden kiralık araç dönemi, 2019 yılından itibaren yapılan araç satın alımlarıyla son buldu ve yeni araç filosu 110'a çıktı.

Kütahya Belediyesi araç filosuna yeni eklenen 10 adet hizmet aracı ve bir adet itfaiye aracının tanıtımı belediye hizmet binası önünde yapıldı.

Tanıtım töreninde konuşan Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, "Hayırlı bir hizmet için bir aradayız, katılımınız için herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum" sözleri ile konuşmasına başladı. Işık, Kütahya Belediyesi'nin uzun dönem kiralık araçlarla hizmet gördüğü bir alanda artık kendi belediyenin öz malı araçlarla hizmetleri vermeyi kararlaştırdıklarını ifade etti.

Başkan Işık, "Hızlı bir çalışma ile teslimini aldığımız 10 hizmet aracı ve itfaiye destek aracının tanıtımı için bir aradayız. Bir ay içerisinde 35 adet aracı daha belediyemizin araç filosuna Kütahya'nın öz malı olarak, hemşehrilerimize hizmet vermeye devam edeceğiz" dedi.

"Toplamda 300 aracımız var"

2019 yılından günümüze kadar 24 milyon liralık 74 adet yeni aracın Kütahya Belediyesi'ne kazandırıldığını hatırlatan Başkan Işık, "74 aracımıza ilave olarak 35 aracımızı da filomuza kazandırdığımızda araç filomuzu 110 araç ile yenilemiş olacağız. 2019 ve 2020 yıllarında başta çöp toplama araçları olmak üzere 58 adet hizmet aracını belediyemize satın alarak kazandırdık. Arkasından peyderpey iş makinası ve diğer hizmet araçlarını aldık. Toplamda 300 aracımız var. Bugün tanıtımını yaptığımız araçlar, Fiat Fiorino ve Doblo olmak üzere 10 adet hizmet aracı ve içinde holigan aletinden yangına yaklaşma elbise ve çizmeli, köpük mikseri, ayarlanabilir köpük lansı içerisinde olan itfaiye destek aracımızı tanıttık. Şehrimize ve hemşehrilerimize hayırlı olsun. Kazasız belasız hizmet vermeyi Rabbim nasip eylesin. Kaliteli hizmet araçlarıyla, şehrimize hizmet vermeye devam edeceğiz" diye konuştu.

MHP Kütahya Milletvekili Ahmet Erbaş'ın da katıldığı tören dua, kurban kesimi ve araçların incelenmesiyle sona erdi.

Kütahya Belediyesi'ne araç takviyesi
Kütahya Belediyesi'ne araç takviyesi
Kütahya Belediyesi'ne araç takviyesi
Kütahya Belediyesi'ne araç takviyesi

YORUMLAR
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Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Kütahya Belediyesi'ne araç takviyesi - Son Dakika


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