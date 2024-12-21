Kütahya'da Gazze Soykırımı Paneli - Son Dakika
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Kütahya'da Gazze Soykırımı Paneli

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Kütahya'da düzenlenen panelde, Gazze soykırımı ve materyalizm üzerine konuşmalar yapıldı.

21.12.2024 08:55
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Kütahya'da "Gazze soykırımının ayak izleri" konulu panel

KÜTAHYA - Kütahya Sivil Toplum Kuruluşları Dayanışma Platformu tarafından "Materyalist Bilim Felsefesi ve Katliam Kültürü: Gazze Soykırımının Ayak İzleri" konulu panel düzenlendi. Kütahya İl Milli Eğitim Müdürlüğü Konferans Salonu'nda gerçekleşen panelin moderatörlüğünü Dumlupınar Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Muhammet Yunus Şişman yaparken, Kütahya İl Müftüsü Dr. İrfan Açık ve DPÜ eski rektörü Prof. Dr. Kazım Uysal konuşmacı olarak katıldı.

Materyalizm düşüncesi üzerinden Filistin'de yaşanan soykırıma değinen Uysal, Materyalizm ile insanların Allah'tan, imandan uzaklaştığını ve geçmişten günümüze yaşanan katliamlarda bu düşüncenin etkili olduğunu söyledi. Tarihte Filistin'in hep Şam'dan sonra fethedildiğini belirten Uysal, tarihin tekerrür edeceğine inandığını dile getirdi.

Müslümanların Allah'a yakınlaşması gerektiğini vurgulayan Kütahya İl Müftüsü Dr. İrfan Açık, "Sizden belki tek istediğimiz yavrularınızın eğitimine, imanına, ahlakına dikkat edin. Bağımlılıkları olan bir milletin asla Gazze davası olmaz" dedi.

Program hediye takdimi ve aşure ikramıyla sona erdi.

Kütahya\'da Gazze Soykırımı Paneli
Kaynak: İHA

Uluslararası İlişkiler, İnsan Hakları, Kültür Sanat, Politika, Kütahya, Kültür, Yerel, Gazze, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kütahya'da Gazze Soykırımı Paneli - Son Dakika

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