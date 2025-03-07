Kütahya'da Geleneksel Ümmet İftarı Programı Gerçekleştirildi

Kütahya'da hurma, su, ayran, peynir ve simitle iftar

KÜTAHYA - Kütahya'da Ramazan ayı dolayısıyla "Geleneksel Ümmet İftarı" programı gerçekleştirildi. İftarda vatandaşlar, simit, peynir, ayran, su ve hurma ile oruçlarını açtı.

Ulu Cami'de "Geleneksel Ümmet İftarı" programı düzenlendi. Programa Kütahya Valisi Musa Işın, AK Parti Kütahya Milletvekili İsmail Çağlar Bayırcı, DPÜ Rektörü Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Tekin, AK Parti Kütahya İl Başkanı Ceyda Çetin Erenler, Kütahya İl Müftüsü Dr. İrfan Açık ve çok sayıda sivil toplum kuruluşu temsilcisi, siyasi parti üyeleri ile yaklaşık bin vatandaş katıldı. Programda konuşan Dernek Başkanı Mustafa Yenipazar, Milletvekili İsmail Çağlar Bayırcı, İl Başkanı Ceyda Çetin Erenler ve önceki dönem Kütahya Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu, birlik ve beraberliğin önemine dikkat çekti.

İftar programı, Kütahya İl Müftüsü Dr. İrfan Açık'ın yaptığı dua ile sona erdi.