Kütahya'da YEDAM Eserleri Sergilendi - Son Dakika
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Yerel

Kütahya'da YEDAM Eserleri Sergilendi

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Yeşilay Kütahya'da YEDAM tanışanlarının eserlerini sergiye sundu, atölye çalışmalarıyla destekledi.

07.03.2025 11:06
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Yeşilay Kütahya'da YEDAM tanışanlarının eserleri sergilendi

KÜTAHYA - Yeşilay Kütahya Şube Başkanı Mehmet Bilgili, 1-8 Mart Yeşilay Haftası kapsamında düzenlenen etkinliklerde Yeşilay Danışmanlık Merkezi tanışanlarının eserlerinin sergilendiğini bildirdi.

Bilgili, YEDAM'ın bağımlı bireylere ücretsiz ve gizli tedavi hizmeti sunduğunu belirterek, "Burada tedavi hizmetinin yanı sıra, bağımlı bireylerin zamanlarını nasıl değerlendirebileceklerini öğretmek için atölye çalışmalarımız var. Resim, çini ve keçe gibi sanat dallarında gerçekleştirilen atölyeler sayesinde bireyler hem rehabilitasyon sürecine destek oluyor hem de üretkenliklerini keşfediyorlar. Sergimizde yer alan eserlerin hepsi, YEDAM'daki tanışanlarımız tarafından hocalar eşliğinde yapıldı" dedi.

Türkiye genelinde 2015 yılından bu yana hizmet veren YEDAM, Kütahya'da 2020 yılından itibaren faaliyet gösteriyor. Bugüne kadar Kütahya'da 550'den fazla bağımlıyla birebir görüşmeler yapıldığını aktaran Bilgili, "Toplamda 6 bin 500 görüşme ve 450 civarında atölye çalışması gerçekleştirildi. Türkiye genelinde ise 115 YEDAM hattımıza 1 milyon 309 binin üzerinde başvuru yapıldı, 75 bin kişi merkezlerimizden faydalandı ve 330 bin görüşme gerçekleştirildi" ifadelerini kullandı.

Bilgili ayrıca, Yeşilay'ın sadece ayakta tedavi hizmeti veren YEDAM'larla değil, Bursa, Diyarbakır ve Kayseri'de bulunan yatılı rehabilitasyon merkezleriyle de bağımlılar için destek sağladığını belirtti.

Kaynak: İHA

Kültür Sanat, Etkinlikler, Kütahya, Sağlık, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kütahya'da YEDAM Eserleri Sergilendi - Son Dakika

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