Kütahya İl Milli Eğitim Müdürlüğünde çalışan personel iftar programında bir araya geldi.
Öğretmen evinde düzenlenen programa İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit, idareciler, personel ve yakınları katıldı. Geleneksel hale gelen mübarek Ramazan ayının manevi havasını hissetmek ve birlik beraberlik ruhunu güçlendirmek amacıyla organize edilen iftar programında Müdür Hasan Başyiğit, programa katılımlarından dolayı herkese teşekkür etti, Ramazan-ı Şerifin mübarek olmasını diledi. - KÜTAHYA
Son Dakika › Yerel › Kütahya İl Milli Eğitim Müdürlüğü personeli iftar programında buluştu - Son Dakika
Sakarya'da gerçekleştirilen 'Bozdoğan-11' operasyonlarında yakalanan 33 DEAŞ şüphelisi, adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin yerel seçimler öncesi eylem hazırlığı içerisinde oldukları, terörizmin finansmanı kapsamında örgüte maddi yardım sağladıkları ve illegal mescit ve medrese yapılanması şeklinde faaliyet yürüttükleri tespit edildi. Operasyonlar sonucunda ise 4 tabanca, 2 tüfek, döviz, yasaklı yayın ve dokümanlar ele geçirildi.
31 Mart seçimleri öncesi AK Parti ile ters düşen Yeniden Refah Partisi'nin halen Cumhur İttifakı'nda olup olmadığı tartışma konusu. AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala'nın "YRP, Cumhur İttifakı'nda değil" açıklamasına ilişkin konuşan Genel Başkan Fatih Erbakan, "Mutabakat metnimiz var. Biz şartsız teslim olmuş parti değiliz. Eğer 'Bu şartlarda sizi Cumhur İttifakı'nda saymıyoruz' diyorlarsa diyecek bir şeyimiz yok. Bu seçimde ittifakın içinde değiliz, zaten müstakil giriyoruz" dedi.
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