Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (BEUN) Geomatik Mühendisliği Öğretim Üyesi Prof. Dr. Şenol Hakan Kutoğlu, heyelana duyarlı bölgelerde gerekli mühendislik önlemlerinin alınmaması durumunda, özellikle artan ve şiddetlenen yağışlarla birlikte heyelan olaylarının daha sık yaşanabileceği uyarısında bulundu. Kutoğlu, üniversite bünyesinde uydu verileri ve yapay zeka teknolojileri kullanılarak geliştirilen heyelan duyarlılık haritalarının vatandaşların ve karar vericilerin kullanımına sunulduğunu belirtti.

Heyelanların meydana gelmesinde arazi eğimi, zemin yapısı ve zemindeki su miktarının belirleyici olduğunu ifade eden Prof. Dr. Şenol Hakan Kutoğlu, eğimin fazla, zemin dayanımının düşük ve su içeriğinin yüksek olduğu bölgelerin heyelana karşı daha duyarlı olduğunu söyledi. Kutoğlu, "Heyelanları oluşturan ana faktörler var, bir de yan faktörler var. Üç tane ana faktörden bahsedebiliriz. Birincisi arazinin eğimi, ikincisi zemin yapısı. Zeminin zayıf olması heyelana çanak tutan faktörlerden bir tanesi. Üçüncüsü de zemin suyu. Bu üç ana faktör yüksekse bir bölgede, burası potansiyel olarak yüksek heyelan tehlikesi taşıyan bir bölge olarak değerlendirilir" dedi.

Heyelana duyarlı bölgelerde gerçekleştirilen kontrolsüz kazı, dolgu, yol açma ve yapılaşma faaliyetlerinin arazinin doğal dengesini bozabileceğini belirten Kutoğlu, mühendislik çalışmalarının arazi şartlarına uygun şekilde projelendirilmesi gerektiğini ifade ederek şöyle konuştu:

"Bu bölgelerde insanlar tarafından yapılan karayolu, bina vesaire gibi çalışmaların çok dikkatli yürütülmesi gerekir. 'Buralarda hiçbir imar yapmayacağız, kara yolu çalışması yapmayacağız' demek mümkün değil. Ancak içinde bulunduğumuz arazinin şartlarını dikkate alarak mutlaka ve mutlaka yükleri dikkate alan projelendirmeler yapılması lazım ve ona göre çalışılması lazım. Bir de bu bölge eğer çok yağış alan bir bölgeyse zemin suyuna ilaveten yağışla da heyelan tehlikesi daha da yükselecektir. O nedenle bu bölgelerde örneğin bir kara yolu yarması yaptığınız zaman veya bir inşaatın temel kazısını yaptığınız zaman gerekli önlemleri almadığınız takdirde karşımıza maalesef bu tip sorunlar çıkıyor, heyelanlar çıkıyor."

Heyelana duyarlı alanlar önceden belirlenebiliyor

Heyelanların maddi hasarın yanı sıra can kayıplarına da neden olabildiğini belirten Kutoğlu, günümüz teknolojileri sayesinde heyelana duyarlı alanların afet meydana gelmeden önce belirlenebildiğini ifade etti. Kutoğlu, "Tabii bu mala gelmesi de üzücü ama bazen can kayıplı heyelanlar da meydana geliyor. Bunları hesaplamak son derece kolay aslında. Çünkü günümüz teknolojisiyle birlikte gerek diğer yöntemler gerekse de uydu verilerinden yararlanarak arazilerin heyelan potansiyelini çok rahatlıkla hesaplayabiliyoruz" diye konuştu.

Heyelan duyarlılık analizlerinde arazi eğimi, jeolojik yapı, zemin suyu, arazi örtüsü, yüzey pürüzlülüğü, yol ağlarına, dere yataklarına ve fay hatlarına yakınlık gibi çok sayıda parametrenin değerlendirildiğini anlatan Kutoğlu, yoğun yapılaşmanın da zemine ilave yük getirebildiğini söyledi. Bitki örtüsünün, özellikle ormanların, belirli şartlarda yüzeysel heyelanlara ve erozyona karşı koruyucu rol oynadığını belirten Kutoğlu, doğal arazi örtüsünün korunmasının önemine işaret ederek şunları söyledi:

"Burada sekiz, on tane parametre kullanıyoruz. Arazinin eğimi, zemin suyu, zeminin cinsi, arazi örtüsü. Arazinin üzerindeki örtü de çok önemli. Çünkü arazi çıplaksa heyelan riski daha fazla olur. Eğer bitki örtüsü varsa biraz daha iyidir ama orman varsa çok daha iyidir. Zeminin pürüzlülüğü, yola yakınlık, dere yataklarına yakınlık, bunlar da ikincil faktörler. Bir de üzerinde yoğun yapılaşma varsa bu da ilave yük getirir ve heyelana hassas bir ortam oluşmuş olur."

"Yüzey ve yer altı suları kontrol altına alınmalı"

Heyelana duyarlı alanlarda gerçekleştirilecek mühendislik çalışmalarında drenaj sistemlerinin önemine değinen Kutoğlu, istinat duvarları, kademeli destek sistemleri ve kazıklı sistemler gibi mühendislik çözümlerinin jeoteknik etütler ve şev stabilitesi analizleri sonucunda belirlenmesi gerektiğini söyledi. Artan yağışlarla birlikte gerekli önlemlerin alınmadığı bölgelerde heyelanların daha sık yaşanabileceği uyarısında bulunan Kutoğlu, şöyle devam etti:

"Mutlaka burada yapılacak çalışmalarda, bir yol çalışmasında veya yeni bir bina yaparken temel kazısı sırasında mühendislik hizmeti alınıp projelendirme yapılması lazım. Mutlaka yüzey sularının drene edilmesi gerekir. Yer altı sularının drene edilmesi gerekir. Yapılacak analizlere, jeoteknik etütlere bağlı olarak arazide yapılacak istinat duvarları kademeli mi yapılacak, yoksa tek bir kademede istinat duvarı yeterli olur mu, olmaz mı? Kazık sistemi uygulanmalı mı, uygulanmamalı mı gibi hususların değerlendirilmesi gerekir. Eğer bunlara dikkat edilmediği takdirde son zamanlarda yağışların da artmasıyla birlikte karşılaştığımız tabloları daha sık yaşayacağız demektir."

Uydu verileri ve yapay zeka ile heyelan haritaları oluşturuldu

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesinin desteklediği bilimsel araştırma projeleri kapsamında heyelan duyarlılık haritaları hazırladıklarını anlatan Kutoğlu, uydu verileri, coğrafi bilgi sistemleri ve yapay zeka teknolojilerinden yararlandıklarını ifade etti. Toplumsal afet farkındalığının artırılması için vatandaşların bilimsel verilere erişebilmesi gerektiğini belirten Kutoğlu, "Halkımıza açık bir şekilde bu farkındalığı artırmak istiyoruz. Çünkü farkındalık oluşabilmesi için halkın açık verilere ulaşabilmesi gerekiyor. Dünyada ispatlanmış, güvenilirliği bilinen veriler var. Arazilerin topoğrafyası, arazi örtüsü, eğim bilgisi, yol ağları, karayolu ağları, fay hatları da etkili. Çünkü depremler de heyelanlara neden olabiliyor" ifadelerini kullandı.

Geleneksel analiz yöntemlerinin yanı sıra yapay zeka tabanlı yöntemlerle de üretilen haritaların internet üzerinden herkesin erişimine açıldığını belirten Kutoğlu, vatandaşların yaşadıkları veya yatırım yapmayı planladıkları bölgelerin heyelan duyarlılık düzeylerini parsel konumuna kadar sorgulayabildiklerini söyledi.

Kutoğlu, "Bütün bu parametreleri, zemin bilgisini içeren verileri kullanarak gerek klasik usulde standart bir heyelan haritası, bir de yapay zeka ile üretmiş olduğumuz heyelan haritaları var. Bunlara vatandaşlarımız https://yerhareketleri.beun.edu.tr/heyelan sayfasından ulaşabiliyorlar. Parsel bazına kadar inip tıkladıklarında o parselin heyelan risk seviyesini düşükten yükseğe kadar görmeleri mümkün oluyor" dedi.

Üç günlük yağış verileriyle dinamik heyelan haritası

Heyelan duyarlılığının meteorolojik şartlara bağlı olarak değişebildiğini ifade eden Kutoğlu, bu değişimin değerlendirilebilmesi amacıyla dinamik heyelan haritaları geliştirdiklerini anlattı. Üç günlük meteorolojik yağış verilerinin mevcut heyelan duyarlılık haritalarıyla bütünleştirilmesi sayesinde yağışlara bağlı olarak heyelan potansiyelindeki değişimlerin takip edilebildiğini belirtti.

Şiddetli ve uzun süreli yağışların zemindeki gözenek suyu basıncını artırarak zeminin kayma dayanımını azaltabileceğini, bu durumun özellikle heyelana duyarlı bölgelerde tehlikeyi artırabileceğini ifade eden Kutoğlu, şöyle konuştu:

"O üç günlük yağış verilerine statik haritaları bir katsayı olarak ilave ediyoruz. Böylece yağış verilerine dayalı da heyelan haritasını gösterme imkanına sahip oluyoruz. Yağış arttığı takdirde zemin üzerinde ve altındaki su seviyesi artıyor. Bu da sürtünmeyi azaltarak heyelan potansiyelini daha da artıran bir faktör oluyor."

Vatandaşlara ve karar vericilere açık bilimsel altyapı

Geliştirilen sistemin toplumsal afet farkındalığının artırılmasının yanı sıra yerel yönetimlere, şehir plancılarına, mühendislik ve inşaat sektörüne yönelik bir karar destek altyapısı niteliği taşıdığını belirten Kutoğlu, haritaların arazi kullanım planlaması, yatırım kararları ve mühendislik çalışmalarında ön değerlendirme amacıyla kullanılabileceğini söyledi. Kutoğlu, parsel ölçeğinde yapılması gereken ayrıntılı jeolojik ve jeoteknik etütlerin de önemini vurguladı.

Kutoğlu, "Farkındalık amacıyla üniversitemizin de desteklediği projelerle böyle bir altyapıyı hazırladık. Herkese açık. Arazide çalışma yapılacağı zaman vatandaşlarımız veya karar vericiler veya inşaat işiyle ilgili kişiler bu sayfadan girip çalışma yapacakları ya da yaşadıkları bölgeyle ilgili sorgulamaları yapıp bilgi edinebilirler" diye konuştu.