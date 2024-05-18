Kuyucak'ın dünü ve bugünü panelde anlatıldı - Son Dakika
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Kuyucak'ın dünü ve bugünü panelde anlatıldı

Kuyucak Bilim ve Sanat Merkezi ile Aydın Adnan Menderes Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi iş birliğinde düzenlenen 'Dünden Bugüne Kuyucak' panelinde, Kuyucak'ın tarihi ve kültürel değerleri konuşuldu.

18.05.2024 21:31
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Kuyucak'ın dünü ve bugünü panelde anlatıldı

AYDIN - Aydın'ın Kuyucak ilçesinde Kuyucak Bilim ve Sanat Merkezi ile Aydın Adnan Menderes Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi iş birliğinde 'Dünden Bugüne Kuyucak' paneli düzenlendi.

Kuyucak Bilim ve Sanat Merkezi ile Aydın Adnan Menderes Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi işbirliğinde Prof. Dr. Hüseyin Üreten moderatörlüğünde düzenlenen panele konuşmacı olarak Doç. Dr. Sedat Akkurnaz, Dr. Öğretim Üyesi Arzu Özver, Öğretim Görevlisi Dr. Ali Yaşar ve Öğretim Görevlisi Aytekin Kalkan katıldı.

"Bilimin süzgecinden geçmiş doğru bilgiler"

Kuyucak Tarihi ve Arkeolojisi konulu sunumların yapıldığı panelde konuşan Kuyucak kaymakamı Fehmi Sinan Niyazi, öğrencilere öğütler verdi. Kaymakam Niyazi: "Bilimler arasında yer alan arkeoloji ve geçmiş bilgisi sadece hakikate ulaşmak açısından değil, bizleri şekillendiren geçmişin değerlerini bilmemizi sağlar. Geçmişte Afrika'dan Ortadoğu ve Anadolu'ya gelenlerin bilgisini günümüzde doğru bilgilerle ulaşma çok önemlidir. Bilimin süzgecinden geçmiş doğru bilgilerle Kuyucak'ın geçmişi hakkında bilgi verecek akademisyenlerimize ve bilgi için salonda bulunan öğrencilerimize çok teşekkür ediyorum" dedi.

Kaymakam Niyazi'nin konuşmasının ardından Prof. Dr. Hüseyin Üreten; Nazilli ve çevresinin eskiçağ tarihi, Doç. Dr. Sedat Akkurnaz; Kuyucak ve çevresinin eskiçağ tarihi, Dr. Öğretim Üyesi Arzu Özver: Kuyucak ölü gömme adetleri, Öğretim Görevlisi Dr. Ali Yaşar; tarihi eserlerde koruma ve onarım, Öğretim Görevlisi Aytekin Kalkan da antik çağdan günümüze Kuyucak ve çevresinin beslenme kültürünü anlattı.

Kuyucak Belediyesi Kültür Merkezinde düzenlenen panele Kuyucak Kaymakamı Fehmi Sinan Niyazi, Kuyucak Belediye Başkanı Uğur Doğanca, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Karadağ, İlçe Emniyet Müdürü Erdal Esen, İlçe Jandarma Komutanı Kadir Karaduman, Kuyucak Bilim ve Sanat Merkezi Müdürü Ali Kemal Sade, ilçe idari amirleri, Kuyucak halkı ve öğrenciler katıldı.

Kaynak: İHA

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