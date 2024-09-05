Kuyucak\'ta Düşman İşgalinden Kurtuluşun 102. Yıldönümü Coşkuyla Kutlandı

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Aydın'ın Kuyucak ilçesinde düşman işgalinden kurtuluşun 102. yıldönümünde anma ve kutlama etkinlikleri düzenlendi.

Kuyucak'ta sabah 08.00'de top atışları ile başlayan kutlama ve anma etkinlikleri Şehit Astsubay Bahri Uçuş'u mezarı başında anma töreni ile devam etti. Cumhuriyet Meydanı'ndaki törenler ise saygı duruşunda bulunulması, kaymakamlık ve belediye başkanlığı çelenklerinin sunumu, günün anlam ve önemini belirten konuşmalar, Kuyucak Belediyesi Halk Oyunları Ekibi'nin zeybek gösterisi ve kortej yürüyüşü ile son buldu. Gün boyu süren etkinliklerin öğlen saatlerindeki kısmında ise trap atış yarışması düzenlendi.

"Halkımızın bu büyük gününü büyük bir gururla kutluyorum"

Günün anlam ve önemine dair bir konuşma yapan Kuyucak Belediye Başkanı Uğur Doğanca: "Kuyucak ilçemizin düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yılını kutluyoruz. Bugün 5 Eylül. Bu topraklar üzerinde kirli hesaplar yapan emperyalist güçlere unutamayacakları bir dersi verdiğimiz gündür. Bugün Kuyucak'ımızın bayramıdır. Bayramımız kutlu olsun. 19 Mayıs 1919'da Samsun'da yakılan özgürlük ateşinin, Erzurum'da, Amasya'da, Sivas'ta ve karış karış tüm Anadolu'da tutuştuğu, Afyon Ovasında 30 Ağustos'ta alevden sele dönüştüğü, 'ölürsem şehit, kalırsam gazi' diyenlerin yola çıktıkları gündür. Bugün Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde başlatılan Kurtuluş mücadelesinde esareti tarihin hiçbir döneminde kabul etmeyen karakteri üstün Türk milletinin Kuyucak'ta ateşle imtihan olduğu gündür. Atalarımızın canı pahasına bize emanet ettiği bu topraklarda bizler 102 yıldır huzur ve güven içerisinde yaşıyorsak bunu elbette atalarımıza ve isimsiz kahramanlarımıza borçluyuz. Bu doğrultuda bize düşen bize emanet edilen bu vatanı koruyup gelecek nesillere bırakmaktır. Bu nedenle 102 yıl önce vatan müdafaası için birleşen yüreklerimiz bugün de aynı sevdayla aynı ruhla aynı inanç ve kararlılıkla Cumhuriyetimizin ve demokrasimizi yüceltmek için çarpmaktadır. 102 yıl önce tarihin dilinden düşmeyecek bir destan yazan Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, silah arkadaşlarını, tüm şehitlerimizi rahmetle minnetle anıyor, ülkemizin dört bir yanında hainlerle mücadele eden kahraman vatan evlatlarımıza güç kuvvet diliyor, halkımızın bu büyük gününü büyük bir gururla kutluyor, tüm hemşerilerime sevgi ve saygılarımı sunuyorum" dedi.

Kaymakam Niyazi'den duygu dolu konuşma

Törende duygulu bir konuşma yapan Kuyucak Kaymakamı Fehmi Sinan Niyazi de konuşmasında Efelerin oyunundan etkilendiğini ifade etti ve Kuva-yi Milliye Destanı'ndan birkaç dörtlük okudu. Kaymakam Niyazi: "Kurtuluş günümüzde efelerimizin mağrur, gururlu ve bağımsızlığımızın ruhlarına işlemiş gösterileri ilçe kaymakamı olarak beni çok gururlandırdı. Sizlerle beraber kurtuluş günümüzün, milli mücadelemizin en iyi ifadelerinden birisi olan Kuva-yi Milliye Destanı'ndan birkaç dörtlük paylaşmak istedim. 30 Ağustosta büyük taarruzla başlayan milli mücadelemizi en iyi ifade eden dörtlüklerden birisi olduğunu düşünüyorum" dedi.

"Kuyucak Esnafı Kurtuluş Bayramı'na sahip çıktı"

Kuyucaklı esnafın araçlarını süsleyerek katıldığı kortej geçişi renkli anlara neden oldu. Araçlardan vatandaşlara ikram amacıyla verilen çeşitli içecek ve yiyecekler ilgi odağı olurken 'yerel esnafına sahip çık' sloganı ile ilçe caddelerinde görücüye çıkan araçlar büyük alkış aldı. Kuyucak Esnaf Odası Başkanı Mustafa Ali Kocadağ, kurtuluş etkinliğine destek veren esnaf odası üyelerine teşekkür ederek: "5 Eylül Kurtuluş Gününde Kuyucak Esnafı Kurtuluş Bayramı'na sahip çıktı. İyi günde, kötü günde en büyük coşkuyla Kuyucak Esnafları Kuyucak'ın ve Kuyucak Halkının yanında" dedi.

Kutlama ve anma etkinliklerine Kuyucak Kaymakamı Fehmi Sinan Niyazi, CHP Aydın Milletvekili Evrim Karakoz, Belediye Başkanı Uğur Doğanca, AK Parti Kuyucak İlçe başkanı Ali Güçlü, CHP İlçe Başkanı Özgür Yöreli, İlçe Emniyet Amiri Vekili Mehmet Solak, İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Kadir Karaduman, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Karadağ, şehit ve gazi yakınları, vatandaşlar ve belediye meclis üyeleri katıldı. - AYDIN