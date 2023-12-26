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Kuzey Irak'ta şehit düşen Teğmen Günay için köyde unutulmaz bir mesaj - Son Dakika
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Kuzey Irak'ta şehit düşen Teğmen Günay için köyde unutulmaz bir mesaj

Kuzey Irak'ta gerçekleştirilen operasyonda şehit düşen Piyade Teğmen Ramazan Günay'ın cenazesinin defnedileceği köyde vatandaşlar tarafından asılan bir pankart teröre ve siyasi uzantılarına unutamayacakları bir mesaj verdi.

Kuzey Irak\'ta şehit düşen Teğmen Günay için köyde unutulmaz bir mesaj
26.12.2023 - 12:33,
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Kuzey Irak'ta gerçekleştirilen operasyonda şehit düşen Piyade Teğmen Ramazan Günay'ın cenazesinin defnedileceği köyde vatandaşlar tarafından asılan bir pankart teröre ve siyasi uzantılarına unutamayacakları bir mesaj verdi.

Şehit Günay'ın memleketi Sinanpaşa ilçesine bağlı Güney beldesi Çalışlar köyündeki baba ocağında acılı bekleyiş sürerken, köy sakinleri bir eve pankart asarak hem acılarını hem de teröre olan tepkilerini dile getirdi. Birçok ev gibi Türk bayrağının dalgalandığı eve asılan 'Siz DEM'lenirken biz Şehit verdik' yazılı pankartı görenler hemen cep telefonlarına sarılarak pankartı sosyal medyadan paylaştı. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA
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Son Dakika Yerel Kuzey Irak'ta şehit düşen Teğmen Günay için köyde unutulmaz bir mesaj - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kuzey Irak'ta şehit düşen Teğmen Günay için köyde unutulmaz bir mesaj - Son Dakika
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