Kuzey Kore yeni yılın ilk füze denemesini gerçekleştirdi - Son Dakika
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Yerel

Kuzey Kore yeni yılın ilk füze denemesini gerçekleştirdi

Kuzey Kore yeni yılın ilk füze denemesini gerçekleştirdi

Kuzey Kore, Japon Denizi istikametine doğru orta menzilli bir balistik füze fırlattı. Son füze denemesini geçen yıl 5 Kasım'da yapan Kuzey Kore'nin bu hamlesi ABD'de 20 Ocak'ta yönetimi devralmaya hazırlanan Donald Trump ve hükümetine gözdağı olarak yorumlandı. Öte yandan füze denemesinin ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'in Güney Kore'de olduğu bir dönemde yapılması da dikkat çekti.

06.01.2025 07:31
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Son füze denemesini geçen yıl 5 Kasım'da yapan Kuzey Kore, sessizliğini bozdu. Japonya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Pyongyang'ın yerel saat ile 12.05'te Japon Denizi istikametine doğru bir balistik füze fırlattığı bildirildi.

JAPONYA ALARM DURUMUNA GEÇTİ

İlk belirlemelere göre füzenin saat 12.12'de Japonya'nın münhasır ekonomik bölgesinin dışına düştüğü kaydedildi. Japonya Savunma Bakanı Gen Nakatani hükümetin alarm durumuna geçtiğini belirterek füzeyle ilgili analiz çalışmalarının sürdüğünü söyledi.

Kuzey Kore yeni yılın ilk füze denemesini gerçekleştirdi

GÜNEY KORE FÜZE DENEMESİNİ DOĞRULADI

Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı'ndan (JCS) yapılan açıklamada ise Pyongyang'ın denemesi doğrulanırken, fırlatılan füzenin orta menzilli balistik füze olduğu ifade edildi. Uçuş ve irtifa gibi detayları belirlemeye yönelik çalışmaların sürdüğü aktarıldı.

TRUMP VE HÜKÜMETİNE GÖZDAĞI

Kuzey Kore'nin son füze denemesi, ABD'de 20 Ocak'ta yönetimi devralmaya hazırlanan Donald Trump ve hükümetine gözdağı olarak yorumlandı.

Kuzey Kore yeni yılın ilk füze denemesini gerçekleştirdi

BLINKEN GÜNEY KORE'DEYDİ

Denemenin ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'in siyasi temaslarda bulunmak için Güney Kore'de olduğu bir dönemde yapılması da dikkat çekti.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kuzey Kore yeni yılın ilk füze denemesini gerçekleştirdi - Son Dakika

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