Ataevleri'nde LGS'de büyük başarı - Son Dakika
Üye Girişi

Ataevleri'nde LGS'de büyük başarı

28.07.2022 11:51
Ataevleri'nde LGS'de büyük başarı

Liselere Geçiş Sınavı'na (LGS) Ataşehir Belediyesi Ataevleri'nde hazırlanan 90 öğrenci, büyük başarı elde ederek, İstanbul'un gözde eğitim kurumlarına yerleşti.

Liselere Geçiş Sınavı'na (LGS) Ataşehir Belediyesi Ataevleri'nde hazırlanan 90 öğrenci, büyük başarı elde ederek, İstanbul'un gözde eğitim kurumlarına yerleşti. Öğrenciler hayallerine bir adım daha yaklaşmanın mutluluğunu yaşıyor.

Liselere Geçiş Sınavı yerleştirme sonuçları 25 Temmuz Pazartesi açıklandı. Yerleştirme sonuçlarına göre, zorlu sınava Ataşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Ataevlerinde hazırlanan 320 öğrenciden 90 öğrenci, Beşiktaş Anadolu Lisesi, İstanbul Kadıköy Lisesi, Kadir Has Anadolu Lisesi, Habire Yahşi Anadolu Lisesi gibi önemli okullara yerleşerek, iyi bir lise eğitimi hayaline kavuştu.

Eğitime her zaman tam destek vermeye devam edeceklerini söyleyen Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi, "LGS'ye belediyemizin Ataevlerinde hazırlanan öğrencilerimizin başarılarıyla gurur duyuyoruz. Hepsinin yolları açık olsun. Tüm öğrencilerimizi ve velilerimizi bir kez daha kutluyor, emeği geçen öğretmenlerimize teşekkür ediyorum" dedi.

Ataşehir Belediye Başkan Yardımcısı Orhan Çerkez, iki başarılı öğrenciyi makamında ağırlayarak gösterdikleri başarılardan dolayı tebrik etti. Çerkez öğrencilere, "Bir Milletin Diriliş Destanı Çanakkale" isimli 3 boyutlu albüm hediye etti. Ziyarette öğrencilere Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürü Şehnaz Yabar ile Ataevleri Eğitim Sorumlusu Mustafa Kaya da eşlik etti.

Sınava Ataevlerinde hazırlanan öğrencilerden biri olan Ecrin Beren Avunduk şunları söyledi: "Öncellikle bu başarıda ailemin çok önemli bir yeri var. Her zaman beni desteklediler ve arkamda oldular. Okul seçimlerimde beni motive ettiler. Mehmet Vasıf Topçu Fen Lisesi'ni kazandım. Çok mutluyum. Beyin Cerrahı olmak istiyorum. Önümüzdeki yıl sınava girecek öğrencilere de şimdiden çalışmaya başlamalarını tavsiye ediyorum. Not tutarak, dersi derste dinleyerek, anlamadıkları soruları kesinlikle öğretmenlerine sorarak çalışsınlar. Ek kaynak olarak doğru tercihler yapsınlar."

Sınava hazırlanan öğrencilerden biri olan Ensar Köse, aldığı eğitim, düzenli ve istikrarlı çalışma ile lise hayalini gerçekleştirdiğini söyledi. Sınavda 428,33 puan alan başarılı öğrenci Köse, İstanbul'un sayılı liselerinden biri olan İstanbul Kadıköy Anadolu Lisesi'ni kazandı. Köse, "Ataşehir Belediyesi'ne ve yıl boyunca bizi sınava hazırlayarak, desteklerini eksik etmeyen öğretmenlerimize bir kez daha teşekkürlerimi iletiyorum. İyi bir okula girebilmek için çalıştım ve başardığımı düşünüyorum. O yüzden çok mutluyum" dedi. - İSTANBUL

YORUMLAR
500
Çerkezköy Belediyesi'nden Lgs Başarısı Çerkezköy Belediyesi'nden Lgs Başarısı Başarılı gençlerin tercihi ASELSAN Konya MTAL oldu Başarılı gençlerin tercihi ASELSAN Konya MTAL oldu
Kaynak: İHA

Anadolu Lisesi, Ataşehir, İstanbul, LGS, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Ataevleri'nde LGS'de büyük başarı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
11:32 Turnuvaya veda eden Fenerbahçe'de Arao'nun golden önce yaptıkları taraftarı sinirlendirdi
11:13 Nagihan Karadere'nin peş peşe paylaştığı mayolu karelerine Turabi Çamkıran'dan nazar boncuklu yorum geldi
11:10 Merkez Bankası, yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 60,4'e yükseltti
10:53 Sivas'ta endişelendiren görüntü! Sadece 3 aylık su kaldı
10:38 Dolar yükselişe geçti! İşte Dolar/TL kurunda son durum
10:36 Terör örgütü PKK'nın sözde yöneticisi Hatice Hezer öldürüldü! Eski HDP'li vekilin ablası olduğu ortaya çıktı
10:27 Kızının sevgilisi olduğunu öğrendi, mahalleyi birbirine kattı
10:29 Altın fiyatlarına talep arttı! Gram, çeyrek ve Cumhuriyet altın ne kadar oldu?
10:29 Fenerbahçe taraftarının skandal 'Vladimir Putin' tezahüratı dünyanın gündeminde!
10:24 Ekonomik güven endeksi verileri açıklandı! Bir önceki aya göre gerileme var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.07.2022 11:51:46. #1.13#
SON DAKİKA: Ataevleri'nde LGS'de büyük başarı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement