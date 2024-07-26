Liseli öğrenciler 3D yazıcı ile motor prototipleri geliştirdi

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Liseli öğrenciler eğitimlerde gösterilmesi amacıyla motor prototipleri yaptı

3D yazıcı ile basıp geliştirdikleri motor modellerine hareketlilik kazandırdılar

Öğrenci Mevlüt Değer:

"3D yazıcı ile yaptığımız modelleri hazır alıp değiştirdik"

"Merakı olan insanlar için hem anlatılması kolay hem de elimizde bir örnek olması açısından böylesini tercih ettik"

ESKİŞEHİR - Eskişehir'de eğitimlerde gösterilmesi amacıyla 3D yazıcı ile bastıkları motor prototipleri geliştirip elektrik vererek hareketli hale getiren 2 lise öğrencisi, gelecekte daha büyük ve kapsamlı projeler üretmeyi amaçlıyor.

Şehit Murat Tuzsuz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Bilişim Teknolojileri Alanı Yazılım Geliştirme Dalı'nda eğitim gören 16 yaşındaki 11'inci sınıf öğrencileri Mevlüt Değer ve Eymen Çevik, eğitimlerde gösterilerek anlatılması amacıyla 3D yazıcı ile 2 adet motor prototipi basıp geliştirdi. Öğrenciler, elektrik vererek hareketli hale getirdikleri prototipleri ilk olarak Eskişehir Mesleki ve Teknik Eğitim Fuarı'nda sergiledi. Eskişehir Valiliği'nin himayesinde İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Eskişehir Sanayi Odası (ESO), Eskişehir Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü, Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü iş birliğinde Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde düzenlenen fuarda gösterilen modeller büyük ilgi gördü. Uçaklarda kullanılan 7 silindirli radyal motor ile eski bir pickup aracın motorunu örnek alan öğrenciler, geliştirdikleri modellerin en çok hareketli yönlerine emek verdiklerini belirtti. Yapım aşamasının ölçülerin matematiksel hesaplamaları nedeniyle biraz karışık olduğunu dile getiren bilişim öğrencileri, ilerleyen dönemlerde daha kapsamlı ve büyük projeler yapmayı hedeflediklerini ifade etti.

"3D yazıcı ile yaptığımız modelleri hazır alıp değiştirdik"

Geliştirdikleri motor prototipleriyle ilgili konuşan bilişim öğrencisi Mevlüt Değer, "Arkadaşımla beraber küçük bir proje için girişim yapmıştık. İlk önce bunu okulda gördüler. Sonra hocalar yaptığımız işçiliği beğendiği için bizi okullar arası oluşturulan ve büyük ihtimalle senede 1 kere olan fuara yönlendirdiler. Biz o fuarda bu motorla beraber tanınmaya başladık. Daha sonrasında farklı motor prototipleriyle beraber kendimizi hem çizim hem de çalışan modeller üzerinde geliştirdik. Bu beyaz motor ilk yaptığım prototip. Onun yanında yaptığımız başka prototipler de vardı. Bunların çoğu eski motorlar. Beyaz olan prototip 7 silindirli radyal motor. Uçaklarda kullanılıyor, pervaneli motor olarak geçiyor. Eski olduğu için biraz dikkatimi çekmişti. Model çalışıyor. Üstündeki parça ateşleme sistemini gösteriyor. Alt tarafı ise çalışan kısmını gösterdiği için bizim için daha anlaşılır oluyor. Pistonlarını ve mekanizmasını görebiliyoruz. Modeli gördük, beğendik ve üstünde ufak değişiklikler yaptık. Üst kapakları da dahil büyük bir bölümünü değiştirdik. 3D yazıcı ile yaptığımız modelleri hazır alıp değiştirdik. Hareketli yönünü yaptık. Merakı olan insanlar için anlatılması hem kolay hem de elimizde bir örnek olması açısından böylesini tercih ettik. Çünkü öğrenim aşaması olduğu zaman her şeyi göstermemiz gerekir. Anlatıldığı zaman bazı şeylerin kalmaması amacıyla hem eğitsel hem de gösterilebilecek bir motor ortaya koyduk. Basit motor parçalarıyla küçük bir devre kurduk. Bu gösterebileceğimiz en temel model. Daha üstleri de var. Yapım aşaması ve ölçüleri matematiksel olarak karışık. Ama bir süre sonra alışıyoruz. O yüzden pek de zor bir durum değil. Şu anda yeni bir prototipe de başladık. Bu defa onun vidasından tutun çalışan kayışına kadar çoğu parçasını biz kendimiz yapıyoruz. Bir V8 motoru yapmayı planlıyoruz ve çalışır harekette olduğu sırada bütün aksamları birebir gözükecek. Gelecekte yazılımdan ilerleyeceğim. Bunlara hoşuma gittiği için başlamıştım ama beni daha çok cezbettiği için ekstradan küçük küçük kendimi geliştirmeye çalışacağım" dedi.