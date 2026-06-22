Londra'da Kahramanmaraşlı babalar bir araya geldi - Son Dakika
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Londra'da Kahramanmaraşlı babalar bir araya geldi

Londra\'da Kahramanmaraşlı babalar bir araya geldi
22.06.2026 09:36
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İngiltere Kahramanmaraşlılar Eğitim ve Kültür Derneği tarafından Babalar Günü dolayısıyla Londra'da program düzenlendi. Yoğun katılımla gerçekleştirilen etkinliğe KKTC Londra Temsilcisi Büyükelçi Aysan Mullahasan Atılgan da katıldı.

İngiltere Kahramanmaraşlılar Eğitim ve Kültür Derneği tarafından Babalar Günü dolayısıyla Londra'da düzenlenen program, yoğun katılımla gerçekleştirildi. Dernek merkezinde yapılan etkinlikte Londra'da yaşayan Kahramanmaraşlı aileler bir araya gelerek Babalar Günü'nü kutladı. Programa KKTC Londra Temsilcisi Büyükelçi Aysan Mullahasan Atılgan da katılarak vatandaşlarla buluştu. Samimi bir atmosferde gerçekleşen programda aile bağlarının güçlendirilmesi, birlik ve beraberliğin korunması ve babaların aile ile toplum içerisindeki önemli rolü ön plana çıkarıldı.

Londra'da Kahramanmaraşlı babalar bir araya geldi

BABALAR GÜNÜ PROGRAMINA YOĞUN KATILIM OLDU

İngiltere Kahramanmaraşlılar Eğitim ve Kültür Derneği'nin Londra'daki merkezinde düzenlenen Babalar Günü programı, yurt dışında yaşayan Kahramanmaraşlı vatandaşları bir araya getirdi. Ailelerin yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte katılımcılar, hem Babalar Günü'nü kutladı hem de hemşehrileriyle bir arada vakit geçirme fırsatı buldu. Programda aile yapısının korunması, kuşaklar arası bağların güçlendirilmesi ve yurt dışında yaşayan Türk toplumunun kültürel değerlerini yaşatmasının önemi üzerinde duruldu. Dernek yöneticileri, bu tür buluşmaların yalnızca özel günleri kutlamakla sınırlı kalmadığını, aynı zamanda toplumsal dayanışmayı artıran önemli organizasyonlar olduğunu ifade etti. Etkinlik boyunca katılımcılar arasında sıcak ve samimi bir atmosfer oluştu. Babalar Günü vesilesiyle düzenlenen program, Londra'da yaşayan Kahramanmaraşlı ailelerin birlik ve beraberlik duygusunu güçlendiren anlamlı bir buluşmaya dönüştü.

BABALARIN AİLE VE TOPLUMDAKİ ROLÜNE DİKKAT ÇEKİLDİ

Etkinlikte konuşan dernek yöneticileri, toplumun temelini oluşturan aile yapısında babaların üstlendiği sorumluluğun önemine dikkat çekti. Babaların aile içindeki rehberlik, fedakarlık ve koruyucu rolünün toplumsal yapının güçlenmesinde önemli bir yere sahip olduğu vurgulandı. Dernek yöneticileri, yurt dışında yaşayan vatandaşların kültürel kimliklerini koruması, çocuklarına gelenek ve değerlerini aktarması açısından aile buluşmalarının büyük önem taşıdığını belirtti. Babalar Günü programının da bu anlayışla düzenlendiği ifade edildi. Programda ailelerin bir arada vakit geçirmesinin ve çocukların bu tür etkinliklerde yer almasının toplumsal aidiyet duygusunu güçlendirdiği dile getirildi. Katılımcılar, dernek çatısı altında düzenlenen sosyal ve kültürel faaliyetlerin devam etmesinden memnuniyet duyduklarını belirtti.

BÜYÜKELÇİ ATILGAN TÜM BABALARIN BABALAR GÜNÜ'NÜ KUTLADI

Programa katılan KKTC Londra Temsilcisi Büyükelçi Aysan Mullahasan Atılgan, vatandaşlarla bir araya gelerek Babalar Günü dolayısıyla yapılan etkinlikte konuşma yaptı. Atılgan, yurt dışında yaşayan Türk toplumunun kültürel değerlerini, aile bağlarını ve dayanışma ruhunu yaşatmasının önemine değindi. Büyükelçi Atılgan, ailelerin bir araya geldiği bu tür programların toplum içindeki bağları güçlendirdiğini belirterek tüm babaların Babalar Günü'nü kutladı. Etkinlikte vatandaşlarla sohbet eden Atılgan, programın düzenlenmesinde emeği geçenlere de teşekkür etti. Program boyunca çocuklar için de çeşitli etkinlikler düzenlendi. Katılımcılar aileleriyle birlikte keyifli vakit geçirirken, dernek yetkilileri sosyal ve kültürel faaliyetlerin önümüzdeki dönemde de devam edeceğini belirtti. Etkinlik sonunda dernek yönetimi, programa katılan tüm misafirlere teşekkür etti.

Haber: Muhammet Özer

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Son Dakika Yerel Londra'da Kahramanmaraşlı babalar bir araya geldi - Son Dakika

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