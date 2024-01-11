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Lüks rezidansta vurulan Tokel, son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
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Lüks rezidansta vurulan Tokel, son yolculuğuna uğurlandı

Aydın'ın Efeler ilçesinde birlikte yaşadığı adam tarafından silahla vurularak öldürülen Şule Tokel (56), Nazilli Koca Camii'de kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı. Olayda hayatını kaybeden eczacı Şule Tokel'in cenazesi Nazilli Koca Camii'nde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Eğriboyun Mezarlığı'na defnedildi.

11.01.2024 - 17:42,
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- Lüks rezidansta vurulan Tokel, son yolculuğuna uğurlandı

AYDIN - Aydın'ın Efeler ilçesinde birlikte yaşadığı adam tarafından silahla vurularak öldürülen Şule Tokel (56), Nazilli Koca Camii'de kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.

Aydın'ın Efeler ilçesinde lüks bir rezidansın otoparkında birlikte yaşadığı kadını tabanca ile öldürüp, bir kişiyi de yaralayan şahıs aynı silahla kendi hayatına son verirken, olayda hayatını kaybeden eczacı Şule Tokel son yolculuğuna uğurlandı. Nazilli ilçesinde gerçekleştirilen cenaze törenine Tokel'in ailesi ve sevenlerinin yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı. Duygu dolu anların yaşandığı törende Tokel'in cenazesi Nazilli Koca Camii'nde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Eğriboyun Mezarlığı'na defnedildi.

Lüks rezidansta vurulan Tokel, son yolculuğuna uğurlandı
Kaynak: İHA
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