Lüleburgaz\'ta tarihi alanlarda düzenleme çalışmaları başladı

Lüleburgaz Belediyesi, kentin tarihi dokusunun en yoğun hissedildiği alanlarda düzenleme çalışmalarına başladı. Bu kapsamda Zafer Çeşmesi ve Zindan Baba Türbesi'nin çevresi ile Sokullu Mehmet Paşa Külliyesi yanındaki atıl alanda düzenleme yapılacak.

Lüleburgaz Belediyesi, kentin en önemli tarihi miraslarının çevresinde düzenleme çalışmalarına başladı.

Lüleburgaz Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen çalışma kapsamında Zafer Çeşmesi ve Zindan Baba Türbesi'nin çevresi ile Sokollu Mehmet Paşa Külliyesi yanındaki atıl alanda çevre düzenlemesi, aydınlatma, bilgilendirme tabelaları yapılacak, oturma alanları oluşturulacak.

Çalışma yapılacak noktalardan biri olan Zafer Çeşmesi'nde, tarihi çeşmenin etrafı düzenlenecek ve aydınlatılacak, tarihi çeşmenin daha görünür bir hal alması sağlanacak.

'ZİNDAN BABA' ÇEVRESİ CANLANACAK

Çalışmanın bir diğer adresi olan Zindan Baba Türbesi çevresinde de mevcut yürüyüş ve gezinti alanları modernize edilerek çevre düzenlemesi gerçekleştirilecek.

Türbe çevresinde yürüyüş aksları yapılacak, yeşil alan korunarak aydınlatma yapılacak. Vatandaşların vakit geçirebileceği oturma alanları oluşturulacak.

ATIL ALANDA DÜZENLEME

Öte yandan, Sokollu Mehmet Paşa Külliyesi'nin yanında yeni tören alanının karşısında bulunan tarihi duvarların bulunduğu atıl alanda da modernizasyona gidilerek çevre düzenlemesi yapılacak.

Çalışmanın sonunda canlandırılması planlanan alana bilgilendirme tabelaları konulacak ve aydınlatma ile çevre düzenlemesi yapılacak. Oldukça hassas yürütülecek çalışma sırasında hiçbir şekilde kazı yapılmayacak ve ağaçlara dokunulmayacak.