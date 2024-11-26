Maarif Kongresi Eğitimin Geleceğini Tartışıyor

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ORHAN BOZKURT

(ERZURUM)- Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Erzurum'da başlayan 'Maarif Kongresi'nin açılışına katıldı. Bakan Tekin, "Hoş görünme derdinde değiliz. Öncelikle problemleri çözmek ve inandığımız eğitim anlayışının yolunu açmak istiyoruz. Gündelik siyasi gerilimlerle vakit kaybedecek bir lükse sahip değiliz" dedi.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Erzurum'da başlayan 'Maarif Kongresi'nin açılışına katıldı. Kongre'de Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Yakutiye Belediye Başkanı Mahmut Uçar, AKP İl Başkanı İbrahim Küçükoğlu, Yakutiye Belediye Başkanı Mahmut Uçar, Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu, İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Yıldız ve 81 ilden gelen öğretmenler de yer aldı.

"Eğitim sistemimizde milli bir kimliğin oluşumuna katkı sağlamayı, milli bilince sahip bireylerden oluşan bir toplum meydana getirmeyi, eğitimi toplumun her kesimine ulaştırmayı ve gençleri 21. yüzyılın gereksinimlerine uygun şekilde donatmayı hedefliyoruz" diyen Bakan Tekin'in açıklaması şu şekilde:

"Öncelikle problemleri çözmek ve inandığımız eğitim anlayışının yolunu açmak istiyoruz"

"Eğitim sistemimizin bütün kanallarını açık tutmak, politikalarımızın önünde engel teşkil eden, zaman zaman kaosa sebebiyet veren durumları bertaraf etmek için göreve geldiğimiz günden itibaren küçük büyük her türlü sorunun üzerine gittik. Bunu yaparken popülist kaygılardan uzağız. Hoş görünme derdinde değiliz. Öncelikle problemleri çözmek ve inandığımız eğitim anlayışının yolunu açmak istiyoruz. Gündelik siyasi gerilimlerle vakit kaybedecek bir lükse sahip değiliz. Bu niyetle eğitim sistemimizi ileriye taşımak, bireyden başlayarak ideal topluma uzanan güçlü bağı kurmak için 2024-2025 Eğitim Öğretim Yılı'nda üç temel meseleyi merkeze aldık. Bunlar; Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin uygulanması, Mesleki ve Teknik Eğitim Politika Belgesi'nin hayata geçirilmesi ve Okul-Aile İş Birliği'nin güçlendirilmesidir. Birincisi, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli; Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli, bilgiyi değil, insanı merkeze alır. Madde ile manayı, akıl ile duyguyu, birey ile toplumu dengeler. Daha önce belirttiğim şekilde evlatlarımıza evrensel değerler kazandırırken onların kendi kültürlerine, tarihine ve medeniyetine bağlı bireyler olarak yetişmesine ortam ve imkan sağlar."

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Maarif Kongresi'nin yapıldığı salonunun girişinde açılan sergiyi gezdi. Program sonrası, yarışmalarda ödül alan öğretmenlere hediyeler verildi.