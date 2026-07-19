Madencilerden CHP'li Özalper'e destek ziyareti

Haber: Osman BEKAR

(MANİSA) - Bağımsız Maden-İş Sendikası Genel Başkanı Gökay Çakır, CHP Manisa İl Başkanlığı'ndan alınan İlksen Özalper'e destek ziyaretinde bulundu.

Bağımsız Maden-İş Sendikası Genel Başkanı Çakır, sendika yöneticileri ve Soma'dan gelen madenciler CHP Manisa İl Başkanlığı'ndan alınan İlksen Özalper'i ziyaret etti. Konuklar, ziyarette Özalper'e desteklerini dile getirdi.

Özalper, ziyarette yaptığı konuşmada, Soma'nın emeğin, acının ve direnişin simgesi olduğunu belirterek, madencilerin kendilerine verdiği desteğin anlamlı olduğunu söyledi.

Özalper, "Direnmeyi en iyi siz biliyorsunuz. Günlerce, aylarca, yıllarca direndiniz. Bugün de il binamıza gelerek bizim direnişimize destek verdiniz. Hep söylediğimiz gibi 'kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber ya hiçbirimiz'. Bu karanlık günlerden birlikte çıkacağız. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz" dedi.

Bağımsız Maden-İş Sendikası Genel Başkanı Çakır ise sürecin yanlış olduğunu belirterek, Türkiye'de halkın seçilmişlerin yanında yer alması gerektiğini ifade etti.

Çakır, "Ne yazık ki bu ülkede düzen farklı işliyor. İşçi hakkını aradığında adalet sorgulanıyor. Adaletin belli çevrelerin elinde olduğunu biliyoruz. Biz, seçilmişlerin yanında olmayı doğru buluyoruz" diye konuştu.

"SEÇİLMİŞ İL BAŞKANIMIZIN YANINDA OLMAK İSTEDİK"

Soma maden faciasının ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in madencileri yalnız bırakmadığını söyleyen Çakır, "2014'ten bu yana Sayın Özgür Özel'i çok iyi tanıyoruz. Soma'da 301 madenciyi kaybettiğimiz süreçte mahkemelerde işçilerin yanında duran isimlerden biri Özgür Özel'di. CHP'nin milletvekilleri de o süreçte bizlerle dayanışma gösterdi. Bu nedenle bugün de genel başkanımızın ve seçilmiş il başkanımızın yanında olmak istedik" ifadelerini kullandı.

Soma'da madencilik sektörünün ciddi şekilde küçüldüğünü belirten Çakır, özel sektörde ve kamuda çalışan madenci sayısının yıllar içinde büyük ölçüde azaldığını dile getirdi.

Çakır, "Bugün Soma'da yaklaşık 7 bin madenci kaldı. Bir dönem özel sektörde 17 bine yakın, kamuda ise 12 bin 500 civarında işçi vardı. Bugün TKİ'de yaklaşık 840 işçi kaldı. Yıl sonuna kadar bu sayının daha da düşmesini bekliyoruz. İki maden ocağı kapandı. Bu sorunları yüksek sesle dile getiren isimlerden biri de Özgür Özel oldu. Biz de Bağımsız Maden-İş Sendikası olarak seçilmişlerin yanındayız, atanmışların yanında olmayacağız" dedi.

Çakır, 22 yıl madende çalıştığını ve emekli olduğunu anlatarak, "Benim bir evim, bir de eski model otomobilim var. Sendikacılığı emek mücadelesi için yapıyoruz. Hayatını kaybeden önceki Genel Başkanımız Tahir Çetin de gerçek bir emekçiydi. Biz işçi sınıfıyız. Haklının, adaletin ve hukukun yanındayız. Cumhurbaşkanından köydeki çiftçiye, yer altındaki madenciye kadar herkes için eşit adalet istiyoruz" diye konuştu.

"İŞÇİLER KENDİLERİNE YAPILAN İYİLİĞİ UNUTMAZ"

Özgür Özel'in yıllardır madencilerin, maden şehitlerinin ailelerinin ve işçilerin yanında olduğunu belirten Çakır, "İşçiler kendilerine yapılan iyiliği unutmaz. Bizim kültürümüzde 'bir kahvenin kırk yıl hatırı vardır' sözü boşuna söylenmemiştir. İşçi sınıfı bunu çok iyi bilir. Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber ya hiçbirimiz" ifadelerini kullandı.

CHP Soma İlçe Başkanı Levent Elbinsoy da Bağımsız Maden-İş Sendikası yöneticilerine ve madencilere teşekkür ederek, il örgütünün ilk günden bu yana İlksen Özalper'in ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in yanında olduğunu söyledi.

Elbinsoy, "Mutlak butlan kararıyla yapılan görevlendirmeyi yok hükmünde görüyoruz. Dün olduğu gibi bugün de seçilmiş yöneticilerimizin yanındayız" dedi.