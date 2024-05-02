Mahmut Öztaş: 30 Ağustos OSB, en karlı sanayi kentlerinden birisi olacağını olacak - Son Dakika
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Mahmut Öztaş: 30 Ağustos OSB, en karlı sanayi kentlerinden birisi olacağını olacak

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Kütahya 30 Ağustos Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkan Vekili Mahmut Öztaş, 30 Ağustos OSB'nin en karlı sanayi kentlerinden birisi olacağını ifade etti. Öztaş, 30 Ağustos OSB'nin son durumuyla alakalı bilgiler verdi.

02.05.2024 13:41  Güncelleme: 14:16
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Mahmut Öztaş: "30 Ağustos OSB, en karlı sanayi kentlerinden birisi olacağını olacak"

KÜTAHYA - Kütahya 30 Ağustos Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkan Vekili Mahmut Öztaş, 30 Ağustos OSB'nin en karlı sanayi kentlerinden birisi olacağını ifade etti. Öztaş, 30 Ağustos OSB'nin son durumuyla alakalı bilgiler verdi.

Yatırımcıları Kütahya'ya davet eden Mahmut Öztaş, "Kütahya'nın ihtiyacı olan Bereket Sanayi Sitesi gibi bir kooperatifin Kütahya'da kurulması yani Gıdacılar Kooperatifi gibi bir kooperatifin kurulması. Tabi orada devlet ve belediyeler buranın altyapılarını ve arsa bedellerini çok cüzi şartlarda verebilir. Bir de az önceki senin söylediğin şey de doğru 5 bin metrekarelik bir yer alacaksın ki bin 500 metrekare civarında bir tapulu mülk yapacaksın. Bir de genel giderleri var, en önemli şey organize uygulama yönetmelerinde depolama yapamıyorsun. farklı üretimler yapamıyorsun. Bunlar izine bağlı, devir yapamıyorsun. Biz burada sadece hepimizden alınan bedel, altyapı katılım bedeli. Biz arsa satmıyoruz, devlet bu arsaları bize bedava veriyor veyahut da kamulaştırma bedelleri dışında olanları bedava alabiliyoruz. Biz diğer ulusal OSB'lere göre baktığımız zaman, bir girişimiz var inşallah yapabilirsek bir de çıkışımız olacak, biz bunu hem belediye meclisinde hem burada ciddi anlamda özveri göstererek yapıyoruz. Hızlanma şeridimiz yapıldı. Çok şükür Kütahya Bölge tarafına gidenler beklemeden çıkıyor yani TOKİ şehir bağlantısını da yaptırabilirsek en popüler organize sanayilerden biri olacağız. Bunu tabii küçük sanayilerin de etrafını şenlendirebilirsek Kütahya 30 Ağustos Organize Sanayi Bölgesi hem yatırımcısına hem de çevresine en iyi vergi verecek, geliri sağlayabilecek OSB olacak. Bunun için gönül ister devletimiz de o yatırımları bize bedavaya yapsa bizde kredi kullanmasak, biliyorsunuz hepimizin iş yerlerinde trafolar var. Bir şalter aldığımız zaman dumanımız çıkıyor. Hepimiz yatırımcıyız, bir kablo aldığımız zaman, bir yerden bir yere makine taşıdığımız zaman ciddi bedeller ödüyoruz, inanın maliyetlerde herhangi bir kar konulmadı hatta birkaç defa inceledik. Çevre OSB'lerden yatırım bedelleri aldık. Çıkarttığımız şey en uygunu olduğunu düşünerek çıkarttık. İnşallah gelişen özellikle TOKİ bağlantısı ile de halk otobüsleri ve ulaşımla ilgili sorunları çözebilirsek önümüzdeki dönemde bizim servis giderlerimiz belki daha azalacak, daha rahat şehire ulaşım olacak. Bu bir ivme, dediğimiz gibi Eskişehir'deki metrekare fiyatlarını Bursa'daki metrekare fiyatlarını gördüğümüz zaman insanlar oraya gidiyor, bu sadece bizim OSB'mizin sağlayacağı değerlerle değil. Kütahya önümüzdeki 10 yılın en iyisi sanayi kentlerinden birisi olacak. Biz ne kadar beğensek de beğenmesek de iyi noktaya doğru gidiyoruz. Zekeriya abi buradaki ilklerden birisi, çektiği sıkıntıları duyduğumuz zaman diyoruz ki, sağ olsun devletimiz her zaman yanımızda oldu. Sıkıştığımız zaman desteklerini verdi ama bundan sonrası, biz kendi sorunlarımızı kendimiz çözer hale geldik ve bundan sonra da iyi noktaya doğru gidiyoruz" diye konuştu.

Mahmut Öztaş: 30 Ağustos OSB, en karlı sanayi kentlerinden birisi olacağını olacak
Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Mahmut Öztaş: 30 Ağustos OSB, en karlı sanayi kentlerinden birisi olacağını olacak - Son Dakika

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