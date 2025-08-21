Mahsur Kalan Kaptan Ayhan Can Memleketine Döndü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Mahsur Kalan Kaptan Ayhan Can Memleketine Döndü

Mahsur Kalan Kaptan Ayhan Can Memleketine Döndü
21.08.2025 17:29  Güncelleme: 17:36
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fas açıklarında bir ay mahsur kalan Kaptan Ayhan Can, Türkeli ilçesine döndü. Sürecin ardından sağlık kontrolünden geçen mürettebatın iyi olduğu açıklandı. Kaptan, Türk halkına ve yardım eden yetkililere teşekkür etti.

Fas açıklarında bir ayı aşkın süre mahsur kalan Türkelili Gemi Kaptanı Ayhan Can, yaşanan zorlu sürecin ardından memleketi Sinop'un Türkeli ilçesine döndü.

Türkeli ilçesine bağlı Düz köyü nüfusuna kayıtlı olan 45 yaşındaki Kaptan Ayhan Can, 06 Ağustos 2025'te kamuoyuna yansıyan haberlerle gündeme gelmişti. Can, arızalanan yabancı bandıralı Sea Seal adlı gemide yaklaşık 25-30 gündür mahsur kaldıklarını, gemide elektrik bulunmadığını, telsizlerin çalışmadığını ve yiyeceklerin tükendiğini duyurarak yardım çağrısında bulunmuştu.

Kaptanın ağabeyi Aydın Can, basın yoluyla yetkililere seslenerek kardeşinin ve mürettebatın kurtarılması için yardım talep etmişti.

Bu çağrıların ardından 11 Ağustos 2025'te AK Parti Sinop Milletvekili Dr. Nazım Maviş devreye girdi ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile iletişime geçerek gerekli girişimleri başlattı. Aynı gün yapılan açıklamada, gemideki bir yaralı mürettebatın Türkiye'ye dönüşünün sağlandığı bildirildi.

13 Ağustos 2025'te ise sevindirici haber geldi. Dışişleri Bakanlığı, Fas Rabat Büyükelçiliği ve gemi şirketi arasında yürütülen temaslar sonucu gönderilen kurtarma botu ile kaptan ve mürettebat Fas'ın Dakha Limanı'na ulaştırıldı. Sağlık kontrolünden geçen mürettebatın durumlarının iyi olduğu açıklandı.

Yaşanan bu gelişmelerin ardından Türkeli'ye dönen Kaptan Ayhan Can, ilçede sevinçle karşılandı. Can, Türkeli Belediye Başkanı Veysel Şahin'i ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini kabul etti, ardından İhlas Haber Ajansına sürecin duyurulmasına olan katkısından dolayı teşekkür etti.

Kaptan Ayhan Can, kendisine sahip çıkan Türk halkına, Dışişleri Bakanlığı'na, Fas'taki Türk Büyükelçiliği'ne ve özellikle süreci yakından takip eden Milletvekili Dr. Nazım Maviş'e teşekkür ederek, "Bir ay boyunca denizde ölümle burun buruna geldik. Çok şükür bugün memleketimdeyim. En büyük mutluluk Türk bayrağının gölgesinde olmak" ifadelerini kullandı. - SİNOP

Kaynak: İHA

Ayhan Can, Türkeli, sinop, Fas, Son Dakika

Son Dakika Yerel Mahsur Kalan Kaptan Ayhan Can Memleketine Döndü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Suriye, 20 ürünün Türkiye’den ithalatını süresiz yasakladı Suriye, 20 ürünün Türkiye'den ithalatını süresiz yasakladı
Fidan öğretmen artık cesur kıyafetleriyle ders anlatamayacak Fidan öğretmen artık cesur kıyafetleriyle ders anlatamayacak
Genç adam çekyatın altına sıkışmış halde ölü bulundu Genç adam çekyatın altına sıkışmış halde ölü bulundu
İstanbul’da 3.2 büyüklüğünde deprem İstanbul'da 3.2 büyüklüğünde deprem
Süper Lig’in yıldız golcüsü Kramer, Suudi Arabistan’a transfer oldu Süper Lig'in yıldız golcüsü Kramer, Suudi Arabistan'a transfer oldu
Galatasaray’dan ayrılan Mathias Ross İngiltere’ye gitti Galatasaray'dan ayrılan Mathias Ross İngiltere'ye gitti
Rıdvan Dilmen transfer tavsiyesi verdi: Bütün parayı oraya harcamalılar Rıdvan Dilmen transfer tavsiyesi verdi: Bütün parayı oraya harcamalılar
Fenerbahçelileri duygulandıran buluşma Fenerbahçelileri duygulandıran buluşma
Fenerbahçe’nin istediği yıldızı Beşiktaş kaptı Fenerbahçe'nin istediği yıldızı Beşiktaş kaptı
Kadını 15 yerinden bıçaklayan şahsı mahalleli tekme tokat dövdü Kadını 15 yerinden bıçaklayan şahsı mahalleli tekme tokat dövdü
“Fahrettin Altun bakanlıklardan 15 minibüs istedi, reddedildi“ iddiası yalanlandı "Fahrettin Altun bakanlıklardan 15 minibüs istedi, reddedildi" iddiası yalanlandı

16:30
Kırmızı bültenle aranan organize suç örgütü lideri Türkiye’ye getirildi
Kırmızı bültenle aranan organize suç örgütü lideri Türkiye'ye getirildi
16:49
Trump’tan Rusya’ya üstü kapalı “saldırı“ mesajı
Trump'tan Rusya'ya üstü kapalı "saldırı" mesajı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.08.2025 17:37:25. #7.13#
SON DAKİKA: Mahsur Kalan Kaptan Ayhan Can Memleketine Döndü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.