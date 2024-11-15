Malatya'da 4.9 Büyüklüğünde Deprem

Yerel

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: "Malatya Doğanşehir'de 4.9 büyüklüğünde meydana gelen ve Kahramanmaraş, Adıyaman, Gaziantep, Kilis'te de hissedilen depremle ilgili olarak AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına derhal başlamıştır. İlk belirlemelere göre herhangi bir olumsuz durum bulunmamaktadır. Gelen ihbarlar değerlendirilmektedir." - ANKARA