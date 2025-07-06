Malatya'da Büyükşehir Belediyesinden Muharrem İftarı - Son Dakika
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Malatya'da Büyükşehir Belediyesinden Muharrem İftarı

Malatya\'da Büyükşehir Belediyesinden Muharrem İftarı
06.07.2025 00:17  Güncelleme: 00:18
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Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından Muharrem ayı dolayısıyla Dede Korkut Sosyal Tesisleri'nde bir iftar yemeği verildi.

Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından Muharrem ayı dolayısıyla Dede Korkut Sosyal Tesisleri'nde bir iftar yemeği verildi.

Büyükşehir Belediye Baskanı Sami Er'in ev sahipliği yaptığı iftar programına Malatya Valisi Aydın Baruş, AK Parti Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, Yeşilyurt İlçe Belediye Başkanı İlhan Geçit, AK Parti İl Başkanı Ali Bakan, MHP İl Başkanı Gökhan Gök, Cem Vakfı Şube Başkanı Eşref Doğan, Hacı Bektaşi Veli Kültür Merkezi Vakfı Genel Başkanı Hasan Meşeli, Zeynel Abidin Vakfı Başkanı Doğan Karaduman, Ali Kapısı Derneği Başkanı Muhsin Topalcengiz, İl Protokolü ile vakıf ve dernek başkanları katıldı.

Er: "Unutmayalım ki: Biz bu topraklarda birbirimizin derdine derman, yarasına merhem, gecesine kandil, duasına amin'iz"

Muharrem ayının bereketli ikliminde, aynı sofranın etrafında gönüllerimizi buluşturmaktan büyük bir onur ve mutluluk duyduğunu belirten Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, "Muharrem ayı aylardan bir ay değildir. Muharrem, Hz. Hüseyi'in ve Ehlibeyt 'inin şahsında, fedakarlığın, sabrın ve direnişin adıdır. Kerbela, her çağda yeniden yaşanan bir vicdan sınavıdır. Zalimin karşısında susmayanın, mazlumun yanında dimdik duranın adıdır Hz. Hüseyin. Muharrem ayı, bizlere Hz. Hüseyin'in direnişini ve adaletin ne pahasına olursa olsun savunulması gerektiğini hatırlatır. Kerbela, zalimin karşısında boyun eğmeyen bir duruşun adıdır. Gazze ise bugün aynı direnişin, aynı zulme karşı susmayan bir çığlığın adıdır.

Bin 400 yıl önce Kerbela'da bir avuç insan susuz bırakılmıştı. Bugün Gazze'de binlerce çocuk, kadın, yaşlı; açlığa, susuzluğa, bombalara terk edilmiştir. Kerbela'da bir yürek vardı: 'Zulme boyun eğmeyiz' diyen. Bugün Gazze'de de aynı yürek çarpıyor: 'Teslim olmayız' diyen. O gün Hüseyin yalnız bırakıldı. Bugün Gazze, aynı sessizlikle yalnız bırakılmak isteniyor.

Ama biz biliyoruz ki; Kerbela'yı anlamak, sadece ağlamakla değil, zalime karşı durmakla mümkündür. Gazze'ye sahip çıkmak, sadece dua etmekle değil, zulme karşı ses olmakla mümkündür. Hacı Bektaş Veli'nin buyurduğu gibi; 'Bir olalım, iri olalım, diri olalım.' Unutmayalım ki; biz bu topraklarda birbirimizin umudu, duası ve ilacıyız. ve yine unutmayalım ki, en büyük zenginlik; birliktir, kardeşliktir, aynı sofrayı paylaşmaktır. Rabbim bizleri Hz. Hüseyin'in izinden ayırmasın. Bizi zalimin karşısında susanlardan değil, hakkın ve hakikatin yanında duranlardan eylesin.

Unutmayalım ki, biz bu topraklarda birbirimizin derdine derman, yarasına merhem, gecesine kandil, duasına amin'iz.

Başta Hz. Hüseyin Efendimiz ve Kerbela şehitleri olmak üzere, vatan uğruna, bayrak uğruna, ezan uğruna can vermiş tüm şehitlerimizi rahmetle, minnetle yad ediyorum. Rabbim mekanlarını cennet eylesin. Bu duygu ve düşüncelerle, soframıza bereket, gönüllerimize muhabbet, dualarımıza kabuliyet diliyor, Allah oruçlarınızı, dualarınızı kabul eylesin" ifadelerine yer verdi.

Kısa bir selamlama konuşması yapan AK Parti Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci ise, "Hz. Hüseyin sevisiyle büyüdük. Tarihten ders almamız ve geleceğe güvenle bakmamız için gerçekten önemli. İnşallah tarihten ders alan geleceği birlikte inşa etme iradesi ortaya koyanlardan eylesin. Rabbim tutmuş olduğumuz oruçları kabul eylesin." dedi.

Malatya Valisi Seddar Yavuz, "İnancımıza göre bütün Müslümanlar kardeştir. Kardeşlik bağlarımızı daha fazla pekiştirmeliyiz. Ellerimizi birleştirmeliyiz. Milletimizin Ehli Beyt sevgisi başkadır. Bu toprakların dışında Ehli Beyt sevgisini bu kadar hissedemezsiniz. Herhangi bir inanç farklılığı olmaksızın söylüyorum. Hz. Peygamberimize ve onun soyuna hürmeti olmayanın İslam çizgisiyle ifade edilmesi zordur. Zalim kim olursa zalim diyoruz. Zalimleri hiçbir zaman savunmuyoruz. Dünyanın hali belli bizim daha fazla birlik ve beraberlik içerisinde olmamız gerekiyor. Devlet olarak da biz 86 milyon insanı gönülden kucaklıyoruz. Hz. Hüseyin'in efendimizin şahadeti sadece bir inanç gurubunun değil tüm İslam aleminin derin bir yarası ve acısıdır. Hz. Hüseyin efendimize ve 72 şehidimize Yüce Rabbimden rahmet diliyorum" dedi.

Doğan: Ülkemizin birliği ve beraberliği için sırt sırta verelim, el ele verelim

Çok gözyaşı döktük ve dökmeye devam ediyoruz, diyen Cem Vakfı Şube Başkanı Eşraf Doğan konuşmasında, "Geçmişten ders alarak, tarihten ders alarak hiç olmazsa dökülen gözyaşlarını azaltma cihetine gidelim. İmam Hüseyin'e candan bağlı olanlar, kendilerini feda edenler bir yerden tehdit edilmeden birinci sınıf vatandaş olarak muamele görme ihtiyacını hissediyorlar. Geçmişte o muameleyi hissedenlerdenim. Artık diyoruz ki ya Rabbim Kerbela olayından ders alalım, Hz. Hüseyin'den ve şehitlerden ders alalım. O gün şehit olan iki tane masum yavrunun şahadetinden ders alalım. Dünya ve Kainat yeteri katar büyük birbirimizi sevelim sayalım. Ülkemizin birliği ve beraberliği için sırt sırta verelim, el ele verelim. Bunu da becerebildiğimiz zaman bilinsin ki çok daha güzel bir İslam'a dönüş çok daha güzel İslam'ı tanıma ortaya çıkacaktır. Allah bizleri Ehli Beytin yolundan, Hz. Ali'nin yolundan, 12 imamın yolundan ayırmasın" şeklinde konuştu.

Hacı Bektaşi Veli Kültür Merkezi Vakfı Genel Başkanı Hasan Meşeli'nin yaptığı dua ile iftar program son buldu. - MALATYA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Politika, malatya, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Malatya'da Büyükşehir Belediyesinden Muharrem İftarı - Son Dakika

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